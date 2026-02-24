Deportes

Boca Juniors debutará en la Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy en Salta: hora, TV y formaciones

El equipo de Claudio Úbeda jugará ante el conjunto del Federal A por los 32avos de final. Transmite TyC Sports a las 21.15

12:50 hsHoy

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Chivilcoy: Nicolás Dormisch; Alexis Zarate, Franco Flores, Valentín Robatto, Martín Gallo; Ramiro Medina, Ezequiel Bassi, Gonzalo Martínez, Franco Cáseres; Marcos Salvaggio, Patricio Ferreira. DT: Alberto Salvaggio.

12:47 hsHoy

A qué hora jugarán Boca-Gimnasia de Chivilcoy:

El duelo, que se pondrá en marcha a las 21.15, se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta. El arbitraje estará a cargo de Facundo Tello y se podrá ver por TyC Sports.

12:43 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del partido por los 32avos de final de la Copa Argentina que protagonizarán Boca Juniors y Gimnasia de Chivilcoy.

Claudio Úbeda (fotobaires)
Claudio Úbeda (fotobaires)

Temas Relacionados

Boca JuniorsGimnasia de ChivilcoyCopa Argentina

