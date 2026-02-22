La lesión de Juanfer Quintero que preocupó a River Plate ante Vélez: el gesto que hizo al salir durante el primer tiempo

River Plate tuvo un comienzo para el olvido en el encuentro frente a Vélez Sarsfield, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en el estadio José Amalfitani. A los 6 minutos, Manuel Lanzini hizo efectiva la inexorable ley del ex y adelantó al Fortín. Sin embargo, eso no fue todo. Juan Fernando Quintero, quien venía de ser una de las mejores cartas del equipo de Marcelo Gallardo, debió abandonar el terreno de juego por una molestia física.

Antes de la media hora de juego, la transmisión mostró al juvenil Joaquín Freitas hacer los movimientos precompetitivos al costado de la cancha, lo que encendió las alarmas ante una inminente sustitución. Tras una interrupción, el cuarto árbitro levantó el cartel para indicar el cambio y señaló que quien debía salir era el número 10 de River para dejarle el lugar al 35.

Juanfer se fue a sentar al banco de suplentes sin saludar a Gallardo y tomándose la pierna derecha, evidenciando claros gestos de dolor. Rápidamente, el cuerpo médico se acercó a su posición para consultarle su estado y le puso hielo en la zona afectada.

Los gestos de Juanfer

Vale recordar que el colombiano venía de jugar los 90 minutos en la victoria frente a Ciudad Bolívar, el martes pasado por la Copa Argentina, y fue la figura al realizar un gran desgaste y marcar, de penal, el único gol del encuentro.

Las preocupaciones continuaron para el Millonario en el complemento. Franco Armani, quien volvía al arco tras una larga inactividad, también fue reemplazado. En su lugar ingresó el juvenil Santiago Beltrán. Además, Aníbal Moreno hizo gestos de dolor, pero, cuando Gallardo llamó a Giuliano Galoppo para sustituirlo, indicó que se encontraba en condiciones de permanecer en el partido.