Deportes

El fuerte cruce entre Ruggeri, Astrada y Chavo Fucks por el supuesto conflicto entre Gallardo y Acuña

Los panelistas del programa televisivo discutieron en vivo por las disputas en el vestuario de River Plate

Guardar
El periodista relató las tensiones entre Marcelo Gallardo y Marcos Acuña en el vestuario de River Plate

El debate se instaló en los programas de ESPN: qué pasó en el vestuario de River Plate antes de la salida de Marcelo Gallardo. Mientras corre la versión de una supuesta enemistad del Muñeco con alguno de los referentes del plantel (Mariano Closs dio el pie al afirmar que el DT no terminó bien con Franco Armani y Marcos Acuña, entre otros), el periodista Diego Fucks ventiló algunas cuestiones por las que terminó armando un caldeado debate con los ex futbolistas riverplatenses Leonardo Astrada y Oscar Ruggeri.

“Las cosas con Acuña no están bien y ese es uno de los motivos por los cuales Gallardo pega el portazo”. Esa frase fue la que motivó a la encendida respuesta, en primera instancia, de Astrada. Y luego de Ruggeri, que también arremetió. “¿Por Acuña? ¿Por Acuña? ¿Sabés cuánto dura Acuña en River? Qué tiene que ver que sea campeón del mundo, en River es nada. ¿Por qué el campeón del mundo se tiene que llevar el mundo por delante? ¿Cómo se va a ir por Acuña?”, le respondió vehementemente el ex mediocampista, mientras el Chavo Fucks respondió entre líneas.

“Escuchen bien, aprendan a distinguir entre el dato y la opinión. Dije que fue uno de los motivos. En lugar de discutir con los periodistas, averigüen viejo”, contestó el periodista. A esa altura, Ruggeri ya lo había cruzado: “Dejate de joder, decís cada pelotudez vos también. Mirá si Gallardo va a tomar la decisión por Acuña, dejate de joder. Y vos la ponés como la primera razón”. Un tanto ofendido, Fucks soltó: “Vos decís que digo pelotudeces, andá y averiguá”.

Más tarde, el cronista del club de Núñez Gustavo Yarroch también hizo foco en el conflicto interno: “Estoy en condiciones de confirmar que algo se rompió entre Acuña y Marcelo Gallardo. Con el tiempo vamos a tener más precisiones. La relación terminó rota. Gallardo terminó desilusionado con varios jugadores. Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño. Separo a futbolistas con escaso protagonismo en el último tiempo. Ejemplo Salas, a él le valora que siempre tira para adelante y es uno de los que en los entrenamientos más empuja. No le salió en lo futbolístico”.

La noche de este jueves 26 de febrero de 2026 en el Monumental quedará grabada en la memoria de los hinchas de River Plate como una de las más emotivas de los últimos tiempos. Más de 85.000 almas colmaron el estadio para vivir el último partido del segundo ciclo Gallardo como director técnico, en un adiós que trascendió el resultado y se convirtió en un homenaje colectivo, sentido y desgarrador. Y fue con victoria, 3-1 ante Banfield, por el torneo doméstico.

QUÉ DIJO EDUARDO COUDET, POSIBLE REEMPLAZANTE DE GALLARDO EN EL BANCO DE RIVER

Si bien el Chacho aseguró que “nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante” y planteó estar “al margen del ruido que se ha formado”, se sinceró ante una posible oferta: “Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos. Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”.

En las próximas horas, se formalizaría el contacto entre las partes y el futuro entrenador riverplatense podría quedar confirmado después del encuentro que el Millonario afrontará en Mendoza ante Independiente Rivadavia el próximo lunes, a partir de las 21:30, por la octava jornada del Torneo Apertura.

Temas Relacionados

Chavo FucksOscar RuggeriLeonardo AstradaMarcelo GallardoHuevo AcuñaRiver Plate

Últimas Noticias

Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para Vancouver y Nueva York

Sin Joaquín Pellandini ni Santiago Mare, el seleccionado argentino afronta la última gira de la fase regular con la mira puesta en la consolidación del plantel y la preparación para el tramo final del torneo internacional

Los Pumas 7’s confirmaron el

Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

La producción Drive To Survive, que sigue la temporada de F1, difundió este viernes su octava temporada. Allí se conoció cuando Flavio Briatore decidió quitar al australiano para darle la chance al argentino de ser titular

Revelaron el momento en el

Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

Tras afrontar múltiples fallas en los distintos tests, Honda confirmó que están trabajado contrarreloj para poder ser competitivos en la primera fecha que será el próximo domingo 8 de marzo

Aston Martin reconoció que tiene

La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

La postura del Xeneize, el entorno del futbolista e Independiente Rivadavia de Mendoza. ¿Es viable?

La verdad detrás de la

Alerta máxima en Racing y la selección argentina por la lesión en la rodilla que sufrió Valentín Carboni durante la práctica

Tras el problema en el tobillo que marginó a Maravilla Martínez del duelo ante Independiente Rivadavia, el juvenil del Inter habría sufrido una lesión ligamentaria

Alerta máxima en Racing y
DEPORTES
Los Pumas 7’s confirmaron el

Los Pumas 7’s confirmaron el plantel para Vancouver y Nueva York

Revelaron el momento en el que Jack Doohan fue reemplazado por Franco Colapinto en Alpine: “Si tienes talento, lo logras”

Aston Martin reconoció que tiene problemas “extremadamente graves” y crecen los interrogantes sobre su participación en el Gran Premio de Australia

La verdad detrás de la posible chance de que Sebastián Villa vuelva a jugar en Boca Juniors

Alerta máxima en Racing y la selección argentina por la lesión en la rodilla que sufrió Valentín Carboni durante la práctica

TELESHOW
“La llama que llama” se

“La llama que llama” se reinventa en la era digital: así es la serie inspirada en la icónica publicidad de los 90

Se conoció quién reemplazará a Lizy Tagliani y a Diego Leuco en la nueva temporada de La Peña de Morfi

El documento que muestra de cuánto es la deuda de Mauro Icardi por la cuota alimentaria de sus hijas

Evangelina Anderson contó qué pasará con sus hijos ante el próximo desafío de Martín Demichelis en España

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump: “Quizás tengamos una

Donald Trump: “Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”

Pronóstico climático anticipa contrastes de lluvia en Panamá durante marzo

Irán no permite el acceso a sus instalaciones nucleares: detectaron movimientos en áreas donde almacena uranio

Estas son las ciudades donde USD 100.000 al año rinden más en Estados Unidos

Cuando una cama deshecha inspira a millones: Tracey Emin consagrada en Londres