El fuerte cruce entre el árbitro Andrés Merlos y Marcelo Gallardo: “Vos hiciste echar a Demichelis de River”

El periodista Gustavo Yarroch contó en ESPN detalles del altercado que se desarrolló en el túnel tras la expulsión del DT.

Marcelo Gallardo vivió un partido diferente en el Estadio Diego Armando Maradona porque su expulsión durante el primer tiempo le impidió continuar en el banco por lo que restó de la dura caída de River Plate ante Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura. Al Muñeco se lo notó crítico con la labor arbitral de Andrés Merlos, a punto tal que un gesto hacia él decantó en la tarjeta roja, que obligó a delegar el mando en su ayudante más directo, Matías Biscay.

El periodista Gustavo Yarroch, a cargo de la cobertura del Millonario, reveló en ESPN lo sucedido tras bambalinas entre el DT y el árbitro. “Puertas adentro de River hay mucha preocupación por la situación de Gallardo en cuanto al informe del árbitro Andrés Merlos. Por lo que me cuentan es un informe muy pero muy severo el que realizó el árbitro. El Muñeco después de la expulsión se quedó ahí en la antesala viendo el partido cerquita de la escalinata que conduce al túnel, y se quedó esperándolo a Merlos. Hubo un altercado muy fuerte. Tuvieron que intervenir los hombres de seguridad privada de River y los contratados por Argentinos Juniors. Porque la cosa, si no intervenían, pasaba a mayores. Porque Gallardo le dijo algunas cosas a Merlos, Merlos le respondió y si no intervenían se tomaban a golpes de puños“, fue el resumen que realizó el cronista.

Insistió con que se espera que el informe sea “muy duro” y por eso hay “preocupación en River” ante la posibilidad de no tener al entrenador en el banco de suplentes durante los próximos juegos. “Gallardo le dijo algo así como que era un mal árbitro, el árbitro le respondió: ‘Hoy no voy a poder dormir’. Esa fue la respuesta de Merlos”, fue la reconstrucción que realizó Yarroch a partir del relato de distintos testigos que estaban en la antesala del vestuario cuando se desató el altercado.

La tensión creció en ambos lados, hasta que desde el sector del Muñeco se escuchó “algo así como que era una mala persona”. “El árbitro le dijo: ‘Mala persona sos vos que lo hiciste echar a Demichelis’”, habría sido la respuesta del juez del encuentro que previamente había expulsado a Gallardo. “Ahí es cuando el Muñeco se volvió loco”, agregó Yarroch.

*La expulsión de Marcelo Gallardo

Vale destacar que Marcelo Gallardo fue el sucesor de Martín Demichelis en agosto de 2024. Micho había tomado el lugar después del exitoso primer ciclo de Gallardo (2014/22). En su segunda etapa, el Muñeco registra 36 victorias, 27 empates y 20 derrotas en 83 partidos. Fue eliminado en semifinales y cuartos de final de las últimas dos Copas Libertadores ante Atlético Mineiro y Palmeiras, perdió la Supercopa Internacional frente a Talleres y cayó en semifinales de la última Copa Argentina ante Independiente Rivadavia.

Su reciente expulsión ante el Bicho se produjo a los 43 minutos del primer tiempo, con el Millonario cayendo por la mínima tras el gol de Hernán López Muñoz. En ese momento, Tomás Molina le cometió una infracción a Gonzalo Montiel al lado de los bancos de suplentes y Merlos cobró la falta. Acto seguido, Gallardo aplaudió el fallo y el juez lo expulsó por considerar que esa respuesta obedecía a un tono irónico.

Yarroch aclaró que antes de ser expulsado, el DT de River se había mostrado “disconforme” con la actuación de la terna arbitral con reclamos tanto a Merlos como al cuarto árbitro, Cristian Navarro. “Había mucho malestar en el banco de suplentes de River. Gallardo reaccionó así, aplaudiéndolo. El árbitro lo echó y quedó esa bronca a flor de piel”, subrayó el periodista, quien afirmó que había “mucha gente” en el lugar donde se desató el cruce del DT y el juez.

*El resumen de Argentinos Juniors-River Plate

En pleno campo de juego, Andrés Merlos le dirigió un mensaje, a pocos metros, que dejó en claro el motivo de la roja por el gesto del orientador: “Con ironías, no”. A raíz de esto, el capitán Juanfer Quintero se acercó para reprochar el castigo y Matías Galarza Fonda fue uno de los que salió del banco para pedir explicaciones por la expulsión del Muñeco.

El director técnico de 50 años se mostró incrédulo y solo atinó a dibujar una sonrisa en su rostro sin poder entender la postura del árbitro antes de que el cuarto juez le indicara que debía abandonar la cancha.

No es el primer antecedente entre Gallardo y Merlos. La tensa relación se remonta a 2022, durante una victoria 3-0 de River Plate ante Barracas Central por los 16avos de final de la Copa Argentina. “Ganamos a pesar de Merlos”, declaró el Muñeco al término de ese compromiso disputado en San Luis.

La atención ahora estará en saber el castigo que recaerá sobre Gallardo en un momento sensible de su gestión. River disputará el próximo martes 17 de febrero los 32avos de final de la Copa Argentina contra Ciudad Bolívar (equipo que debutará en la Primera B Nacional esta temporada) y luego visitará a Vélez en Liniers por la 6ª fecha del Apertura (domingo 22 desde las 18.30).

Por delante, el Millonario ya tiene su cronograma del Apertura definido con duelos ante Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, Huracán y Sarmiento de Junín.