Francisco Cerúndolo tuvo un debut sin fisuras y se instaló en los cuartos de final del Chile Open

Francisco Cerúndolo avanzó sin complicaciones en el ATP 250 de Santiago (Fuente: Chile Open)

Francisco Cerúndolo (19° del ranking ATP) tuvo un debut contundente en el Chile Open al derrotar por 6-2 y 6-2 al danés Elmer Moller (127°), en el cruce por los octavos de final.

Desde el arranque, el argentino mostró su jerarquía a través de un tenis agresivo y -al mismo tiempo eficaz-, con bolas profundas y una primera bola difícil de contrarrestar.

El resultado fue rápido y categórico: Cerúndolo se quedó con el primer set tras dominar con su saque y aprovechar las oportunidades de quiebre, herramientas que le permitieron tomar la iniciativa desde los primeros juegos.

En el segundo parcial, la tónica se mantuvo sin variantes. El argentino quebró de entrada y siempre tuvo el trámite del partido bajo sus riendas. El danés, de 22 años y menor recorrido en el circuito, no encontró respuestas al repertorio de Cerúndolo, que volvió a quedarse con el set y selló una victoria sin fisuras en 1 hora y 10 minutos.

Desde el primer intercambio se notó que Cerúndolo manejaba mejor los ritmos. Su saque bien colocado y su derecha profunda generaron constantes problemas para Moller, que nunca pudo resolver las situaciones de presión que le presentó el argentino.

El danés, que había alcanzado la segunda ronda tras eliminar a Román Burruchaga en su debut, no logró encontrar estabilidad en su servicio ni le alcanzó con sus intentos de contragolpe para inquietar al primer cabeza de serie del certamen. Los números retratan con precisión el desarrollo del partido: Cerúndolo ganó el 89% de los puntos con el primer saque (25 de 28) contra el 57% (17 de 30) de su rival.

El próximo rival de Francisco Cerúndolo será el estadounidense Emilio Nava (Fuente: Chile Open)

El triunfo le permite al mejor tenista argentino de la actualidad dejar atrás el mal trago de la semana pasada en el ATP 500 de Río, donde tuvo que abandonar en su debut luego de sentir inconvenientes físicos en el cruce frente a su compatriota Thiago Tirante.

La actuación de Cerúndolo en Santiago no solo confirma su etiqueta como uno de los principales candidatos al título -llegó al certamen como primer preclasificado-, sino que lo posiciona como uno de los principales tenistas del circuito mundial sobre arcilla.

Lo que viene para Francisco Cerúndolo en el Chile Open

Con este triunfo, Fran accede a los cuartos de final del Chile Open, el torneo que cierra la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Su próximo rival será el estadounidense Emilio Nava (79°), que viene de derrotar al paraguayo Daniel Vallejo (106°) por 7-5 y 6-3.

El porteño llega a este tramo de la temporada con una buena racha de puntos y confianza tras su reciente título en el Argentina Open. En su paso por el país trasandino, Cerúndolo busca seguir moldeando su objetivo de lograr su mejor ubicación en el ranking: fue 18° en mayo del año pasado y está cerca de superar ese registro.

El ATP 250 de Santiago se juega en el club Universidad Católica, en el barrio San Carlos de Apoquindo, y reparte USD 700.045. Todos los partidos son televisados en vivo por Disney+.