Alarma en River Plate: Franco Armani se resintió de su lesión y fue reemplazado en el entretiempo ante Vélez Sarsfield

En el entretiempo del partido que River Plate protagonizó ante Vélez Sarsfield las alarmas se encendieron cuando Franco Armani se resintió de su lesión y fue reemplazado. El capitán del Millonario retornaba tras una larga inactividad, pero volvió a sufrir problemas físicos y no salió a disputar el complemento.

Un cambio inesperado en el arco de River Plate se produjo una vez que los equipos volvieron de los vestuarios tras la disputa del primer tiempo. Sin embargo, durante el calentamiento Armani había mostrado signos de molestias se fue antes que sus compañeros. Uno de los preparadores físicos se acercó a Santiago Beltrán y algo le dijo al oído, luego de brindarle un fuerte abrazo.

Franco Armani volvía de una lesión en el tobillo tras dos meses de inactividad. El último encuentro oficial del experimentado arquero había sido el 25 de noviembre de 2025 frente a Racing.

El juvenil Santiago Beltrán ocupó nuevamente el arco, retomando la titularidad que había asumido en los partidos previos en ausencia de Armani.

Este fue el segundo episodio de gran preocupación para River Plate, ya que cuando promediaba el primer tiempo Juan Fernando Quintero sufrió una lesión. El colombiano abandonó el campo tras presentar molestias físicas y fue reemplazado por el juvenil Joaquín Freitas.

Juanfer dejó su lugar sentado en el banco de suplentes, sin saludar a Marcelo Gallardo y mostrando signos evidentes de dolor al tomarse la pierna derecha. El cuerpo médico del equipo acudió para asistirlo y aplicó hielo en la zona afectada.

Más temprano en el campeonato, Quintero había jugado los 90 minutos frente a Ciudad Bolívar por la Copa Argentina, siendo figura al marcar de penal el único gol del encuentro en ese triunfo.

Por otra parte, Aníbal Moreno también presentó molestias físicas, aunque finalmente continuó en el campo tras ser evaluado ante la posible entrada de Giuliano Galoppo; mientras que Kendry Páez a los pocos minutos de ingresar sufrió un golpe en su hombro izquierdo y quedó sentido, aunque pudo terminar el encuentro.

