Claudio Úbeda habló sobre el nivel de Edinson Cavani y se refirió al enojo de los hinchas de Boca Juniors en el empate ante Racing

Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa tras el empate sin goles contra Racing (Crédito: Fotobaires)

El entrenador Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa después del deslucido empate 0-0 de Boca Juniors ante Racing por el cruce interzonal del Torneo Apertura y fue consultado por varios temas, entre ellos la titularidad de Edinson Cavani, el rendimiento colectivo y lo que se le vendrá a su equipo con el debut en la Copa Argentina a la vuelta de la esquina contra Gimnasia de Chivilcoy en Salta.

En primer lugar, Úbeda analizó lo que no tuvo el Xeneize para quedarse con los tres puntos en la Bombonera: “Nos faltó más volumen de juego, sabíamos en teoría que nos podía pasar y debíamos aprovechar las pocas situaciones que tuvimos. El equipo mostró una actitud que nos dejó tranquilos desde ese lugar, pero el empate no alcanza. Hay que ganar. Buscamos por todos los medios, sabíamos que iba a hacer un partido complejo, de mucha lucha y disputa”.

Más adelante, se refirió al nivel de Miguel Merentiel y de Cavani. El primero no tuvo un buen partido, mientras que su compañero en la ofensiva volvió a arrancar un partido desde el inicio después de cinco meses y se retiró silbado por los hinchas: “Lógicamente, cuando uno no convierte, se focaliza en los delanteros. Los dos están volviendo de lesiones, no venían de tener continuidad en el juego, pero es parte del ejercicio que hay que hacer y fomentar: que sigan teniendo competencia, agarren confianza y empiecen a meterla. Los goleadores viven permanentemente de hacer goles”.

Además, deslizó una crítica sobre el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, en especial por una falta de Maravilla Martínez, quien le dio un codazo a Ayrton Costa en mitad de cancha durante una disputa de pelota y se llevó la amarilla: “Maravilla debió ser expulsado por el codazo a Ayrton (Costa). No tengo dudas de eso”.

Más adelante, se refirió a las declaraciones de Costa, quien habló de sentirse perjudicado en varios partidos, pero Úbeda le bajó el tono: “Puntualmente, hice foco en la jugada de expulsión contra Ayrton, después tenemos que tratar de cooperar desde afuera para que los árbitros fluyan y puedan dirigir bien, pero sí marcar cuando vemos algo. Fue un acto que debería haberse revisado. Si se revisaba, iba a haber otra conclusión”.

A continuación, el entrenador de 56 años miró hacia el horizonte próximo de cara a lo que será duelo contra el equipo del Torneo Federal A por los 32avos de final de la Copa Argentina. En este sentido, no descartó una rotación con respecto a los habituales titulares: “Es necesario el recambio y que los jugadores que necesitan tener ritmo puedan intentar tenerlo en este partido. En la seguidilla que se nos viene, debemos tenerlos en ritmo a todos porque se vienen varios partidos entre semana y tenemos que estar atentos a cuidar a todos los jugadores. Seguramente haya variantes para darle más frescura y más continuidad a los chicos que no sumaron minutos, pero sin sacarle la importancia de lo que implica ese partido”.

Ese encuentro iniciará el martes a las 21:15 y la acción de Boca Juniors seguirá el sábado 28 ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza a partir de las 17:45 en el estadio Alberto J. Armando. Más adelante, deberá visitar a Lanús en La Fortaleza, viajará a Santiago del Estero para cruzarse a Central Córdoba y será local de San Lorenzo. Por el momento, el elenco de la Ribera ocupa la quinta colocación de la Zona A con ocho puntos, aunque todavía debe completarse gran parte de la fecha.

MÁS DECLARACIONES DE CLAUDIO ÚBEDA

• El enojo de los hinchas: “Lo entiendo porque Boca necesita ganar siempre y siempre debe ser el que salga a proponer y a ganar los partidos. Estamos en una etapa en la que necesitamos tener resultados. El Mundo Boca exige permanentemente ganar y eso lo tenemos súper claro. Para volver a reconquistar al hincha hay que ganar. Ese es el camino que tenemos que hacer. Si buscamos lo positivo de hoy, encontraremos el camino a través del orden y la actitud. No tengo dudas de eso. Seguiremos trabajando en busca de buenos resultados”.

• ¿Cómo maneja las críticas? “Soy el primero que quiero salir adelante, ganar y convencer al hincha para volver al año pasado cuando tuvimos esa seguidilla de muchos triunfos. Queremos volver a eso. Estamos acostumbrados a batallar día a día y saber cómo se sale adelante a través del juego. Sabemos que tenemos que trabajar para ganar, y más en un club como Boca”.

• Su análisis de la actuación de Boca Juniors: “Me voy tranquilo, la actitud fue muy buena, el equipo tácticamente estuvo ordenado, pero no alcanza con eso. Necesitamos tener más profundidad, vocación ofensiva y llegadas para poder desequilibrar y poder ganar este tipo de partidos. Entiendo que se puede construir desde el orden y la actitud”.

• El presente del Xeneize antes del duelo contra Gimnasia de Chivilcoy: “Me hubiese encantado llegar en un contexto victorioso, pero estas cosas suelen suceder. Hay que asumirlas y salir rápido de esta situación. El torneo está en su comienzo, en la parte media y necesitamos tener mayor protagonismo y sumar cuando corresponde”.

• ¿Por qué pasó de un 4-3-3 a un 4-4-2? “La idea de ocupar el ancho de la cancha era una cuestión que nosotros lo habíamos visto porque sabíamos cómo jugaba Racing, que usa mucho a los laterales para llegar al último cuarto de la cancha y enseguida centrar, que así nos lastimaron la última vez en la Bombonera. Ocupando el ancho evitamos mucho que centraran y metieran la pelota en el área. Eso funcionó bastante bien. Ese fue uno de los motivos por los cuales agregamos un volante más“.