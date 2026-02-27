Deportes

Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

El uruguayo arrastra problemas de lumbalgia y volvería a quedar al margen de otro partido del Xeneize

Guardar

Edinson Cavani volvería a quedar afuera de la lista de concentrados del encuentro que Boca Juniors afrontará mañana ante Gimnasia de Mendoza, en la Bombonera, en lo que será la apertura de la octava jornada del Torneo Apertura (arrancará 17:45). Con esta nueva ausencia, crecen los rumores sobre la idea de un posible retiro, recordando que el uruguayo tiene contrato con el club de la Ribera hasta diciembre de 2026.

Desde ESPN informaron que después de ser titular en el choque contra Racing en el Alberto J. Armando y no ser considerado por Claudio Úbeda para el match de Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy, en Salta (Cavani ni siquiera viajó en un chárter que trasladó a los futbolistas que no jugaron), había comenzado la semana en óptimas condiciones hasta el entrenamiento del jueves. Allí volvieron a encenderse las alarmas por la molestia que arrastra en la zona lumbar y el cuerpo técnico decidió desafectarlo del siguiente compromiso.

Cavani entonces se haría estudios para explorar la zona y determinar cuáles serán los pasos a seguir respecto a una rehabilitación y qué chances tendrá de volver a competir en la elite del fútbol argentino en el corto y mediano plazo. “A partir de estos estudios vamos a tener un panorama mucho más claro de cómo va a ser de ahora en más el día a día de Edinson Cavani”, se informó. Mientras tanto, en Brandsen 805 aumenta el eco de la versión de que el uruguayo podría colgar los botines antes de lo previsto debido a esta lesión y la inactividad que mantiene.

Cavani no se concentraría en
Cavani no se concentraría en Boca para el duelo de mañana

Hay que recordar que Boca visitará a Lanús el miércoles que viene por el postergado de la séptima fecha del Apertura, justo antes del parate que realizará el fútbol argentino por determinación de los dirigentes en base a la “persecución” que denunciaron Claudio Tapia y Pablo Toviggino por parte de la Justicia (en los próximos días irán a indagatoria en el marco de la causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes de seguridad social). Cavani, para el encuentro ante el Granate, tampoco estaría presente. Con mucha suerte, podría volver al ruedo el miércoles 11 de marzo ante San Lorenzo en la Bombonera.

El panorama para el centrodelantero de 39 años es cada vez menos alentador ya que Boca acaba de cerrar a Adam Bareiro como refuerzo y el paraguayo debutó con un doblete en Copa Argentina y se perfila para quedarse con el puesto de aquí en más. En tanto, Milton Giménez continúa con la recuperación tras una intervención de pubalgia y retornaría a las canchas en abril, por lo que la competencia en ese sector de la cancha será cada vez mayor. El 19 de marzo se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores y, a principios de abril, arrancará dicha instancia con el Xeneize como cabeza de grupo.

El romance entre Cavani y la gente de Boca terminó hace rato. Los insólitos goles errados y las ausencias en momentos cúlmines de la temporada pasada lo llevaron a ser cuestionado, sobre todo teniendo en cuenta que luce la cinta de capitán y percibe uno de los salarios más importantes de la institución y el fútbol argentino en general. En su última presentación, cuando fue reemplazado en el segundo tiempo, casi toda la Bombonera lo reprobó con silbidos. Más allá de eso, el ex PSG y Manchester United compartió un posteo optimista en sus redes sociales: “Seguir y seguir”.

De los últimos 18 partidos oficiales que disputó Boca, Cavani solamente participó en cinco de ellos y no completó ninguno. En lo que va de 2026, ingresó unos minutos contra Platense y fue titular ante Racing (disputó 79 minutos hasta ser sustituido). Si se toma como referencia el último año calendario, el Matador apenas convirtió 4 goles en 22 cotejos. Números que reflejan su escasa participación y preocupante realidad futbolística.

Temas Relacionados

Boca JuniorsEdinson Cavani

Últimas Noticias

El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

El presidente de la AFA acompañó a la delegación del Granate durante la definición del torneo en Brasil

El efusivo festejo del Chiqui

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

El joven delantero de Lanús liquidó la final de la Recopa Sudamericana con una apilada que quedará en la historia

La épica corrida bajo la

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Los equipos más poderosos de Europa conocieron a sus rivales en un evento que se desarrolló en Nyon, Suiza

Se sortearon los octavos de

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los equipos más poderosos de Europa conocerán a sus rivales en un evento que se desarrollará en Nyon, Suiza

Se sortean los cruces de

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

Los dos equipos más grandes de la Argentina se enfrentaron en la Bombonera el 27 de febrero de 1991 por la primera fase de la Copa Libertadores. Fue un vibrante 4 a 3 para los locales

Un Superclásico histórico, definido con
DEPORTES
El efusivo festejo del Chiqui

El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

Se sortean los cruces de octavos de final de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Un Superclásico histórico, definido con un golazo de Diego Latorre: a 35 años del Boca-River que comenzó a marcar la paternidad de los 90

TELESHOW
La recuperación de Zulma Faiad

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

Evangelina Anderson explicó por qué el supuesto romance con Ian Lucas quedó solo en un juego de televisión

INFOBAE AMÉRICA

El misterio solar: científicos descubren

El misterio solar: científicos descubren una posible conexión entre el clima espacial y los terremotos

Dictan 100 días de detención para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra por acusaciones sobre obras viales

Noboa afirmó que Colombia es el “peor socio comercial” de Ecuador, tras la ruptura del diálogo bilateral

Ecuador: dos nuevos atentados con explosivos sacudieron Machala y dejaron un menor herido

Recuperaciones completas y oportunas: el enfoque de Unik Re ante siniestros de gran escala