La investigación por el rapto de furia de Messi con los árbitros: el detalle por el que podría salvarse de una sanción

El enojo de Lionel Messi tras la derrota del Inter Miami por la MLS

La Major League Soccer (MLS) inició una investigación tras la difusión de un video en redes sociales que mostraba a Lionel Messi, capitán de Inter Miami, enojado e intentando ingresar presuntamente de forma no autorizada al vestuario de los árbitros después de la derrota frente a Los Ángeles FC en el LA Memorial Coliseum. La aparición de las imágenes despertó interrogantes sobre el posible quebrantamiento de los protocolos de la liga.

El episodio, documentado por ESPN, mostró a Messi intentando ingresar al vestuario de los árbitros tras el pitazo final, claramente molesto por decisiones que consideró injustas a lo largo del partido. Su compañero y amigo, Luis Suárez, intervino rápidamente y evitó que la situación se agravara, sujetando al capitán argentino y conduciéndolo fuera del área restringida.

EL Inter Miami sufrió una dura derrota en Los Ángeles (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Pese a los intentos de Suárez por calmarlo, Messi se retiró visiblemente disgustado, mientras las cámaras captaban el momento que ya circulaba de manera viral en redes sociales. El fastidio de la figura del elenco de Florida se potenció tras una serie de fallos arbitrales poco felices durante el encuentro, en el que el canadiense Pierre Luc Laziere estuvo a cargo.

Según la estructura reglamentaria de la MLS, el acceso de jugadores a esas zonas está estrictamente controlado y la violación de esos límites puede derivar en sanciones disciplinarias o suspensiones.

En las últimas horas, uno de los voceros oficiales de los árbitros, Chris Rivett, director de comunicaciones de Professional Referee Organization, brindó precisiones a ESPN. El funcionario aseguró que, tras consultar con los implicados, no existió tal ingreso. Según su testimonio: “Tras conversar con los árbitros del partido, podemos confirmar que Messi no entró al vestuario de los oficiales”. Este detalle podría dejar exento al astro argentino de una posible sanción.

El proceso disciplinario de la MLS contempla un análisis cuidadoso de cada incidente antes de avanzar con medidas concretas. Usualmente, el Comité Disciplinario de la liga comunica todas las resoluciones antes de la disputa de la siguiente jornada, aunque estos plazos pueden extenderse si la investigación así lo requiere. Los jugadores tienen el derecho de apelar, lo cual retrasa el anuncio de un veredicto final.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, el director técnico de Las Garzas, Javier Mascherano, se refirió al estado de ánimo de Messi, interrogado sobre si el zurdo rosarino manifestó disconformidad con el arbitraje a lo largo del partido. El Jefecito aseguró: “No, no, no vi nada. La verdad es que el partido terminó y luego fui al vestuario”.

Desde lo deportivo, el partido significó el regreso de Messi como titular tras superar una molestia muscular sufrida en la pretemporada. Además, marcó la presentación oficial del equipo dirigido por Javier Mascherano, cuya intención es defender el título de liga. Sin embargo, el resultado —3-0 en contra— y el desarrollo posterior eclipsaron el debut liguero.

El conjunto de Miami afrontó el partido con cambios en su estructura, tras las salidas recientes de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes cerraron ciclo al final de la campaña anterior y dejaron un vacío notable en el mediocampo y la defensa.

Pese a la efervescencia del episodio, la jornada dejó una noticia positiva para el capitán de Inter Miami: completó el partido sin recaídas físicas, a sólo un mes del duelo ante España por la Finalissima. Su recuperación cobra valor para el club y la selección argentina.

La próxima cita será el jueves en Puerto Rico, donde Inter Miami tiene pautado un amistoso frente a Independiente del Valle, suspendido previamente por la lesión de Messi. Luego, el calendario continuará con el clásico frente a Orlando City el próximo domingo, encuentro que podría marcar el tono para el resto del inicio de temporada.