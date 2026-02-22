Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero rompió en llanto tras recibir una llamada: “Prometí ser valiente”

Eileen Gu contó en rueda de prensa que sufrió la pérdida de su familiar justo después de imponerse en Halpipe

Cerca del final de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 se vivió un conmovedor momento en la cita que se desarrolla en Italia. Eileen Gu celebró su victoria en Halfpipe mientras conocía la noticia de la muerte de su abuela, un golpe emocional que marcó su tercera medalla en esta edición y la sexta de su carrera olímpica, consolidando así su lugar como referente del esquí acrobático internacional. La atleta, nacida en Estados Unidos y representante de China, dedicó entre lágrimas su desempeño a esa figura clave en su vida durante la conferencia de prensa.

“La razón por la que llegué tarde es que acabo de enterarme de que mi abuela falleció. Ella fue como una... fue una parte muy importante de mi vida al crecer y alguien a quien admiraba enormemente”, comentó la deportista cuando se presentó frente a los micrófonos.

Ocurrió después de un importante triunfo que trascendió lo deportivo: se convirtió en la esquiadora de estilo libre más laureada, con seis preseas olímpicas obtenidas antes de los 23 años.

El emocionante testimonio de Eileen Gu en rueda de prensa después de que falleciera su abuela (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La joven reconoció que disputó la prueba sabiendo que su abuela padecía una enfermedad grave, y entendía que el desenlace podía llegar durante los Juegos. “La última vez que la vi antes de venir a los Juegos Olímpicos, estaba muy enferma, así que sabía que esto era una posibilidad. No le prometí que iba a ganar, pero sí le prometí que iba a ser valiente, como ella ha sido valiente. Y por eso sigo refiriéndome a este tema de apostar por mí misma, de ser valiente y asumir riesgos”, comentó.

En esta misma línea, destacó el carácter de su abuela y lo importante que fue para su vida: “Ella era tan fuerte... Era una luchadora, y creo que lo interesante es que mucha gente simplemente pasa por la vida, pero ella era como un barco de vapor. Esta mujer dominaba la vida, la tomaba por las riendas y la convertía en lo que quería que fuera. Me inspiró muchísimo”.

Para el cierre de su discurso, Eileen Gu le dedicó unas últimas palabras para su difunta abuela: “Todo se remonta a esa promesa que le hice a mi abuela, así que estoy muy feliz de haber podido cumplirla y, con suerte, haberla hecho sentir orgullosa. Pero, también es un momento muy difícil para mí ahora”.

Eileen Gu se convirtió en la esquiadora de estilo libre más laureada, con seis preseas olímpicas obtenidas antes de los 23 años (REUTERS/Dylan Martinez)

Después de conquistar dos oros y una plata en los Juegos de Beijing, Gu repitió en Milán-Cortina con tres nuevas medallas: plata en Big Air, plata en Slopestyle y oro en halfpipe, la especialidad en la que defendió su título pese a fallar al aterrizar su primer truco. Esta capacidad de sobreponerse a la adversidad en plena competencia subraya el temple de una atleta que ya marca una era. Su desempeño final, con una puntuación de 94,75, fue suficiente para liderar el podio, seguida por la china Li Fanghui y la británica Zoe Atkin.

Eileen Gu defendió su título en el Livigno Snow Park, donde la competencia fue reprogramada para el domingo tras una intensa tormenta de nieve nocturna. El día soleado en Italia permitió que los aficionados acompañaran la jornada con banderas y fotografías de la esquiadora, quien fue ovacionada tras sus maniobras técnicas y limpias.

La solidez en la segunda bajada y una ejecución impecable en el último truco aseguraron a Gu la victoria, pese al tropiezo inicial. “Poder marcar el camino y ser pionera en el deporte es algo que nunca imaginé que podría hacer. Pero me siento realmente honrada y orgullosa de haberlo logrado”, relató, añadiendo que su objetivo es abrir puertas para futuras generaciones del esquí acrobático femenino.

Los elogios del ambiente no tardaron en llegar. La neozelandesa Mischa Thomas la calificó como “la Mujer Maravilla”, un reflejo de la percepción que Gu genera entre colegas y aficionados. Pese a sus logros, la deportista pone el acento en la igualdad y la fortaleza mental: “La razón por la que me encantan tanto los récords es que no se trata de hombre o mujer. Soy la esquiadora de estilo libre más laureada de todos los tiempos, hombre o mujer... eso es una prueba de fortaleza competitiva, es fortaleza mental. Es poder rendir bajo presión. No tiene nada que ver con si eres un niño o una niña”, explicó la campeona.