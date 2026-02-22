Deportes

La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

El colombiano debió abandonar el terreno de juego por molestias físicas a los 27 minutos de acción. Lo reemplazó el juvenil Freitas

Guardar

River Plate tuvo un comienzo para el olvido en el encuentro frente a Vélez Sarsfield, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio José Amalfitani. A los 6 minutos, Manuel Lanzini hizo efectiva la inexorable ley del ex y adelantó al Fortín. Sin embargo, eso no fue todo. Juan Fernando Quintero, quien venía de ser una de las mejores cartas del equipo de Marcelo Gallardo, debió abandonar el terreno de juego por una molestia física.

Antes de la media hora de juego, la transmisión mostró al juvenil Joaquín Freitas hacer los movimientos precompetitivos al costado de la cancha, lo que encendió las alarmas ante una inminente sustitución. Tras una interrupción, el cuarto árbitro levantó el cartel para indicar el cambio y señaló que quien debía salir era el número 10 de River para dejarle el lugar al 35.

Juanfer se fue a sentar al banco de suplentes sin saludar a Gallardo y tomándose la pierna derecha, evidenciando claros gestos de dolor. Rápidamente, el cuerpo médico se acercó a su posición para consultarle su estado y le puso hielo en la zona afectada.

Los gestos de Juanfer
Los gestos de Juanfer

Vale recordar que el colombiano venía de jugar los 90 minutos en la victoria frente a Ciudad Bolívar, el martes pasado por la Copa Argentina, y fue la figura al realizar un gran desgaste y marcar, de penal, el único gol del encuentro.

Las preocupaciones continuaron para el Millonario en el complemento. Franco Armani, quien volvía al arco tras una larga inactividad, también fue reemplazado. En su lugar ingresó el juvenil Santiago Beltrán. Además, Aníbal Moreno hizo gestos de dolor, pero, cuando Gallardo llamó a Giuliano Galoppo para sustituirlo, indicó que se encontraba en condiciones de permanecer en el partido.

Temas Relacionados

Juan Fernando QuinteroRiver PlateVélez Sarsfielddeportes-argentina

Últimas Noticias

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

El equipo de Marcelo Gallardo viene de dos derrotas consecutivas e intenta cortar la mala racha en su visita a Liniers. Transmite ESPN Premium

River Plate pierde con el

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El enfrentamiento en el estadio José Amalfitani atrajo la atención no solo por la rivalidad deportiva, sino también por la carga simbólica que arrastran los antecedentes entre ambos técnicos

El cálido reencuentro entre Marcelo

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El Peixe cayó 2-1 en la última jugada del partido. El delantero necesita rodaje y buenos rendimientos para pelear por un lugar en la lista de la selección de Brasil para el Mundial

El Santos fue eliminado del

El golazo de Manuel Lanizini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

El ex delantero del Millonario puso en ventaja al Fortín en Liniers a los 5 minutos de partido

El golazo de Manuel Lanizini

El eufórico festejo de Gabriel Heinze tras la victoria del Arsenal en el clásico frente al Tottenham

El equipo de Mikel Arteta se impuso con contundencia en el derbi londinense y el argentino no pudo ocultar su emoción

El eufórico festejo de Gabriel
DEPORTES
River Plate pierde con el

River Plate pierde con el Vélez de Guillermo Barros Schelotto por la sexta fecha del Torneo Apertura

El cálido reencuentro entre Marcelo Gallardo y los mellizos Barros Schelotto en el duelo entre Vélez y River

El Santos fue eliminado del Torneo Paulista por el humilde Novorizontino: el error de Neymar que inició la debacle

El golazo de Manuel Lanizini con el que Vélez abrió el marcador ante River Plate: del pedido de disculpas al gesto de Gallardo

El eufórico festejo de Gabriel Heinze tras la victoria del Arsenal en el clásico frente al Tottenham

TELESHOW
El excéntrico look de Juliana

El excéntrico look de Juliana “Furia” Scaglione que se robó todas las miradas en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

Quién es Meli, la joven cordobesa que habría conquistado a Mariano Martínez en Villa Carlos Paz

Valentina Cervantes mostró la tierna travesura que hizo su hijo Benjamín: “Con esta carita”

Delfina Chaves confirmó su reconciliación con el actor neerlandés Martijn Lakemeier: la sorpresa en su cumpleaños

Melody Luz dio a conocer el secreto para que funcione su relación con Alex Caniggia

INFOBAE AMÉRICA

Rusia concluyó la repatriación de

Rusia concluyó la repatriación de 4.300 turistas varados en Cuba por la crisis energética

Solo el fin de la dictadura y no la modernización del régimen es libertad para Cuba y seguridad para las Américas

Cuatro personas mueren en un grave accidente cerca del aeropuerto de Long Beach

La inteligencia artificial revela cómo el arte ha contado la historia de nuestras emociones colectivas

Washington afirmó que la muerte de “El Mencho” es “un gran acontecimiento” para México, EEUU y América Latina