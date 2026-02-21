El mensaje de Edinson Cavani después de ser silbado en la Bombonera tras el empate de Boca Juniors y Racing

El posteo de Edinson Cavani después del 0-0 de Boca ante Racing (Crédito: @cavaniofficial21/Instagram)

Este sábado, Edinson Cavani dejó un mensaje positivo para todos los hinchas de Boca Juniors, luego de lo que fue el deslucido empate 0-0 contra Racing, que lo tuvo entre los titulares después de cinco meses sin ser de la partida en el Xeneize.

“Cuando las cosas no salen es cuando más hay que seguir... Vamos Boca”, escribió el goleador de 39 años pasado el mediodía a través de una historia subida a su cuenta personal de Instagram acompañada de una imagen del partido contra la Academia por la sexta fecha del Torneo Apertura. Además, compartió en su cuenta otras dos postales de partido y un mensaje claro: “Seguir y seguir...”.

El ex hombre del París Saint-Germain y Manchester United, entre otros equipos, no arrancaba un encuentro como titular desde el 14 de septiembre de 2025, cuando jugó los 90 minutos en el 1-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito por la fecha 8 del Torneo Clausura. Pasaron 159 días, pero su vuelta a la formación titular contra Racing no fue como esperaba: se retiró reemplazado a los 78 minutos en medio de una silbatina e Iker Zufiaurre ingresó en su lugar.

"Seguir y seguir", el mensaje de Cavani en redes sociales

En conferencia de prensa, el entrenador Claudio Úbeda se refirió a las situaciones de Miguel Merentiel y Cavani, quien no mete un gol desde el 16 de noviembre de 2025 en el 2-0 ante Tigre en la Bombonera por la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura: “Lógicamente, cuando uno no convierte, se focaliza en los delanteros. Los dos están volviendo de lesiones, no venían de tener continuidad en el juego, pero es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar: que sigan teniendo competencia, agarren confianza y empiecen a meterla. Los goleadores viven permanentemente de hacer goles”.

El experimentado atacante registra 28 goles y 3 asistencias en 81 juegos con la camiseta de Boca Juniors, pero sus problemas físicos le imposibilitaron tener rodaje en el tramo final de 2025 con solo 55 minutos repartidos en 3 de los últimos 11 compromisos del Clausura. Además, fue suplente y no entró en la eliminación a manos de Racing en semifinales.

Este año tampoco tuvo un buen comienzo porque se perdió los primeros cuatro duelos contra Deportivo Riestra (1-0), Estudiantes (1-2), Newell’s (2-0) y Vélez (1-2) por lesión. Se estrenó en el Apertura ingresando 25 minutos en la igualdad sin goles contra Platense en la cancha del cuadro de la Ribera.

*El resumen de Boca Juniors-Racing

El último empate de los conducidos por Claudio Úbeda ante Racing los dejó en la sexta colocación de la Zona A con 8 puntos, a 4 unidades del líder Estudiantes (12) y en zona de clasificación a los octavos de final rumbo al título, aunque todavía debe completarse la jornada.

Es una incógnita si Edinson Cavani será titular en el partido del próximo martes ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. Úbeda adelantó que habrá cambios en el duelo que se llevará a cabo desde las 21:15 en Salta: “Es necesario el recambio y que los jugadores que necesitan tener ritmo puedan intentar tenerlo en este partido. En la seguidilla que se nos viene, debemos tenerlos en ritmo a todos porque se vienen varios partidos entre semana y tenemos que estar atentos a cuidar a todos los jugadores. Seguramente haya variantes para darle más frescura y más continuidad a los chicos que no sumaron minutos, pero sin sacarle la importancia de lo que implica ese partido”.

La tabla de posiciones del Torneo Apertura

LA AGENDA DE BOCA JUNIORS

• 32avos de la Copa Argentina: vs. Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta (martes 24 de febrero a las 21.15)

• Fecha 8 del Torneo Apertura: vs. Gimnasia de Mendoza en la Bombonera (sábado 28 de febrero a las 17.45)

• Fecha 7 del Torneo Apertura: vs. Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús (miércoles 4 de marzo a las 21.00)

• Fecha 9 del Torneo Apertura: vs. Central Córdoba en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero (domingo 8 de marzo a las 19.15)

• Fecha 10 del Torneo Apertura: vs. San Lorenzo en la Bombonera (miércoles 11 de marzo a las 19.45)

• Fecha 11 del Torneo Apertura: vs. Unión en el Estadio 15 de abril de Santa Fe (domingo 15 de marzo a las 22.00)

• Sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores (jueves 19 de marzo a las 20.00)

• Fecha 12 del Torneo Apertura: vs. Instituto de Córdoba en la Bombonera (domingo 22 de marzo a las 20.00)