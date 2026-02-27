Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

Edinson Cavani volvería a quedar afuera de la lista de concentrados del encuentro que Boca Juniors afrontará mañana ante Gimnasia de Mendoza, en la Bombonera, en lo que será la apertura de la octava jornada del Torneo Apertura (arrancará 17:45). Con esta nueva ausencia, crecen los rumores sobre la idea de un posible retiro, recordando que el uruguayo tiene contrato con el club de la Ribera hasta diciembre de 2026.

Desde ESPN informaron que después de ser titular en el choque contra Racing en el Alberto J. Armando y no ser considerado por Claudio Úbeda para el match de Copa Argentina contra Gimnasia de Chivilcoy, en Salta (Cavani ni siquiera viajó en un chárter que trasladó a los futbolistas que no jugaron), había comenzado la semana en óptimas condiciones hasta el entrenamiento del jueves. Allí volvieron a encenderse las alarmas por la molestia que arrastra en la zona lumbar y el cuerpo técnico decidió desafectarlo del siguiente compromiso.

Cavani entonces se haría estudios para explorar la zona y determinar cuáles serán los pasos a seguir respecto a una rehabilitación y qué chances tendrá de volver a competir en la elite del fútbol argentino en el corto y mediano plazo. “A partir de estos estudios vamos a tener un panorama mucho más claro de cómo va a ser de ahora en más el día a día de Edinson Cavani”, se informó. Mientras tanto, en Brandsen 805 aumenta el eco de la versión de que el uruguayo podría colgar los botines antes de lo previsto debido a esta lesión y la inactividad que mantiene.

Cavani no se concentraría en Boca para el duelo de mañana

Hay que recordar que Boca visitará a Lanús el miércoles que viene por el postergado de la séptima fecha del Apertura, justo antes del parate que realizará el fútbol argentino por determinación de los dirigentes en base a la “persecución” que denunciaron Claudio Tapia y Pablo Toviggino por parte de la Justicia (en los próximos días irán a indagatoria en el marco de la causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes de seguridad social). Cavani, para el encuentro ante el Granate, tampoco estaría presente. Con mucha suerte, podría volver al ruedo el miércoles 11 de marzo ante San Lorenzo en la Bombonera.

El panorama para el centrodelantero de 39 años es cada vez menos alentador ya que Boca acaba de cerrar a Adam Bareiro como refuerzo y el paraguayo debutó con un doblete en Copa Argentina y se perfila para quedarse con el puesto de aquí en más. En tanto, Milton Giménez continúa con la recuperación tras una intervención de pubalgia y retornaría a las canchas en abril, por lo que la competencia en ese sector de la cancha será cada vez mayor. El 19 de marzo se sorteará la fase de grupos de la Copa Libertadores y, a principios de abril, arrancará dicha instancia con el Xeneize como cabeza de grupo.

El romance entre Cavani y la gente de Boca terminó hace rato. Los insólitos goles errados y las ausencias en momentos cúlmines de la temporada pasada lo llevaron a ser cuestionado, sobre todo teniendo en cuenta que luce la cinta de capitán y percibe uno de los salarios más importantes de la institución y el fútbol argentino en general. En su última presentación, cuando fue reemplazado en el segundo tiempo, casi toda la Bombonera lo reprobó con silbidos. Más allá de eso, el ex PSG y Manchester United compartió un posteo optimista en sus redes sociales: “Seguir y seguir”.

De los últimos 18 partidos oficiales que disputó Boca, Cavani solamente participó en cinco de ellos y no completó ninguno. En lo que va de 2026, ingresó unos minutos contra Platense y fue titular ante Racing (disputó 79 minutos hasta ser sustituido). Si se toma como referencia el último año calendario, el Matador apenas convirtió 4 goles en 22 cotejos. Números que reflejan su escasa participación y preocupante realidad futbolística.