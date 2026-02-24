Deportes

Los números rojos del segundo ciclo de Marcelo Gallardo al frente de River Plate: cuánto gastó en refuerzos

Tras cosechar 14 estrellas en su primer ciclo, la etapa que comenzó en 2024 no estuvo a la altura de su estatura como entrenador

Marcelo Gallardo dejó de ser el DT de River (Fotobaires)

Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de River Plate, dejará su cargo tras acumular una serie de malos resultados que marcan el cierre de su segundo ciclo en el club, una etapa que contrasta fuertemente con los logros alcanzados en su primera gestión y que, a pesar de una inversión millonaria en refuerzos, no consiguió ningún título significativo.

El desenlace se precipitó después de la derrota por 1-0 ante Vélez Sarsfield el domingo, resultado que representó la caída N° 13 en los últimos 20 partidos dirigidos por Gallardo. Los números de este segundo periodo muestran un balance negativo para el entrenador: en 85 partidos, River sumó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas.

Frente a este panorama, Gallardo decidió no dar la conferencia tras el partido en Liniers, optó por la reflexión y finalmente puso fin a su segunda etapa al frente del equipo.

El mensaje de Marcelo Gallardo con el que anunció su despedida de River Plate

El regreso de Gallardo estuvo rodeado de expectativa por su condición de técnico más laureado en la historia del Millonario, con una estatua erigida en las inmediaciones del Monumental como símbolo de su legado. Durante su primer ciclo, el club conquistó tres Copas Argentina, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Recopas Sudamericanas, dos Supercopas Argentinas, una Suruga Bank, una Liga Profesional y un Trofeo de Campeones.

El contraste con la brillante primera gestión, en la que Gallardo celebró 14 títulos entre 2014 y 2021, es notable. El Muñeco en su ciclo inicial había dirigido 424 partidos, con un saldo de 228 victorias, 111 empates y 85 derrotas. La efectividad fue del 53,77% (62% de puntos conseguidos) con 756 goles a favor y 366 en contra.

El cierre del segundo ciclo, que tendrá su último capítulo cuando River reciba a Banfield el jueves próximo en el estadio Monumental, llega tras una sucesión de resultados adversos. Además de no haber conquistado campeonatos, el equipo quedó eliminado de la Copa Libertadores con actuaciones deslucidas, frente a Atlético Mineiro y Palmeiras.

Incluso, River ni siquiera logró clasificar a la última edición del torneo continental, un hecho inusual para una institución de su envergadura, por lo que jugará la Copa Sudamericana: el segundo certamen en importancia.

La segunda etapa de Gallardo inició el 5 de agosto de 2024, en un semestre donde River sumó 10 victorias —incluida una ante Boca Juniors como visitante—, 10 empates y solo cinco derrotas. El único traspié de importancia en ese semestre fue la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

El rendimiento del equipo se precipitó en 2025. La derrota por penales frente a Talleres en la Supercopa Internacional, el revés ante Platense en el Torneo Apertura y la despedida en la fase de grupos del Mundial de Clubes minaron la confianza interna.

El momento más crítico llegó tras la eliminación en la Copa Libertadores a manos de Palmeiras. Antes de ese partido, las cifras del segundo ciclo de Gallardo eran sólidas: 22 triunfos, 15 empates y solo tres derrotas.

La eliminación generó un quiebre emocional y deportivo del que el plantel no logró recomponerse: en los 13 partidos siguientes, River tuvo 10 derrotas, dos victorias y un empate. Entre esas caídas figuró la única derrota en un superclásico durante el segundo mandato de Gallardo, frente a Boca Juniors en La Bombonera. El inicio de 2026 profundizó la crisis. En las seis primeras fechas del Torneo Apertura, River perdió en tres ocasiones consecutivas.

En los últimos cuatro mercados de pases, Gallardo dirigió una inversión de USD 87,5 millones en 20 refuerzos para River, una apuesta ambiciosa que no logró consolidar los resultados deportivos esperados y dejó expuestos errores de diagnóstico y adaptación a las necesidades futbolísticas del equipo.

En una operación especialmente agresiva, en su primer mercado de pases, River pagó la cláusula de Germán Pezzella al Betis por € 4,5 millones, abonó USD 5,4 millones a Inter por Fabricio Bustos, USD 2 millones a Monterrey por Maxi Meza y € 5 millones por Marcos Acuña. El plan era claro: sumar jerarquía de cara a los siete partidos decisivos, sumando incluso dos campeones del mundo al grupo.

Con la mira puesta en el Mundial de Clubes 2025, Gallardo redobló la apuesta en el mercado de verano de ese año con el retorno de cuatro ex jugadores del club: se concretó el regreso sobre Enzo Pérez en condición de libre desde Estudiantes, mientras que se pagaron USD 5 millones por Gonzalo Montiel al Sevilla, USD 7.6 millones por Lucas Martínez Quarta a Fiorentina y un fijo de USD 10 millones por Sebastián Driussi proveniente del Austin FC.

A estas operaciones se sumó la incorporación de futbolistas con proyección o rendimiento previo destacado: Matías Rojas llegó a préstamo tras una buena etapa en Racing e inactividad en Inter Miami; Gonzalo Tapia libre desde Universidad Católica de Chile; Giuliano Galoppo tras la compra del 60% del pase a cambio de USD 2 millones luego de un año de préstamo y Kevin Castaño, por quien se pagaron más de 15 millones de dólares al Krasnodar.

Me invaden la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos. Simplemente, agradecer también a aquellos que realmente han creído en mí y en todo mi cuerpo técnico para representar a esta enorme institución, con lo que eso conlleva, ¿eh? Y tengo nada más que palabras de agradecimiento para con todos. Simplemente, mi amor recíproco para con todos los hinchas y espero, de todo corazón, que esta institución, que ha crecido enormemente en los últimos años, una institución modelo en toda la región, próximamente pueda encontrar buenos resultados futbolísticos para todavía engrandecer más lo que significa River Plate como institución en el mundo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias", concluyó el Muñeco en su mensaje de despedida.

