La furia de Messi contra el árbitro tras la dura derrota del Inter Miami en el estreno de la MLS

El número 10 de Las Garzas mostró todo su enojo contra el juez luego del 3-0 en contra ante LAFC. Luis Suárez lo contuvo en el ingreso a los vestuarios

El enojo de Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami por la MLS

El inicio de la nueva temporada en la Major League Soccer (MLS) dejó imágenes poco habituales en la figura de Lionel Messi. El astro argentino, referente de Inter Miami, finalizó el encuentro ante Los Ángeles FC con visibles muestras de enojo, en especial hacia la terna arbitral, según reveló un video difundido por ESPN. La escena, registrada en las entrañas del Coliseo de Los Ángeles, mostró a Messi intentando ingresar al vestuario de los árbitros tras el partido, tras un cruce con el canadiense Pierre Luc Laziere, cuya labor fue cuestionada según la reacción del capitán de Las Garzas.

La dura derrota 3-0 ante LAFC marcó el debut oficial de la temporada para el equipo dirigido por Javier Mascherano, que buscaba defender el título de liga. En el campo, Messi completó el partido tras superar una molestia muscular sufrida en la pretemporada, pero el foco se centró en el episodio posterior al pitido final. Las imágenes captadas en el estadio documentaron el momento en que Luis Suárez interceptó a Messi justo antes de que éste ingresara al vestuario de los árbitros. El delantero uruguayo sujetó al capitán argentino, guiándolo fuera del área restringida y evitando que la situación escalara. A pesar de la contención, Messi se retiró acompañado por Suárez, con gestos de molestia evidentes.

El desencanto de Messi se produjo tras una serie de decisiones arbitrales controvertidas a lo largo del encuentro, lo que incrementó la tensión en el ambiente. El video del vestuario, reproducido por distintos medios internacionales, se viralizó rápidamente y se convirtió en uno de los puntos más comentados de la jornada en la MLS. “Me encanta verlo enojado. No le gusta perder ni a las bolitas. Vamos Lionel”, " Vi el partido y el árbitro debería ser sancionado porque le hicieron muchas faltas a Messi que el árbitro no sancionó“ y ”Que tan jodida debe estar la situación para que Luis Suárez sea el que la calma", fueron alguno de los comentarios en redes.

Mascherano habló del rendimiento del
Mascherano habló del rendimiento del equipo (Reuters)

El partido, disputado en el Los Ángeles Memorial Coliseum, tuvo como protagonistas a varios argentinos en el once inicial de Inter Miami, incluidos Rodrigo De Paul, Mateo Silvetti y Germán Berterame, además del propio Messi. El equipo local, bajo la dirección de Steve Cherundolo, se impuso con goles de David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz, consolidando la tendencia positiva del club angelino en los debuts de temporada: nueve victorias en igual cantidad de presentaciones.

En conferencia de prensa, Javier Mascherano reconoció la superioridad del rival y asumió la responsabilidad por el resultado. “Nos han ganado bien, esa es la realidad. Me da la sensación en el primer análisis que hago que es un resultado relativamente mentiroso, el partido, en el desarrollo, no hubo esa diferencia. Claramente Los Ángeles ha hecho diferencia en cuanto a las transiciones, nos han hecho mucho daño”, expresó el entrenador argentino, cuyas palabras fueron recogidas por ESPN. Mascherano añadió: “Tampoco vamos a hacer una tragedia, sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que seguir insistiendo en las cosas positivas que hemos hecho”.

La jornada estuvo marcada también por la ausencia de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes se retiraron al final de la campaña anterior, dejando un vacío notorio en la estructura del equipo de Florida. Por su parte, Luis Suárez ingresó en los minutos finales del encuentro, mientras que Rodrigo De Paul protagonizó un error en la jugada que derivó en el primer tanto del rival.

El calendario de Inter Miami seguirá con el amistoso del jueves frente a Independiente del Valle en Puerto Rico, que fue postergado por la lesión del número 10, antes de afrontar el clásico ante Orlando City el próximo domingo. Para Messi, la buena noticia radica en su recuperación física, ya que completó el partido sin inconvenientes físicos a tan solo un mes del compromiso ante España por la Finalissima.

