Boca Juniors debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta: hora, TV y formaciones

Posibles formaciones:
Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.
Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.
A qué hora jugarán Boca-Gimnasia de Chivilcoy:
El duelo, que se pondrá en marcha a las 21.15, se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello y se podrá ver por TyC Sports.
Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los 32avos de final de la Copa Argentina que protagonizarán Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy.