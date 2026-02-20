Deportes

Se conoció la sanción a Gallardo tras el fuerte cruce con el árbitro Andrés Merlos en Argentinos-River

El Tribunal de Disciplina de la AFA se expidió tras la expulsión que sufrió el DT del Millonario en la derrota en La Paternal

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino determinó la sanción para el entrenador de River Plate tras su expulsión en el encuentro ante Argentinos Juniors. La medida permite que Marcelo Gallardo dirija el próximo partido ante Vélez Sarsfield si abona una multa en la Tesorería de la AFA. La decisión se basa en el informe del árbitro Andrés Merlos, quien le sacó la tarjeta roja antes del final del primer tiempo durante el triunfo 1-0 del Bicho en La Paternal.

El fallo se conoció este jueves luego de una reunión virtual del Tribunal de Disciplina. El boletín número 6832 de la AFA estipula que Gallardo debe cumplir una suspensión de un partido o, en su defecto, abonar una multa equivalente a $840.000. Este mecanismo le permite al entrenador retornar de inmediato al banco de suplentes, siempre y cuando regularice la penalidad económica, en el estadio José Amalfitani el próximo domingo.

La falta cometida por Gallardo se describe en el artículo 13° del Código Disciplinario, que establece sanciones para oficiales expulsados por desaprobaciones realizadas mediante palabras o acciones. En este caso, el gesto del director técnico fue considerado lo suficientemente relevante como para ameritar al menos una suspensión corta, aunque sin ingresar en la tipificación de ofensas de mayor gravedad.

La expulsión de Gallardo se produjo a los 43 minutos del primer tiempo. River perdía por la mínima tras el gol de Hernán López Muñoz cuando una falta de Tomás Molina sobre Gonzalo Montiel, sancionada por Merlos junto a los bancos de suplentes, desencadenó la reacción del técnico. El Muñeco aplaudió la decisión –lo que, interpretado como ironía, motivó la tarjeta roja– y debió abandonar su lugar para delegar la conducción en su asistente Matías Biscay.

Luego, se supo que Merlos y Gallardo protagonizaron un enfrentamiento verbal en los vestuarios. Según reconstruyó el periodista de ESPN Gustavo Yarroch, el cruce escaló a tal punto que fue necesaria la intervención de los equipos de seguridad privada de River y de Argentinos para evitar un enfrentamiento físico. Testigos del altercado confirmaron que el DT esperó a al juez cerca de la escalinata del túnel, donde se produjeron fuertes reproches mutuos.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando Merlos le reprochó a Gallardo: “Mala persona sos vos que lo hiciste echar a Demichelis”, lo que intensificó aún más la discusión. El entrenador, visiblemente afectado por la situación, había manifestado también su descontento por el arbitraje dentro del campo y en diálogo con los oficiales antes del episodio.

Fuentes consultadas por ESPN describieron el ambiente en torno a los vestuarios como tenso, con “mucha gente” presente cuando se produjo el enfrentamiento. Desde el banco de River había malestar prolongado con la terna arbitral, y se multiplicaban los reclamos no solo al referí sino también al cuarto árbitro, Cristian Navarro.

Durante el encuentro, Merlos dejó en claro el motivo de su decisión expulsando a Gallardo al advertirle: “Con ironías, no”. La reacción sorpresa del DT quedó reflejada en su expresión; según relató la transmisión, Gallardo solo esbozó una sonrisa incrédula hasta que el cuarto árbitro le solicitó su retiro.

Pese a que existía cierta preocupación acerca del contenido del informe presentado por Merlos, el optimismo del club se vinculaba a la posibilidad de que el documento solo recogiera la conducta registrada en el campo de juego, evitando mencionar incidentes posteriores en la zona mixta. El juez, en línea con una práctica habitual entre árbitros, dejó fuera cualquier comentario sobre el tenso intercambio verbal que mantuvo con Gallardo fuera del terreno, lo que motivó que la sanción fuera de una fecha.

