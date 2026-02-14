Dibu Martínez debió entrar en Aston Villa por la insólita expulsión de Bizot: sufrió tres goles en 27 minutos y quedaron eliminados de la FA Cup

En un abrir y cerrar de ojos, Aston Villa vio escapar la clasificación a la siguiente fase de la FA Cup. El equipo de Unai Emery comenzó con el francés Marco Bizot como titular, pero sobre el final del primer tiempo vio la roja y obligó al ingreso de Emiliano Martínez con el duelo favorable 1-0. Aunque estuvo lejos de tener responsabilidad en algunas de las acciones, el Dibu sufrió tres goles 27 minutos y los Villanos quedaron eliminados en la cuarta ronda con una derrota 3-1.

El duelo en el Villa Park de Birmingham se había iniciado con rotación debajo de los tres palos y con una ventaja en el primer cuarto de hora gracias al tanto de Tammy Abraham. Pero el escenario cambió drásticamente sobre el final de la primera etapa. Bizot, arquero de 34 años que llegó en el último mercado de pases procedente del Stade Brestois ante la chance de salida de Dibu Martínez, protagonizó un error insólito.

Cuando se disputaban los últimos segundos del minuto que adicionó en la primera etapa el árbitro, Leon Bailey entregó mal un pase con el equipo en campo rival y Jacob Murphy recibió la pelota en mitad de la cancha con la chance de encabezar una interesante contra. Sin embargo, casi que no pudo controlar la pelota: Bizot le pegó una brutal patada cerca del círculo central. El jugador para colmo había quedado mal ubicado para continuar la contra con sus dos compañeros y, al mismo tiempo, había tres jugadores del Aston Villa que volvían a toda velocidad para impedir la acción.

El árbitro Chris Kavanagh no dudó y le mostró la roja directa. Martínez entró en ese momento, pero casi no jugó ante un primer tiempo que ya estaba terminado. Sin embargo, vivió unos segundos 45 minutos amargos donde poco pudo hacer para evitar la caída de su valla.

Bizot fue expulsado al final de la primera etapa (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

A los 60 minutos, el juez cometió un error increíble al no cobrar penal por la mano de Lucas Digne. La falta, sancionada fuera del área, de todos modos terminó siendo favorable para Newcastle: Martínez despejó el centro con sus puños, pero Sandro Tonali capturó la pelota en la puerta del área. Su potente remate se desvió en Douglas Luiz y descolocó al Dibu, que sólo pudo ver cómo entraba la pelota del empate.

A los 75, el italiano Tonali otra vez tuvo la pelota en sus pies en la medialuna del área y sacó un fortísimo remate rasante que fue imposible de atajar para el arquero de la selección argentina.

El sueño de remontar el partido para Aston Villa terminó con una escena por demás curiosa. A los 87 minutos, el equipo recuperó cerca de su arco e intentó salir jugando, pero el pase de Lamare Bogarde al medio terminó en asistencia: el alemán Nick Woltemade quedó para definir y, cuando Martínez se tiró a sus pies, el español Pau Torres terminó colaborando con el 3-1 del rival al intentar evitar el disparo.

El 3-1 de Nick Woltemade tras un error insólito de la defensa (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Los Villanos ganaron 7 veces la FA Cup y son el sexto club que más veces llevó el trofeo más antiguo del mundo a sus vitrinas junto con Manchester City y por detrás de Arsenal (14), Manchester United (13), Chelsea (8), Liverpool (8) y Tottenham (8).

La clasificación a la quinta ronda (octavos de final) hubiese representado el segundo mejor resultado del equipo en la última década tras haber caído 0-3 en abril del 2025 en las semifinales de la edición pasada ante Crystal Palace, que luego sería el campeón.

Previamente, la última actuación más allá de la cuarta fase había sido en la temporada 2014-15: cayeron 4-0 ante Arsenal en la gran final en el Wembley Stadium. Con otro subcampeonato en la edición 1999/00, el último título del club data de 1957 cuando superó al United en la definición.

Los de Unai Emery ahora tendrán la atención dividida en otros dos focos. Tras quedar segundos por diferencia de gol de la fase regular de la Europa League detrás del Lyon de Francia, el Aston Villa espera por los resultados de los playoffs para conocer a su rival de octavos de final: saldrá de PAOK de Grecia-Celta de España o Lille de Francia-Estrella Roja de Serbia.

Al mismo tiempo, aparece el objetivo más tentador: la Premier League. Luego de disputadas 26 de las 38 fechas que tiene el certamen, Aston Villa figura tercero con 50 puntos detrás del líder Arsenal (57) y el escolta Manchester City (53).

La próxima jornada la disputará el sábado 21 de febrero como local desde las 12.00 (hora Argentina) ante un Leeds que pelea por evitar el descenso.

La institución con 152 años de vida ganó el título de la liga inglesa por última vez en 1980. Desde entonces, su último gran rendimiento lo firmó con el subcampeonato del torneo de la temporada 1992/93 que obtuvo Manchester United.

En el 2024, logró el cuarto puesto y volvió a disputar la Champions League luego de 41 años con una recordada eliminación ante PSG en cuartos de final. Esa cuarta ubicación fue una de las mejores colocaciones en más de tres décadas, teniendo en cuenta el cuarto lugar de 1996 y el quinto obtenido en 1997. Desde allí, los Villanos culminaron seis veces en la sexta colocación de la tabla como mejor resultado pero luego navegaron siempre entre la parte media-baja de la clasificación, sumando inclusive tres temporadas en la segunda división entre 2016 y 2019.

Es por eso que sacar el boleto a Champions League nuevamente esta temporada y sostener ese tercer puesto (Manchester United, el cuarto, suma 45 unidades) es también una de las metas más allá de pelear por la corona de campeón.

Hasta el momento, Dibu sumó 6 vallas invictas en lo que va de la Premier actual y acumula 65 arcos en cero en 218 partidos por el torneo inglés en su carrera.

TABLA DE LA PREMIER LEAGUE