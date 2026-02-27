Deportes

Alerta máxima en Racing y la selección argentina por la lesión en la rodilla que sufrió Valentín Carboni durante la práctica

Tras el problema en el tobillo que marginó a Maravilla Martínez del duelo ante Independiente Rivadavia, el juvenil del Inter habría sufrido una lesión ligamentaria

Las últimas horas que transitó Racing se tiñeron de preocupación con el foco puesto en dos de sus figuras. A la lesión que sufrió Adrián Martínez y que le impidió terminar en cancha durante el empate contra Independiente Rivadavia de Mendoza, se sumó ahora otra luz roja de alerta máxima. Valentín Carboni habría sufrido un grave problema en su rodilla durante el entrenamiento y fue trasladado a la clínica para que le realicen estudios.

Maravilla fue reemplazado por Tomás Conechny a los 41 minutos del primer tiempo del duelo en el Cilindro ante la Lepra de Mendoza tras doblarse el tobillo izquierdo en un intento de quitarle la pelota a Juan Manuel Elordi. Si bien la Academia todavía no difundió el parte médico oficial, los primeros informes marcan que tiene una lesión ligamentaria de grado 2 que lo marginará de la cancha entre 1 y 2 meses.

Pero en el entrenamiento posterior al duelo con Independiente Rivadavia el panorama en Avellaneda no mejoró: “En la práctica de hoy Valentín Carboni se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Me cuentan que se trabó solo en el pasto, empezó a los gritos de la desesperación. Se lo llevaron automáticamente a la clínica. Una vez que los médicos lo revisan ya se dieron cuenta que la lesión era grave. Si bien estamos esperando el parte médico oficial de Racing, la información es que lamentablemente Valentín Carboni se rompió los ligamentos de la rodilla derecha”, confirmó el periodista Tomás Dávila en el programa F90 de ESPN.

Carboni, de 20 años, firmó como flamante refuerzo de la Academia en enero tras acordar su arribo a préstamo desde el Inter de Milán. Si bien Gustavo Costas le dio rodaje como titular contra Gimnasia La Plata, Rosario Central y Tigre, el DT lo quitó siempre en el segundo tiempo de esos partidos.

Luego de esas tres derrotas consecutivas, el ex Genoa fue suplente en la victoria 2-1 sobre Argentinos Juniors e ingresó por Tomás Conechny en los segundos finales. En el 2-0 sobre Banfield también entró desde el banco en el complemento por Conechny para sumar media hora de actividad.

Sin embargo, permaneció sentado todo el partido en el banco en el 0-0 contra Boca Juniors en la Bombonera y Costas repitió ese mismo método en el 1-1 ante Independiente Rivadavia de la 7ª fecha del Torneo Apertura.

La preocupación en torno a esta nueva noticia de Carboni es que hacia fines del 2024 sufrió una rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda mientras estaba en el Olympique Marsella de Francia cedido. Estuvo ocho meses recuperándose, hasta que reapareció con la camiseta del Inter de Milán en el Mundial de Clubes. Estuvo cedido un breve tiempo en Genoa y decidió cortar ese préstamo para seguir en Racing, con el objetivo de sumar rodaje de cara al Mundial 2026.

Valentín Carboni con Racing durante
Valentín Carboni con Racing durante el partido ante Banfield (FotoBaires)

Carboni integró el combinado Sub 20 bajo las órdenes de Javier Mascherano y luego fue convocado por Scaloni, que lo hizo debutar el 26 de marzo de 2024 en un amistoso ante Costa Rica, en el cual reemplazó a Ángel Di María. Fue citado posteriormente a la Copa América de 2024 en Estados Unidos en lugar de Paulo Dybala y consiguió su primera estrella con la Albiceleste.

En el último tiempo, había perdido terreno en la pelea con Nico Paz y Franco Mastantuono por jugar la Finalíssima del viernes 27 de marzo ante España en Qatar y por ir al Mundial 2026. Sin embargo, su objetivo de llegar al fútbol argentino escondía detrás el deseo de volver a convencer a Scaloni.

De confirmarse la gravedad de la lesión de Carboni, Racing podría recurrir al apartado reglamentario que le permitiría sumar otro refuerzo a pesar del cierre del mercado de pases.

En ese contexto, la Academia se quedará sin el mediocampista de 20 años por todo el Torneo Apertura y deberá conocer el parte médico preciso de Maravilla Martínez para saber cuándo lo podrá recuperar. Costas afrontará al menos los choques ante Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba sin el delantero de 33 años, aunque la grilla por delante también contempla el clásico de inicios de abril en el Estadio Libertadores de América contra Independiente por la 13ª jornada.

