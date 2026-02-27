El fuerte cruce entre Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks por el supuesto conflicto entre Gallardo y Acuña

El periodista relató las tensiones entre Marcelo Gallardo y Marcos Acuña en el vestuario de River Plate

El debate se instaló en los programas de ESPN: qué pasó en el vestuario de River Plate antes de la salida de Marcelo Gallardo. Mientras corre la versión de una supuesta enemistad del Muñeco con alguno de los referentes del plantel (Mariano Closs dio el pie al afirmar que el DT no terminó bien con Franco Armani y Marcos Acuña, entre otros), el periodista Diego Fucks ventiló algunas cuestiones por las que terminó armando un caldeado debate con los ex futbolistas riverplatenses Leonardo Astrada y Oscar Ruggeri.

“Las cosas con Acuña no están bien y ese es uno de los motivos por los cuales Gallardo pega el portazo”. Esa frase fue la que motivó a la encendida respuesta, en primera instancia, de Astrada. Y luego de Ruggeri, que también arremetió. “¿Por Acuña? ¿Por Acuña? ¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Qué tiene que ver que sea campeón del mundo, en River es nada. ¿Por qué el campeón del mundo se tiene que llevar el mundo por delante? ¿Cómo se va a ir por Acuña?”, le respondió vehementemente el ex mediocampista, mientras el Chavo Fucks respondió entre líneas.

“Escuchen bien, aprendan a distinguir entre el dato y la opinión. Dije que fue uno de los motivos. En lugar de discutir con los periodistas, averigüen viejo”, contestó el periodista. A esa altura, Ruggeri ya lo había cruzado: “Dejate de joder, decís cada pelotudez vos también. Mirá si Gallardo va a tomar la decisión por Acuña, dejate de joder. Y vos la ponés como la primera razón”. Un tanto ofendido, Fucks soltó: “Vos decís que digo pelotudeces, andá y averiguá”.

Más tarde, el cronista del club de Núñez Gustavo Yarroch también hizo foco en el conflicto interno: “Estoy en condiciones de confirmar que algo se rompió entre Acuña y Marcelo Gallardo. Con el tiempo vamos a tener más precisiones. La relación terminó rota. Gallardo terminó desilusionado con varios jugadores. Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño. Separo a futbolistas con escaso protagonismo en el último tiempo. Ejemplo Salas, a él le valora que siempre tira para adelante y es uno de los que en los entrenamientos más empuja. No le salió en lo futbolístico”.

La noche de este jueves 26 de febrero de 2026 en el Monumental quedará grabada en la memoria de los hinchas de River Plate como una de las más emotivas de los últimos tiempos. Más de 85.000 almas colmaron el estadio para vivir el último partido del segundo ciclo Gallardo como director técnico, en un adiós que trascendió el resultado y se convirtió en un homenaje colectivo, sentido y desgarrador. Y fue con victoria, 3-1 ante Banfield, por el torneo doméstico.

QUÉ DIJO EDUARDO COUDET, POSIBLE REEMPLAZANTE DE GALLARDO EN EL BANCO DE RIVER

Si bien el Chacho aseguró que “nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante” y planteó estar “al margen del ruido que se ha formado”, se sinceró ante una posible oferta: “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”.

En las próximas horas, se formalizaría el contacto entre las partes y el futuro entrenador riverplatense podría quedar confirmado después del encuentro que el Millonario afrontará en Mendoza ante Independiente Rivadavia el próximo lunes, a partir de las 21:30, por la octava jornada del Torneo Apertura.