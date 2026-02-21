Deportes

Los cambios de último momento que realizaría la Fórmula 1 para uno de los temas más polémicos del nuevo reglamento

Tras la finalización de los test de pretemporada y en la antesala del inicio oficial del calendario, la Máxima tomará medidas para reducir los riesgos de accidentes en las largadas

La Fórmula 1 tomará medidas
La Fórmula 1 tomará medidas extras para el procedimiento de largada de las carreras (REUTERS/Rula Rouhana)

El inicio de la nueva era de la Fórmula 1 no estuvo exenta de acalorados debates entre los equipos sobre el reglamento. En medio de una “guerra de motores” y de múltiples críticas por parte de pilotos, el procedimiento de largada fue uno de los grandes focos de discusión durante las pruebas de pretemporada. La preocupación sobre el sistema de salida de los flamantes monoplazas y los problemas que tenían para arrancar escaló de tal manera que la organización de la Máxima tomaría una serie de medidas con el objetivo de minimizar el riesgo de accidentes en los primeros metros de las carreras.

Después de las simulaciones realizadas al final de cada sesión de los test en Baréin, la F1 implementaría varios cambios en el reglamento, según informó el portal especializado The Race. Uno de estos estará centrado en aumentar cinco segundos el tiempo en el que los pilotos pueden estar parados en la parrilla, mientras que el otro se relaciona con la incorporación de la aerodinámica activa en los monoplazas y la obligación de utilizar la especificación del modo para las curvas (ambos alerones cerrados).

“El enfoque inicial había girado en torno a los procedimientos de cronometraje y los desafíos potenciales que los conductores tenían que enfrentar para poner en marcha sus turbos antes de que comenzara la secuencia de luces”, destacó el medio citado.

Los pilotos tendrán prohibido abrir
Los pilotos tendrán prohibido abrir los alerones en la largada y estarán estrictamente obligados a utilizar el modo para las curvas en las salidas (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Uno de los factores más determinantes en la decisión ha sido la eliminación del sistema MGU-H, un componente esencial que hasta ahora ayudaba a mantener el turbo preparado antes de acelerar. Sin este sistema, los monoplazas de 2026 dependerán exclusivamente del motor de combustión interna para alimentar el turbo, algo que provoca que tarden “mucho más en configurar sus coches para la carrera”.

Además, el motor eléctrico (MGU-K) recién intervendrá después de los 50 km/h, dejando a los pilotos sin apoyo eléctrico durante los cruciales instantes iniciales de la carrera. Las consecuencias de esta nueva configuración comenzaron a manifestarse durante los tests recientes: algunos autos arrancaban con el motor sofocado, mientras otros sufrían una tracción excesiva, generando enormes diferencias de rendimiento entre equipos.

Las simulaciones en Baréin intentaron corregir esta tendencia y aportaron datos para la decisión final. El nuevo procedimiento contempla otorgar cinco segundos adicionales antes del inicio de la secuencia de luces rojas, acompañados de paneles LED en azul, para que los pilotos puedan elevar el motor hasta las revoluciones óptimas y preparar el turbo.

Este cambio específico podría suponer un revés para Ferrari, que se destacó como el mejor equipo al conseguir salidas impactantes en las que los monoplazas rojos sacaban una ventaja notable sobre el resto. Según medios especializados, la escuadra italiana fue la única que se mostró en contra de realizar cambios en el procedimiento de salida en una carrera. El team con sede en Maranello habría tenido charlas con la FIA hace un año sobre dichas cuestiones con el objetivo de tener ventajas, pero la modificación en los procedimientos podría truncar su desarrollo.

Ferrari podría ser el gran
Ferrari podría ser el gran perjudicado en los cambios de la Fórmula 1 sobre el procedimiento de largadas (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El otro cambio fundamental para las salidas está centrado en la prohibición del uso del modo de baja resistencia aerodinámica. Solo estará permitido el modo de máxima carga aerodinámica desde la parrilla hasta la primera curva. Este cambio está pensado para que todos los pilotos cuenten con mayor estabilidad y tracción, reduciendo los factores que podrían convertir la largada en un “desastre”, como lo señaló Oscar Piastri hace algunos días.

Esto tendrá que ser aprobado formalmente por la FIA, ya sea a través de un cambio en las regulaciones o una orden directa del director de carrera de F1, lo que puede hacerse por razones de seguridad, pero ahora parece que eso sucederá a tiempo para el Gran Premio de Australia”, argumentó The Race.

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, indicó que existe un “acuerdo común” entre los equipos para abandonar el uso del modo de baja resistencia aerodinámica desde la largada hasta la primera curva. “Si bien esto debe ser ratificado de alguna manera por la FIA, entiendo que hay un acuerdo general en todo el grupo”, afirmó, según difundió el portal mencionado.

*Una de las simulaciones de largadas en Baréin donde Ferrari se destacó por su diferencia

Tanto Pierre Gasly, como Esteban Ocon y Oscar Piastri advirtieron que las diferentes combinaciones a tener en cuenta en los flamantes monoplazas ponen un signo de interrogación para entender cómo serán los inicios de las carreras.

“¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará”, dijo el piloto francés de Alpine durante los test de pretemporada en Baréin, según reprodujo el medio especializado Motorsport.

Luego de la finalización de los ensayos en Medio Oriente, la nueva temporada de la Fórmula 1 comenzará el próximo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. La largada en Melbourne está pautada para las 01:00 de Argentina, lo que dará el puntapié inicial del calendario de 24 jornadas.

