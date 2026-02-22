Tomás Etcheverry superó a Vit Kopriva y este domingo irá por el título en el ATP de Río

Tomás Etcheverry y Alejandro Tabilo definen el título del ATP 500 de Río (Crédito: Prensa Argentina Open)

Tomás Etcheverry venció en las semifinales del ATP 500 de Río al checo Vit Kopriva por 4-6, 7-6(2) y 7-6(4) y este mismo domingo enfrentará al chileno Alejandro Tabilo con el objetivo de conseguir su primer título en el ATP Tour. El encuentro dará comienzo a las 17:30 con transmisión de Disney+.

El partido fue reprogramado en cinco oportunidades durante la jornada del sábado, pero la lluvia —gran protagonista a lo largo de toda la semana— no dio tregua y a las 22.30 se oficializó su postergación para este domingo. Hasta ese momento, Kopriva, quien ocupa el puesto 87 del escalafón mundial, estaba 5-4 arriba y sacaba para quedarse con el primer parcial, luego de haber quebrado en el noveno game, el último que se disputó antes de la suspensión.

Al reanudarse la competencia este domingo, bajo condiciones climáticas completamente diferentes -27 grados centígrados y cielo despejado-, el encuentro volvió a ponerse en marcha. El europeo regresó con la certeza de que, si sostenía su servicio, tomaría ventaja en el marcador. En su primera oportunidad para cerrarlo no falló y se lo llevó por 6-4.

Sin tiempo para lamentos, Etcheverry (51°) salió a disputar la segunda manga sabiendo que necesitaba adueñarse del capítulo para seguir con vida. En el duodécimo game dispuso de sus primeras tres oportunidades para igualar la historia, pero no logró capitalizarlas y la definición se trasladó al tie-break. El platense se mostró sólido en lo mental y, con una derecha profunda, niveló la pizarra tras imponerse por 7-6(2).

Cuando estaba por comenzar el tercer set, la organización suspendió el juego por la ley de calor extremo. Tras más de una hora de espera, los protagonistas regresaron a la cancha central Guga Kuerten. Ambos jugadores sostuvieron sus servicios a la perfección y no se sacaron ventajas, por lo que la definición volvió a resolverse en el tie-break. Finalmente, la moneda cayó del lado de Etcheverry por 7-6(4).

En la final, el representante albiceleste se medirá con el chileno Alejandro Tabilo (68°), quien también disputó su encuentro este domingo y venció al peruano Ignacio Buse (91°) por 6-3 y 6-3.

El tenista platense, esta semana en el certamen de Río, volvió a reencontrarse con su mejor versión dentro de la cancha. En los cuartos de final alcanzó un hito al llegar a los 100 triunfos en el tour y sumarse a los 30 compatriotas que lo consiguieron a lo largo de la historia. La lista es encabezada por Guillermo Vilas, con 951 victorias, seguido por Juan Martín Del Potro, con 439.

Este presente alentador contrasta con una etapa reciente sin títulos en el ATP Tour. El Retu perdió las tres finales que disputó -Santiago y Houston en 2023, y Lyon en 2024-, y desde entonces busca volver a consolidarse en los primeros planos. Hoy aparece 40° en el ranking en vivo y mantiene como objetivo acercarse al puesto 27 del mundo, la mejor ubicación de su carrera.

Parte de esa recuperación también se explica por su paso por la Copa Davis. Sus victorias con la Selección Argentina de Tenis YPF en la edición 2025 -ante Nicolai Budkov Kjaer (133°) en la primera ronda de los Qualifiers, frente a Jesper de Jong (86°) en la segunda instancia y contra Jan-Lennard Struff en los cuartos de final del Final 8- le devolvieron confianza en momentos clave. A eso se sumó la renovación de su equipo de trabajo, con Kevin Konfederak como entrenador principal y el acompañamiento de Walter Grinovero, un movimiento que marcó el inicio de una nueva etapa para recuperar sensaciones que parecían haberse diluido.

En Río el Retu buscará sumarse a la lista de argentinos que lograron coronarse en el torneo carioca: Diego Schwartzman en 2018 y Sebastián Báez, campeón en 2024 y 2025. En el historial del certamen también aparecen dos nombres destacados del tenis español: Rafael Nadal, quien se quedó con la primera edición en 2014, y Carlos Alcaraz, vencedor en 2022.