Quiénes son los 5 candidatos a dirigir a River Plate tras el anuncio de Gallardo: el nombre que tomó ventaja

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate

Marcelo Gallardo confirmó su salida de River Plate y dirigirá su último partido el jueves ante Banfield en el estadio Monumental, a partir de las 19:30 (hora local), correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura. El técnico, de 50 años, anunció el final de su segundo ciclo al frente del equipo después de no haber conseguido títulos y tras encadenar 13 derrotas en los últimos 20 partidos.

El propio Gallardo transmitió su decisión a través de un video difundido por el club en redes sociales, donde expresó: “Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido”.

River Plate llegó a este desenlace luego de caer 1-0 ante Vélez, resultado que significó la tercera derrota consecutiva en la liga local. Los indicios de desgaste se hicieron evidentes cuando Gallardo evitó hablar con la prensa tras el partido y no envió a ningún representante del plantel ante los medios, una práctica recurrente en ocasiones previas.

En su mensaje de despedida, el entrenador dejó palabras de reconocimiento a la institución: “Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos”.

A partir de este anuncio, se conoció la danza de nombres sobre los posibles sustitutos. Vale recordar que River Plate está urgido en la contratación, ya que su situación en el Torneo Apertura es apremiante (ganó solo dos partidos de seis) y además tendrá que enfocarse en la Copa Sudamericana, el gran objetivo del año luego de no poder acceder a la Libertadores.

A continuación los entrenadores que fueron sondeados, los que están identificados con el club y están libres y los que se ofrecieron.

Quiénes son los 5 candidatos a dirigir a River Plate tras el anuncio de Gallardo: el nombre que tomó ventaja

EDUARDO COUDET

Es un apellido recurrente en el radar de la directiva y debutó como entrenador en 2015. En Argentina se destacó por su título en la Superliga 2018-19 con Racing Club y acumuló experiencias en Tijuana y Celta de Vigo en el exterior, así como campañas destacadas en Brasil con Internacional y Atlético Mineiro. Su propuesta de juego ofensiva y dinámica, donde se destacó en su paso por Rosario Central, es parte de su carta de presentación. En el último tiempo reconoció sondeos de parte de la dirigencia de River Plate y junto con Pablo Aimar es de los preferidos de los hinchas en las encuestas. Actualmente dirige y se encuentra peleando por no descender en el Alavés de España.

PABLO AIMAR

El nombre del Payasito responde al deseo de fortalecer la identidad riverplatense desde el proyecto juvenil. Fue formador en las divisiones inferiores de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) e integró el plantel de Marcelo Gallardo como futbolista. Desde 2022, trabaja junto a Lionel Scaloni en la selección mayor y fue partícipe de la obtención de dos Copas América y el Mundial 2022. Su enfoque educativo y la identificación con River lo colocan como una alternativa para un proyecto a largo plazo.

HERNÁN CRESPO

El recorrido de Valdanito comenzó en las inferiores del Parma en 2014, con un breve interinato en el primer equipo durante una crisis institucional. En Argentina condujo a Banfield —clasificándolo a la Copa Libertadores— y conquistó su primer título internacional con Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana 2020. Después de su paso por São Paulo (donde ganó el Campeonato Paulista), mantuvo continuidad en ligas de Qatar y Emiratos Árabes, consolidando un perfil internacional.

SANTIAGO SOLARI

El Indio inició su carrera como técnico en las divisiones formativas del Real Madrid en 2013 y fue escalando posiciones hasta asumir la dirección del Real Madrid Castilla en 2016. En octubre de 2018, tomó el mando del primer equipo tras la salida de Julen Lopetegui y alcanzó el Mundial de Clubes 2018 antes de dejar el cargo en marzo de 2019. Posteriormente, dirigió al Club América entre 2020 y 2022 y retornó a Real Madrid como director de fútbol profesional, sumando experiencia en el diseño de proyectos deportivos de largo plazo.

RAMÓN DÍAZ

El Pelado siempre aparece en el radar de River Plate por su identificación y por ser uno de los entrenadores más ganadores de la historia del club. El ex futbolista ya dirigió en tres etapas al Millonario (1995-2000, 2001-2002 y 2012-2014) donde obtuvo nueve títulos, transformándose en el segundo técnico más ganador de la institución por detrás de Marcelo Gallardo.

Detrás de estos entrenadores aparecen otros nombres. Jorge Sampaoli, quien se encuentra sin club, mostró sus ganas para dirigir al Millonario, lo mismo que Ariel Holan, otro entrenador que no está trabajando en la actualidad luego de su salida de Rosario Central en diciembre pasado y que confesó su deseo de asumir en el elenco de Núñez. En tanto, un caso similar al de Pablo Aimar es el de Diego Placente, con pasado en River Plate y quien forma parte de las divisiones inferiores de la Selección Argentina.