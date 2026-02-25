7 frases de Úbeda tras la victoria de Boca Juniors por Copa Argentina: del soñado debut de Bareiro al gesto de Paredes con el plantel

Ambos se midieron por los 32avos de la Copa Argentina

El entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, celebró el pase a la siguiente ronda de la Copa Argentina tras la victoria 2-0 sobre Gimnasia de Chivilcoy en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo avanzó a los 16avos de final gracias a dos goles de Adam Bareiro en su presentación oficial con la camiseta azul y oro. El técnico valoró la actitud colectiva y la rápida adaptación de los refuerzos, en especial la del delantero paraguayo, protagonista de la noche.

Durante la conferencia de prensa, Úbeda subrayó la importancia de mantener la calma y la movilidad en el desarrollo del partido. “Sabíamos que íbamos a tener que plantear un partido con paciencia y mover rápido la pelota, sabiendo el posicionamiento de ellos en el campo”, explicó. El técnico consideró que el resultado pudo haber sido más amplio, pero remarcó la confianza que genera obtener un triunfo en el arranque del certamen.

Consultado por el rendimiento de Bareiro, Úbeda sostuvo que la llegada del atacante “es positiva y ayuda a potenciar al resto de los delanteros”. El entrenador señaló que la competencia interna es beneficiosa para el grupo y expresó que “siempre termina jugando el que esté haciendo mejor las cosas”. El doblete del delantero, que llegó como refuerzo para esta temporada, representó un impulso para el equipo.

16355307

El entrenador también destacó la actitud de referentes como Leandro Paredes, quien mostró gestos de apoyo y unidad en el vestuario. El capitán pagó un chárter privado para llevar a Salta a todos los jugadores que no fueron citados para este encuentro. “Lo principal es que es una muestra de unidad de los chicos. Están comprometidos con la causa, saben lo que es vestir esta camiseta y cómo defenderla. Uno construye buenos grupos y desde ahí se ven buenos resultados”, afirmó Úbeda.

La victoria ante Gimnasia de Chivilcoy tuvo el aporte de varios futbolistas que habitualmente no son titulares. “De positivo veo que los jugadores que no venían jugando y hoy lo hicieron, están preparados para competir, eso eleva el nivel del equipo en general y ayuda a que el equipo juegue mejor”, señaló el técnico.

El Príncipe dejó sus sensaciones después de marcar los dos goles del triunfo por la Copa Argentina

Respecto al funcionamiento colectivo, Úbeda detalló que Bareiro es un centrodelantero con características diferentes a las que tenía el plantel y destacó su capacidad para aguantar y descargar de espaldas, manteniéndose dentro del área. Además, analizó el desempeño de Malcom Braida, quien “hizo un mejor segundo tiempo que primero”, y de Dylan Gorosito, lateral de buena técnica y proyección ofensiva.

El entrenador remarcó la exigencia permanente que implica dirigir a Boca Juniors. “Cada partido que jugamos la exigencia del triunfo siempre tiene que estar y vamos por eso. El tema es tener la tranquilidad a la hora de la toma de decisiones y confiar que el fin de semana vamos a lograr lo mismo”, declaró en referencia al próximo compromiso ante Gimnasia de Mendoza por el Torneo Apertura.

El partido ante Gimnasia de Chivilcoy se resolvió con un primer gol a los 40 minutos, tras una jugada de Lucas Janson y Malcom Braida que concluyó Adam Bareiro en la red. El segundo tanto llegó a los 12 minutos del complemento, nuevamente por intermedio del delantero paraguayo, tras un centro de Braida. Con este resultado, el equipo dirigido por Úbeda enfrentará al ganador del cruce entre Sarmiento y Tristán Suárez en la próxima fase de la Copa.

El próximo compromiso será por el Torneo Apertura, donde recibirá el próximo sábado desde las 17:45 a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha. De cara a ese encuentro se le abre un dilema al entrenador Claudio Úbeda porque Edinson Cavani no viajó a Salta para estar al 100% en ese duelo, pero la gran aparición de Adam Bareiro plantea interrogantes sobre quién será el centrodelantero. Por lo pronto, el debutante habló en la cancha y le mete presión al Sifón.