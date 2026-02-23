Deportes

Nuevos detalles sobre el ataque de furia de Messi en la derrota de Inter Miami: qué dijo la MLS sobre su enojo con el árbitro

El encargado de comunicación de los jueces de la competencia confirmó que el astro rosarino no ingresó al vestuario del réferi

El enojo de Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami por la MLS

El partido entre Inter Miami y Los Angeles FC en el inicio de la temporada de la MLS dejó como principal foco la reacción de Lionel Messi tras la derrota por 3-0. El delantero argentino manifestó una molestia evidente con la actuación arbitral, generando especulaciones sobre su conducta después del silbatazo final. Según informó la organización, la liga inició una investigación luego de que Messi fuera captado acercándose a la zona de vestuarios de los árbitros.

Las imágenes que circularon rápidamente en redes sociales, difundidas por ESPN, muestran cómo Messi intentó acceder al vestuario de los jueces del partido, visiblemente alterado por decisiones que consideró desfavorables. Su compañero de equipo Luis Suárez intervino de inmediato, sujetándolo y alejándolo del área restringida, en un intento por evitar que la situación escalara. A pesar de la intervención del delantero charrúa, el capitán de Inter Miami se retiró cabizbajo y bajo la atención de las cámaras.

En declaraciones recientes en su cuenta oficial de X, Michelle Kaufman, periodista de Miami Herald, precisó los detalles sobre el episodio y el alcance de la investigación. “La MLS vio un video de Messi siguiendo a los árbitros después del partido y lo investigó. Chris Rivett, director de comunicaciones de la Organización de Árbitros Profesionales, confirmó que Messi no entró al vestuario de los árbitros. ‘Tras hablar con los árbitros, podemos confirmar que no entró en las instalaciones’, declaró Rivett”, reportó Kaufman para el diario estadounidense.

La confusión surgió cuando se observó a Messi ingresando por una puerta del estadio Los Angeles Memorial Coliseum, lo que generó dudas sobre si accedió a una zona prohibida. De acuerdo con las declaraciones de la periodista, “Messi no entró en ningún lugar no autorizado. La puerta por la que entró no es el vestuario de los árbitros ni una zona restringida. Messi nunca entró al vestuario de los árbitros, que estaba subiendo unas escaleras y tenía su propio conjunto de puertas y señalización que restringía la entrada”, detalló.

Messi terminó el partido molesto
Messi terminó el partido molesto con las decisiones arbitrales del juez (AFP)

La normativa de la MLS establece controles estrictos sobre el acceso a los vestuarios de los árbitros, y cualquier violación puede acarrear sanciones disciplinarias o suspensiones. Por este motivo, la aclaración aportada por la periodista del Miami Herald resultó fundamental para disipar rumores sobre posibles medidas contra el futbolista argentino.

A su vez, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director técnico de Inter Miami, Javier Mascherano, fue consultado respecto al estado de ánimo de Messi y su reacción frente al arbitraje. “No, no, no vi nada. La verdad es que el partido terminó y luego fui al vestuario”, respondió el entrenador argentino.

El episodio se produjo tras una serie de decisiones arbitrales objetadas por los jugadores del equipo de Florida, bajo la dirección del canadiense Pierre-Luc Lauziere. La reacción de Messi se potenció por esas jugadas, aunque la investigación oficial confirmó que no se produjo ingreso a zonas restringidas por parte del jugador.

A pesar del clima de tensión, la jornada dejó un dato favorable para el capitán rosarino: Messi completó el partido sin recaídas físicas, un aspecto relevante para el futuro inmediato de la franquicia y la selección argentina, considerando el próximo enfrentamiento ante España por la Finalissima.

El calendario de Inter Miami continuará con un amistoso frente a Independiente del Valle en Puerto Rico, y posteriormente el clásico ante Orlando City, instancia clave para las aspiraciones del club en el arranque de la competición.

Lionel Messi Inter Miami MLS Estados Unidos

