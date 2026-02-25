Deportes

Excelente jugada de Janson y anticipo perfecto de Bareiro: el golazo de Boca con el que abrió el marcador ante Gimnasia de Chivilcoy

El ex delantero de Vélez enganchó y jugó una pared con Braida, quien se la devolvió de taco y envió un centro certero para la aparición del paraguayo que tuvo su debut goleador en el Xeneize

Guardar
El Principe marco su primer gol con el Xeneize

Boca Juniors vence 1-0 a Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, gracias a un gol de Adam Bareiro a los 40 minutos del primer tiempo. El paraguayo tuvo su debut soñado con la camiseta xeneize y luego de tener varias chances claras, pudo convertir tras una excelente jugada de Lucas Janson, quien enganchó en velocidad, tiró una pared con Malcom Braida, quien se la devolvió de taco, y lanzó un centro perfecto para el goleador.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda enfrentó un intenso desafío físico impuesto por el equipo del Federal A, que dificultó el desarrollo del juego para el Xeneize durante varios pasajes. A pesar de esa presión, Boca Juniors consiguió generar situaciones claras antes de romper la igualdad: Marco Pellegrino estuvo cerca de anotar con un cabezazo que impactó en el travesaño a los 38 minutos y Bareiro casi marca el primero con una definición desviada por el arquero Nicolás Dormisch durante los primeros minutos.

Un error arbitral dejó a Boca Juniors sin la posibilidad de ampliar la ventaja; el árbitro cobró un fuera de juego inexistente sobre Lucas Janson en una jugada que culminó con una infracción dentro del área sobre el propio delantero.

Artículo en desarrollo...

Temas Relacionados

Boca JuniorsGimnasia de ChivilcoyCopa ArgentinaLucas JansonAdam Bareiro

Últimas Noticias

Con gol de Bareiro, Boca Juniors vence a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina

El equipo de Claudio Úbeda se estrena en la competición ante el conjunto del Federal A. Transmite TyC Sports

Con gol de Bareiro, Boca

La ácida crítica de Chilavert a Courtois en medio de la polémica entre Pestiani y Vinícius: “Le sacó la novia a su compañero”

El paraguayo cruzó al arquero del Real Madrid, en el marco de la acusación de Vinicius Júnior de insultos racistas a Gianluca Prestianni

La ácida crítica de Chilavert

Simeone reemplazó a Julián Álvarez a los 58 minutos del triunfo del Atlético de Madrid: su tajante argumento y el show de gestos

El entrenador argentino optó por el ingreso de Griezmann cuando todavía estaba abierta la serie ante el Brujas. Su explicación tras el partido

Simeone reemplazó a Julián Álvarez

La reacción del público al ver las remeras en apoyo a la AFA con las que salieron los planteles de San Lorenzo e Instituto

Ambos equipos saltaron al campo con un mensaje de apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Tapia. Sin embargo, los hinchas del Ciclón mostraron su descontento luego de que al equipo le programaran dos partidos en 48 horas

La reacción del público al

Cinco argentinos avanzaron a los octavos de final del AAT Challenger Tigre II

En el certamen organizado por la Asociación Argentina de Tenis, los representantes nacionales siguen firmes en el cuadro principal. Orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Cinco argentinos avanzaron a los
DEPORTES
Con gol de Bareiro, Boca

Con gol de Bareiro, Boca Juniors vence a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina

Simeone reemplazó a Julián Álvarez a los 58 minutos del triunfo del Atlético de Madrid: su tajante argumento y el show de gestos

La reacción del público al ver las remeras en apoyo a la AFA con las que salieron los planteles de San Lorenzo e Instituto

Cinco argentinos avanzaron a los octavos de final del AAT Challenger Tigre II

Polémica por la subasta de varias joyas de Juan Manuel Fangio: “Forman parte del patrimonio del país”

TELESHOW
El divertido ida y vuelta

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?”

Christian Petersen vuelve a la televisión para contar su verdad de la milanesa

Pampita mostró su furia tras los rumores de infidelidad y habló de su relación con Martín Pepa

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: “Carita con carita”

Cazzu redobló la apuesta contra Rauw Alejandro y Jhayco y recibió el apoyo de Lali Espósito, Bizarrap y Nicki Nicole

INFOBAE AMÉRICA

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia