Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

El paraguayo convirtió los dos goles en su debut y el ex Vélez dio una gran asistencia. Así reaccionaron en las redes sociales

Ambos se midieron por los 32avos de la Copa Argentina

Boca Juniors logró el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina al derrotar 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo, dirigido por Claudio Úbeda, aseguró la clasificación mediante dos goles de Adam Bareiro en su primer partido oficial con el club.

Con este resultado, Boca Juniors se medirá en la próxima ronda frente al ganador del duelo entre Sarmiento y Tristán Suárez.

El primer gol llegó a los 40 minutos del primer tiempo, tras una combinación entre Lucas Janson y Malcom Braida, completada por Adam Bareiro. El delantero repitió a los 12 minutos del segundo tiempo, aprovechando un centro de Braida.

El próximo compromiso de Boca Juniors será este sábado a las 17:45 frente a Gimnasia de Mendoza en la Bombonera, por la octava fecha del Torneo Apertura. Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy continuará su preparación para el Torneo Federal A.

Adam Bareiro fue el elegido por los usuarios de las redes sociales para los clásicos memes. El paraguayo fue destacado por los hinchas de Boca Juniors, que llegaron a compararlo con Cristiano Ronaldo y el brasileño Ronaldo. Su pasado en River Plate, donde no pudo convertir goles en 16 encuentros también sirvió para mofarse del rival de toda la vida. Lucas Janson también fue otro de los jugadores xeneizes que sobresalieron por su gran actuación.

Los mejores memes que dejó la clasificación de Boca en la Copa Argentina:

