Excelente jugada de Janson y anticipo perfecto de Bareiro: el golazo de Boca con el que abrió el marcador ante Gimnasia de Chivilcoy

El Principe marco su primer gol con el Xeneize

Boca Juniors vence 1-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, gracias a un gol de Adam Bareiro a los 40 minutos del primer tiempo. El paraguayo tuvo su debut soñado con la camiseta xeneize y luego de tener varias chances claras, pudo convertir tras una excelente jugada de Lucas Janson, quien enganchó en velocidad, tiró una pared con Malcom Braida, quien se la devolvió de taco, y lanzó un centro perfecto para el goleador.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda enfrentó un intenso desafío físico impuesto por el equipo del Federal A, que dificultó el desarrollo del juego para el Xeneize durante varios pasajes. A pesar de esa presión, Boca Juniors consiguió generar situaciones claras antes de romper la igualdad: Marco Pellegrino estuvo cerca de anotar con un cabezazo que impactó en el travesaño a los 38 minutos y Bareiro casi marca el primero con una definición desviada por el arquero Nicolás Dormisch durante los primeros minutos.

Un error arbitral dejó a Boca Juniors sin la posibilidad de ampliar la ventaja; el árbitro cobró un fuera de juego inexistente sobre Lucas Janson en una jugada que culminó con una infracción dentro del área sobre el propio delantero.

Artículo en desarrollo...