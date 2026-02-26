San Martín de San Juan y Deportivo Morón se clasificaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Los dos partidos del miércoles por los 32avos de final de la Copa Argentina

Luego del triunfo de Boca Juniors en Salta, los 32avos de la Copa Argentina siguieron su curso este miércoles con dos encuentros entre equipos de la Primera B Nacional. En primer turno, San Martín de San Juan derrotó 2-0 a Deportivo Madryn en la cancha de Estudiantes de Caseros. En el cierre, Deportivo Morón se impuso 1-0 ante Godoy Cruz y cerraron la jornada.

San Martín (SJ) 2-0 Deportivo Madryn

Ambos se midieron por los 32avos de la Copa Argentina

San Martín de San Juan se llevó la victoria con claridad sobre Deportivo Madryn en el Estadio Ciudad de Caseros con los goles de Leonardo Monje y Federico Murillo, este último con una excelente definición de taco en el tiempo adicionado de la segunda parte.

Los dirigidos por Ariel Martos debieron esperar al complemento para romper la paridad en Lomas de Zamora, pero se quedaron con el boleto a los 16avos de final de la competencia. En esa instancia esperan a Platense, luego de que el Calamar eliminara a Argentino de Monte Maíz.

Con esta victoria, San Martín de San Juan jugará en los 16avos de final contra Platense. Vale remarcar que el Santo sanjuanino todavía no conoce la derrota en lo que va del año. Empató con Chacarita como visitante y se impuso frente a Güemes ante su público en el inicio de la Primera Nacional, mientras que el elenco de Chubut todavía no ganó: perdió contra Colón en Santa Fe e igualó ante Deportivo Morón en la Patagonia.

Formaciones:

Estadio: Estadio Ciudad de Caseros.

Árbitro: Juan Pafundi.

GODOY CRUZ 0-1 DEPORTIVO MORÓN

El Gallo se impuso por la mínima al Tomba y avanzó a los 16avos de final del certamen federal

El Deportivo Morón venció 1-0 a Godoy Cruz pese a jugar con diez futbolistas en casi todo el segundo tiempo. El elenco bonaerense se impuso en el Estadio José Dellagiovanna de Tigre y avanzó a la segunda ronda. El único gol del partido lo marcó en contra de su valla Mariano Santiago a los 26 minutos.

El elenco del oeste del Gran Bonaerense logró imponerse pese a jugar con diez futbolistas desde los 58 minutos por la expulsión de Franco Vázquez.

El Tomba llegó a este duelo en Victoria con la herida abierta del descenso. Los dirigidos por Mariano Toedtli todavía no lograron victorias en su estreno en la Segunda División con sendos empates ante Ciudad de Bolívar en el Feliciano Gambarte de Mendoza y Defensores de Belgrano en condición de visitante.

Por otro lado, el Gallito arribó en la misma sintonía porque acumulaba dos igualdades en la Primera Nacional contra Defensores de Belgrano y Deportivo Madryn.

La victoria de Deportivo Morón lo ubicó en los 16avos de final donde se cruzará contra Midland, en un cruce caliente del oeste del conurbano bonaerense. Cabe recordar que El Funebrero dio el golpe al eliminar a Argentinos Juniors.

Formaciones:

Estadio: José Dellagiovanna.

Árbitro: Pablo Giménez.

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina:

Deportivo Morón le ganó a Godoy Cruz y avanzó a los 16avos de final

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero

Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel

Tigre 2-0 Claypole

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

- San Lorenzo vs Deportivo Rincón (Los Sauces, Neuquén), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de marzo

- Banfield vs Real Pilar, en horario y estadio a confirmar.

- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 27 de marzo

- Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar.

- Independiente vs Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar.

Sábado 28 de marzo

- Racing Club vs San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar.

Domingo 29 de marzo

- Newell´s Old Boys vs Acassuso, en horario y estadio a confirmar.

- Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en horario y estadio a confirmar.

Martes 31 de marzo

- Unión vs Agropecuario, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 01 de abril

- Instituto vs Atlanta, en horario y estadio a confirmar.

- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar.

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.