Donnarumma reveló qué fue lo que más lo sorprendió de Messi cuando compartieron vestuario en el PSG: “Es fantástico”

Abrazo entre el arquero y la Pulga durante el Mundial de Clubes (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Gianluigi Donnarumma, actual arquero titular del Manchester City, compartió una perspectiva personal sobre su convivencia con Lionel Messi durante su etapa en el París Saint-Germain (PSG). En una entrevista con el canal oficial del club inglés, el arquero italiano describió al astro argentino como “el mejor de todos”, resaltando su calidad humana y la sorpresa de conocer a una “persona fantástica”.

Donnarumma enfatizó que lo que más le sorprendió de Messi fue su actitud fuera de la cancha. “Fue fantástico. Es uno de los mejores de la historia del fútbol. Lo que me sorprendió fue lo increíble que es como persona, además de futbolista. Es el mejor de todos, una persona fantástica, un gran hombre”, se explayó sobre su experiencia de compartir equipo con el campeón del mundo y de América con la selección argentina.

Durante las dos temporadas en las que coincidieron en el PSG, Donnarumma, de 26 años, y Messi, de 38, vivieron momentos clave tanto en la cancha como en el vestuario. El ambiente en el club francés estuvo influenciado por el liderazgo y la personalidad del argentino, lo cual favoreció la unión del grupo. El italiano subrayó que “su relación con el equipo fue ejemplar”.

El guardameta llegó al PSG en 2021, procedente del AC Milan. En cuatro temporadas en el club francés, Donnarumma logró títulos importantes, entre ellos la Champions League en 2025 y un triplete bajo la dirección de Luis Enrique. Este ciclo sirvió para consolidar su papel de portero titular y obtener el premio Lev Yashin al mejor guardameta del mundo.

La salida del PSG de Donnarumma estuvo motivada por la decisión de Luis Enrique de renovar la portería, facilitó su fichaje por el Manchester City después de la marcha de Ederson al fútbol turco. Según Sport, la transferencia se cerró en 30 millones de euros, permitiendo al italiano asumir el reto de custodiar el arco del Etihad Stadium. En sus primeras 30 presentaciones oficiales, acumula 13 vallas invictas y ha recibido 27 goles, consolidándose como una figura regular en la Premier League.

La adaptación al fútbol inglés fue rápida. Donnarumma explicó que la exigencia táctica bajo el mando de Pep Guardiola le ayudó a integrarse de inmediato en la disciplina del Manchester City.

La relación con Ederson, su antecesor en el club y portero con más asistencias en la historia de la Premier League, ha sido cordial y respetuosa. Donnarumma comentó: “Estoy en contacto con él, porque me deseó la mejor de las suertes. Me alegra haber recibido este mensaje porque es importante y siempre es agradable recibir mensajes así. Me hace muy, muy feliz”.

Respecto a sus nuevas funciones en el Manchester City, Donnarumma mencionó con humor su disposición para aportar en acciones a balón parado o saques de esquina, mostrando su voluntad de sumar en todos los aspectos del juego.

Para Donnarumma, la experiencia junto a Lionel Messi en el PSG se ha transformado en uno de los recuerdos más valiosos de su carrera. En 2025 estuvieron frente a frente en los octavos de final del Mundial de Clubes. El conjunto francés se impuso por 4 a 0 ante el Inter Miami, pero el guardameta y el capitán rosa sefundieron en un fuerte abrazo, que simbolizó los tres títulos que celebraron juntos en París.