Deportes

Cómo quedó Boca Juniors en la tabla de posiciones del Torneo Apertura tras la igualdad con Racing: la agenda completa de partidos

El Xeneize igualó 0-0 con la Academia en la Bombonera y acumula 8 puntos en el Grupo A

Guardar

Boca Juniors sumó un punto en un deslucido empate ante Racing en el clásico válido por la 6ª fecha del Torneo Apertura que se disputó en la Bombonera. Con ocho unidades tras hilvanar dos victorias, dos igualdades y dos derrotas, el equipo de Claudio Úbeda figura 5° en el Grupo A, a cuatro del actual líder Estudiantes de La Plata.

El Xeneize volverá a jugar el próximo martes en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta desde las 21:15 ante Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina. El máximo ganador de este trofeo con cuatro conquistas está obligado a quedarse con la clasificación porque su rival milita en el Torneo Federal A y no juega desde noviembre pasado. El ganador del cruce se enfrentará al vencedor de Sarmiento de Junín o Tristán Suárez.

El último duelo contra Racing por el campeonato local inició una seguidilla de 8 partidos en 30 días. Al duelo frente al Lobo de Chivilcoy le seguirán sendos compromisos por el Torneo Apertura en una agenda que ya fue confirmada por la Liga Profesional hasta la fecha 12, en la que Boca se medirá a Instituto el domingo 22 de marzo.

Se anunció la grilla hasta esa jornada por diferentes motivos. Ese fin de semana es el último previo a la Fecha FIFA que tendrá a la Argentina enfrentándose a España en la Finalíssima y, como la fase de grupos de la Copa Libertadores iniciará el martes 7 de abril, la organización debe esperar al fixture internacional para organizar el calendario doméstico del fin de semana del 5 de abril para respetar las 48 horas de descanso entre cada compromiso.

En este sentido, el cuadro de La Ribera permanece a la espera para conocer a cuáles rivales se enfrentará en uno de los ocho grupos de la competencia. El sorteo de la Libertadores se realizará en Paraguay el próximo jueves 19 de marzo desde las 20 (hora argentina). Para esa fecha ya quedarán definidos los últimos cuatro boletos vía Repechaje que restan saber. Ya sabe que conformará el Bombo 1 con Flamengo, Palmeiras y Fluminense de Brasil; Peñarol y Nacional de Uruguay; Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador.

LAS POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y TABLA ANUAL

LA AGENDA DE BOCA JUNIORS

32avos de la Copa Argentina: vs. Gimnasia de Chivilcoy en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta (martes 24 de febrero a las 21.15)

Fecha 8 del Torneo Apertura: vs. Gimnasia de Mendoza en la Bombonera (sábado 28 de febrero a las 17.45)

Fecha 7 del Torneo Apertura: vs. Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús (miércoles 4 de marzo a las 21.00)

Fecha 9 del Torneo Apertura: vs. Central Córdoba en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero (domingo 8 de marzo a las 19.15)

Fecha 10 del Torneo Apertura: vs. San Lorenzo en la Bombonera (miércoles 11 de marzo a las 19.45)

Fecha 11 del Torneo Apertura: vs. Unión en el Estadio 15 de abril de Santa Fe (domingo 15 de marzo a las 22.00)

Sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores (jueves 19 de marzo a las 20.00)

Fecha 12 del Torneo Apertura: vs. Instituto de Córdoba en la Bombonera (domingo 22 de marzo a las 20.00)

Temas Relacionados

Boca JuniorsTorneo AperturaRacingCopa LibertadoresCopa Argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors y Racing empatan en la Bombonera en un clásico vital por el Torneo Apertura

El Xeneize y la Academia se miden en el estadio Alberto J. Armando. Televisa TNT Sports

Boca Juniors y Racing empatan

Tras dirigir su último partido en Estudiantes, Eduardo Domínguez habló sobre su sorpresiva salida: “Siento que nos tenemos que soltar la mano”

El Barba comandó por última vez al Pincha en la victoria sobre Sarmiento de Junín por la 6ª fecha del Torneo Apertura. Será nuevo DT de Atlético Mineiro

Tras dirigir su último partido

Tomás Etcheverry celebró su triunfo número 100 y se clasificó a las semifinales del ATP 500 de Río

El platense derrotó a Jaime Faria en la cancha central Guga Kuerten y alcanzó el centenar de victorias en el circuito. Repaso de los 31 argentinos que lograron esa marca en el ATP Tour

Tomás Etcheverry celebró su triunfo

Los argentinos Lautaro Midón y Guido Justo disputarán las semifinales del AAT Challenger Tigre

Los tenistas nacionales buscarán este sábado un lugar en la final en el Club Náutico Hacoaj

Los argentinos Lautaro Midón y

11 segundos en silencio y una frase: la reacción de Luis Enrique tras la denuncia de Vinicius contra el argentino Prestianni por racismo

El entrenador del París Saint-Germain dejó su mirada sobre el asunto que eclipsó la ronda de los playoffs en la UEFA Champions League

11 segundos en silencio y
DEPORTES
Boca Juniors y Racing empatan

Boca Juniors y Racing empatan en la Bombonera en un clásico vital por el Torneo Apertura

Tras dirigir su último partido en Estudiantes, Eduardo Domínguez habló sobre su sorpresiva salida: “Siento que nos tenemos que soltar la mano”

Tomás Etcheverry celebró su triunfo número 100 y se clasificó a las semifinales del ATP 500 de Río

Los argentinos Lautaro Midón y Guido Justo disputarán las semifinales del AAT Challenger Tigre

11 segundos en silencio y una frase: la reacción de Luis Enrique tras la denuncia de Vinicius contra el argentino Prestianni por racismo

TELESHOW
El Indio Solari se mostró

El Indio Solari se mostró nuevamente en su estudio de grabación tras los chequeos médicos

El exabrupto de Moria Casán contra Roberto Castillo en medio de su conflicto Cinthia Fernández: “Bragueta talle princesa”

Quiénes son Milán y Capri, el dúo musical que creó “Mar de Ajó”, uno de los hits del verano

El íntimo festejo de Reina Reech junto a su familia para celebrar sus 68 años: el saludo de Juana Repetto

A días de anunciar la llegada de su nieto número 21, Las Trillizas de Oro confirmaron el 22: “El cuento de nunca acabar”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 876 mil estudiantes

Más de 876 mil estudiantes regresarán a clases en Panamá desde el 2 de marzo

Las empresas en El Salvador adoptan inteligencia artificial en procesos de contratación y gestión

Sacerdote en Panamá advierte que traslado de jóvenes a hogar en Chitré “abre otro problema”

De ícono turístico a emergencia hídrica: así es Knysna, la ciudad africana que teme el “día cero”

El Ejército israelí se mantiene en “alerta máxima” en medio de las tensiones de Estados Unidos con Irán