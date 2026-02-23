Deportes

Tomás Etcheverry habló tras su consagración en el Río Open: “Es el día más feliz de mi vida”

El platense conquistó su primer título en el circuito ATP con una remontada ante Alejandro Tabilo y lo celebró a pura emoción. “Es un sueño hecho realidad”, dijo

Guardar
La sonrisa de Tomás Etcheverry
La sonrisa de Tomás Etcheverry luego de ganar su primer título (Fuente: Río Open)

La consagración de Tomás Etcheverry en el Río Open tuvo todos los condimentos de una historia que parecía destinada a escribirse a pura adrenalina. Perdió el primer set, se vio obligado a remar desde atrás y terminó levantando el trofeo más importante de su carrera tras vencer al chileno Alejandro Tabilo en una final cambiante, intensa y cargada de emociones.

Con el resultado puesto y la vitrina de estreno, el platense le dio rienda suelta a la emoción. Sus palabras retratan el desahogo de un tenista que llevaba años buscando ese momento.

“Es el día más feliz de mi vida”, soltó apenas consumado el triunfo por 3-6, 7-6 (3) y 6-4, luego de 3 horas y 4 minutos de partido. Ese desgaste se sumó a las 3 horas que había jugado durante el mediodía por el cruce de semifinales frente al checo Vít Kopriva, en un partido que había sufrido varias interrupciones debido a la lluvia.

“Es un sueño hecho realidad. Hace mucho buscaba mi primer título. Venía trabajando muy duro con mi equipo. No lo puedo creer todavía”, agregó Etcheverry, que desde este lunes trepará 18 posiciones y se ubicará 33° en el ranking ATP.

El platense, de 26 años, hizo foco en el recorrido. Detrás del trofeo hubo temporadas de crecimiento sostenido, consolidación en el circuito y un proceso que lo llevó a instalarse con regularidad en los torneos más exigentes del calendario. Etcheverry, además, llevaba el lastre de las tres finales que había perdido anteriormente.

La definición en Río no fue sencilla. Después de un comienzo adverso, en el que Tabilo (68° del mundo) impuso condiciones y se quedó con el primer parcial, Etcheverry debió ajustar su estrategia, sostener la concentración y confiar en sí mismo.

Tras el último punto, Tomás
Tras el último punto, Tomás Etcheverry se dejó caer sobre el polvo de ladrillo del torneo brasileño e inició el festejo (Fuente: Río Open)

El segundo set fue decisivo: logró llevarlo al tie break y allí mostró la templanza que tantas veces se le había reclamado en instancias definitorias. En el parcial definitivo, sostuvo la intensidad desde el fondo de la cancha y supo aprovechar sus oportunidades para sellar una remontada que puede marcar un antes y un después en su carrera.

“Di el 100%. Era la final, el partido más importante. Por suerte, me pude llevar el premio de mi primer título”, dijo tras la batalla en la Quadra Central del Jockey Club Brasileiro, que vio campeón a un argentino por tercer año consecutivo: Sebastián Báez había conquistado el título en las dos ediciones anteriores.

El contexto potencia el valor de la consagración para Etcheverry. El Río Open es el torneo más relevante de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Ganar allí implica atravesar una semana exigente, con rivales de jerarquía y condiciones climáticas demandantes. El argentino lo hizo con el desgaste acumulado en las rondas previas, y mediante muestras de carácter que le permitieron remontar situaciones adversas.

Tras los títulos de Francisco Cerúndolo en Buenos Aires y de Etcheverry en Río, la acción se muda ahora al ATP 250 de Santiago de Chile, que tendrá a 10 representantes nacionales en el cuadro principal.

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoTomás EtcheverryRío OpenAlejandro TabiloTenisArgentinaRío de Janeirodeportes-argentina

Últimas Noticias

Los mejores memes y reacciones de la derrota de River Plate ante Vélez: Marcelo Gallardo, Colidio y Paulo Díaz, los elegidos

El Muñeco fue uno de los más apuntados tras la nueva caída del Millonario en Liniers

Los mejores memes y reacciones

La decisión que tomó Marcelo Gallardo luego de la derrota de River Plate ante Vélez

El Millonario cayó 1-0 en Liniers y acumula 13 tropiezos en los últimos 20 partidos

La decisión que tomó Marcelo

Tras la derrota de River Plate ante Vélez y el triunfo de San Lorenzo, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

El Millonario acumuló su tercera caída al hilo en el certamen. El Fortín alcanzó la cima de su zona

Tras la derrota de River

Tomás Etcheverry campeón del Río Open: venció al chileno Alejandro Tabilo y logró el primer título de su carrera

El argentino se impuso por 3-6, 7-6 (3) y 6-4 en un partidazo y estrenó su vitrina luego de jugar 6 horas este domingo, incluyendo el cruce de semis que había sido interrumpido por lluvia. Retu trepará 18 puestos y desde mañana se ubicará 33° en el ranking ATP

Tomás Etcheverry campeón del Río

El River de Gallardo sufrió la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura

Las autoridades del club no logran asimilar que el técnico perdió 13 de los últimos 20 partidos jugados. El Fortín de Guillermo Barros Schelotto quedó como el líder de la zona A tras el cierre de la sexta jornada

El River de Gallardo sufrió
DEPORTES
Marcelo Gallardo evalúa su futuro:

Marcelo Gallardo evalúa su futuro: por primera vez desde su regreso a River Plate su continuidad está en duda

Del dardo al River de Gallardo a los detalles de su charla con Manu Lanzini: 7 frases de Guillermo Barros Schelotto tras el triunfo

Los mejores memes y reacciones de la derrota de River Plate ante Vélez: Marcelo Gallardo, Colidio y Paulo Díaz, los elegidos

La decisión que tomó Marcelo Gallardo luego de la derrota de River Plate ante Vélez

Tras la derrota de River Plate ante Vélez y el triunfo de San Lorenzo, así quedaron las tablas del Torneo Apertura

TELESHOW
¿Es el Flaco? El impactante

¿Es el Flaco? El impactante parecido de Ángelo Mutti Spinetta con su abuelo Luis Alberto

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

INFOBAE AMÉRICA

Quiénes son los posibles sucesores

Quiénes son los posibles sucesores de “El Mencho” para liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas