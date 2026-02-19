“Tenemos algunas ideas para seguir mejorando”: el aviso de Franco Colapinto tras su satisfactorio cierre de pretemporada de Fórmula 1

El último día de pretemporada de Fórmula 1 para Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró su pretemporada de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin tras completar 120 vueltas al volante del A526 de Alpine, realizando el programa previsto y asegurando la mejor vuelta del equipo en la jornada del jueves con 1:33.818, suficiente para situarse sexto entre los tiempos del día.

“Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy ajetreado en el coche. Las condiciones han sido calurosas durante todo el día y ha sido estupendo poder completar hoy dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas”, expresó el corredor argentino en la gacetilla de prensa que difundió el equipo.

El corredor de 22 años afirmó que lograron desarrollar el programa de tareas de “forma constante” tanto en Barcelona como en Baréin: "Hay mucho que aprender y comprender sobre estos nuevos coches“.

Teniendo en cuenta las fallas que afrontó el equipo durante la primera semana de pretemporada en Baréin, Colapinto subrayó: "En ocasiones, nos hemos enfrentado a algunos retos y el equipo ha hecho un gran trabajo, especialmente esta semana, para sumar muchas vueltas a nuestro recuento y proporcionarnos datos realmente interesantes para analizar“.

Con una tarea destacada durante el jueves, a nivel personal reflexionó: “Para mí, hoy ha sido beneficioso empezar a exigir un poco más al coche y trabajar en diferentes aspectos de la configuración. Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana, ya que estará todo el día en el coche para finalizar nuestro programa de pruebas de pretemporada. Mañana lo seguiré de cerca y luego pasaré tiempo con el equipo en la fábrica, ya que nos acercamos a la vuelta a la competición”.

* La vuelta más rápida de Franco Colapinto en Baréin

Durante las pruebas privadas en Barcelona, el piloto argentino ya había acumulado 549 kilómetros, y la actividad en Sakhir le permitió alcanzar un total de 2.452 kilómetros recorridos entre ambos circuitos al sumar 352 giros en las dos semanas de pretemporada. Su desempeño de este jueves fue especialmente destacado al superar a competidores directos como el Audi de Nico Hülkenberg por 0.169 segundos, el Haas de Esteban Ocon por 0.383, el Racing Bulls de Liam Lawson por 0.714 y el Williams de Alex Albon por 0.737.

El cierre de la pretemporada está previsto para este viernes en Baréin, con Pierre Gasly asignado al auto de Alpine durante toda la jornada. En el balance general, Andrea Kimi Antonelli de Mercedes fue el más rápido hasta ahora al marcar 1:32.803, aunque ese tiempo se mantiene por encima de la pole position lograda por Oscar Piastri en 2025 (1:29.841). Además, el mexicano Sergio Checo Pérez registró la mejor marca personal para Cadillac, el nuevo undécimo equipo de la parrilla, con 1:35.369, mientras que Fernando Alonso enfrentó inconvenientes técnicos y solo pudo completar 68 vueltas con su Aston Martin.

La temporada 2026 de Fórmula 1 comenzará en Melbourne, donde la primera práctica libre del Gran Premio de Australia se disputará el viernes 5 de marzo a las 22:30 (hora de Argentina) y la carrera principal, pautada a 58 vueltas, tendrá lugar el domingo 8 de marzo desde la 1:00 de la mañana.