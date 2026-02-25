La ácida crítica de Chilavert a Courtois en medio de la polémica entre Pestiani y Vinícius: “Le sacó la novia a su compañero”

La respuesta de José Luis Chilavert a Thibaut Courtois tras la polémica de Vinicius y Kylian Mbappé contra Gianluca Prestianni

Es el marco de las acusaciones por racismo al delantero argentino Gianluca Prestianni, José Luis Chilavert volvió a enfrentarse mediáticamente con los jugadores del Real Madrid, Thibaut Courtois, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé. Esta vez el ex arquero paraguayo se refirió a los testimonios del guardameta belga, quien había criticado a la leyenda de Vélez.

En este caso, el ex golero de Vélez apuntó a Courtois, quien calificó de “lamentables” los dichos de Chilavert sobre Mbappé, en medio de la defensa del paraguayo a Prestianni. “Lamentable es que él le sacó la novia a su compañero Kevin De Bruyne”, expresó Chilavert, aludiendo al mediático episodio que involucró a Caroline Lijnen, ex pareja de De Bruyne y luego relacionada con Courtois. Los testimonios del también ex golero de San Lorenzo se dieron en una entrevista en Radio Rivadavia.

Además, apuntó contra el estilo del belga en la valla. “Que aprenda a jugar con los pies, que se anime a salir afuera del área y patear tiros libres o penales. Realmente es un arquero normal”.

El paraguayo defendió sus intervenciones previas en el escándalo que tuvo lugar durante el partido entre Benfica y Real Madrid por la ida de los 16avos de final de la Champions League. En aquella ocasión, el atacante brasileño Vinicius Júnior denunció haber recibido un insulto racista del argentino Prestianni. Chilavert salió entonces en defensa del jugador del elenco portugués.

José Luies Chilavert cruzó a Thibaut Courtois

El guaraní, en su posicionamiento respecto a la disputa que involucra a Vinicius Júnior y Prestianni, incluyó un testimonio sobre las manifestaciones del brasileño y Mbappé hacia el argentino: “Al chico, Vinicius le dijo cagón de mierda (sic) y Mbappé le dice p... racista (sic). Te pueden decir de todo y vos no les podés decir nada”.

Por el mencionado episodio en el encuentro de ida, la UEFA suspendió provisionalmente a Prestianni y todo indica no podrá jugar en la vuelta por los playoffs de la Champions League entre Real Madrid y Benfica, y aún podría imponerle sanciones adicionales una vez que concluya su investigación. En la ida se impuso el conjunto español 1-0 con el tanto de Vinicius Júnior. El conjunto luso apeló incluyó al argentino en la delegación que desembarcó en España.

A raíz de la mencionada acusación, Prestianni hizo un descargo en su cuenta de Instagram y aseveró que “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”.

La tensión entre el Real Madrid y el Benfica viene desde la fase regular, cuando en la última fecha el conjunto lusitano venció 4-2. El resultado mandó al equipo merengue a jugar a los playoffs y el conjunto lusitano se aseguró seguir en la competencia. En el sorteo de los choques, el azar los puso otra vez cara a cara. Este miércoles desde las 17.00 (hora de Argentina) en el Estadio Santiago Bernabéu se disputará el duelo de vuelta, en el que el conjunto local buscará mantener su diferencia y el portugués, remontar la serie por un lugar en los octavos de final.