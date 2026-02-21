Deportes

El golazo que sufrió Dibu Martínez en el empate que rescató Aston Villa a los 87 minutos ante Leeds por la Premier League

Los Villanos igualaron 1-1 por la 27ª fecha del torneo inglés. Si bien Anton Stach le marcó un gran tanto, el arquero argentino tuvo un destacado partido

Aston Villa consiguió un empate 1-1 sobre el Leeds en el cierre del partido para mantener vivas las ilusiones de pelear por la Premier League. En un encuentro correspondiente a la 27ª jornada del torneo inglés, los Villanos igualaron con una buena actuación de Emiliano Martínez, que se lució con tres atajadas claves. El argentino Emiliano Buendía fue titular en Villa Park para el local.

En medio de un desarrollo en el que el cuadro dirigido por Unai Emery no lograba imponer las condiciones en su casa, el Dibu Martínez se destacó con una buena atajada a los 13 minutos del partido. Jayden Bogle metió un preciso pase por encima de la defensa del Villa para la arremetida de Dominic Calvert-Lewin. El arquero aprovechó un control largo del atacante para achicar y, cuando el inglés pudo rematar, rechazó el tiro con su pierna.

Sin embargo, Leeds se adelantó en el marcador con un golazo de tiro libre de Anton Stach a la media hora del encuentro. “¡Un tiro libre increíble! Desde 35 metros, decide ir a portería. Sorprende a Emi Martínez, pero aunque no lo hiciera, el disparo se mete justo en el ángulo. ¡Impresionante!”, comentó la página oficial de la Premier, que hizo hincapié en la distancia del disparo y la imposibilidad del Dibu para tapar el remate.

La conversión del alemán privó al guardameta de la selección argentina de seguir enalteciendo sus registros en el fútbol inglés: quedó con seis vallas invictas en la presente temporada y acumula 65 arcos en cero en 219 partidos en la Premier League.

* El mano a mano que atajó el Dibu en el arranque del partido

El transcurso del duelo dio un vuelco en el segundo tiempo y, aprovechando que el Leeds optó por replegarse para defender la ventaja, Aston Villa acechó el arco defendido por Karl Darlow para revertir el resultado. En este contexto, el argentino Emiliano Buendía estampó un disparo en el palo desde afuera del área.

A pesar de que el juego transitaba con dicho panorama, el cuadro visitante dirigido por Daniel Farke pudo sacar varias contras punzantes. Pese a esto, se encontró con un Dibu Martínez que respondió cuando se lo requirió. Con el reloj marcando los 73 minutos del duelo, el argentino se lució con una buena atajada sobre un cabezazo de Lukas Nmecha desde adentro del área. Un par de segundos más tarde, le tapó un puntinazo a Calvert-Lewin.

Cuando se encaminaba una nueva derrota, los Villanos igualaron el partido cerca del cierre. A los 87 minutos, y tras una serie de rebotes dentro del área, Tammy Abraham empujó la pelota con la rodilla para estampar el 1-1 final.

* La atajada del Dibu Martínez sobre un cabezazo de Nmecha

El empate en condición de local complica en cierto modo a las aspiraciones del Aston Villa en la pelea por el título de la Premier League. A falta de que el Arsenal (57) y el Manchester City (53) disputen su partido correspondiente por la fecha, los Villanos quedaron terceros con 51 unidades. Al mismo tiempo, Manchester United (45) podría quedar a tres puntos de diferencia si le gana al Everton. Chelsea (45), que tuvo a Enzo Fernández de titular, dejó pasar la oportunidad de recortar las distancias al igualar 1-1 contra el Burnley.

El último título de la liga inglesa que ganó la institución que tiene 152 años de vida fue en 1980. Desde entonces, el último gran rendimiento del Aston Villa fue con el subcampeonato del torneo de la temporada 1992/93 que obtuvo Manchester United.

En el 2024, logró el cuarto puesto y volvió a disputar la Champions League luego de 41 años con una recordada eliminación ante PSG en cuartos de final. Esa cuarta ubicación fue una de las mejores colocaciones en más de tres décadas, teniendo en cuenta el cuarto lugar de 1996 y el quinto obtenido en 1997. Desde allí, los Villanos culminaron seis veces en la sexta colocación de la tabla como mejor resultado pero luego navegaron siempre entre la parte media-baja de la clasificación, sumando inclusive tres temporadas en la segunda división entre 2016 y 2019.

* El resumen del partido entre Aston Villa y Leeds

Es por eso que sacar el boleto a Champions League nuevamente esta temporada y sostener ese tercer puesto, con Manchester United y el Chelsea al acecho, es también una de las metas más allá de pelear por la corona de campeón. Un punto a favor para el Aston Villa es que la Premier League podría obtener un cupo de clasificación -se le otorgaría al quinto de la tabla- al certamen internacional en caso de que sus equipos realicen buenas actuaciones en los torneos continentales en la presente temporada.

Tras la eliminación de la FA Cup hace algunos días en manos del Newcastle, Aston Villa también tiene puesta su mirada en la UEFA Europa League. Después de finalizar en el segundo puesto de la fase liga por diferencia de gol por debajo del Lyon de Francia, el elenco de Birmingham aguarda por la definición de los playoffs para conocer a su adversario en los octavos de final: saldrá de PAOK de Grecia-Celta de España o Lille de Francia-Estrella Roja de Serbia.

Mientras espera, la agenda de los Villanos está cargada con importantes encuentros por la Premier. El próximo viernes 27 de febrero a las 17:00 (hora argentina) chocará contra el Wolverhampton, equipo que precisa de un milagro para evitar el descenso. Un par de días más tarde, el miércoles 4 de marzo, recibirá al Chelsea de Enzo Fernández en un enfrentamiento clave en la lucha por el ingreso a la UEFA Champions League.

