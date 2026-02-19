Una estrella de la NBA protagonizó un inquietante accidente de tránsito y abandonó la escena en un Lamborghini

El base de los Charlotte Hornets salió ileso luego de estrellar su GMC Hummer EV Edition 1

La ciudad de Charlotte se vio sacudida este miércoles por un incidente que involucró a LaMelo Ball, base de los Charlotte Hornets, quien protagonizó un accidente de tránsito en pleno centro urbano de Estados Unidos. El jugador, conocido tanto por su talento en la NBA como por su presencia mediática, salió ileso de la colisión, que dejó notables daños materiales y reavivó el debate sobre su comportamiento al volante.

En la tarde del miércoles, testigos presenciaron cómo el GMC Hummer EV Edition 1 de Ball, personalizado y con acabado camuflaje, impactó contra un sedán Kia en la intersección de las calles Trade y Tryon. El choque fue tan violento que la llanta delantera izquierda del vehículo del jugador salió despedida, según imágenes difundidas por WSOC-TV. Tanto el Hummer como el sedán fueron remolcados posteriormente.

Luego del accidente el jugador se retiró del lugar en un Lamborghini

Diversos presentes relataron a los medios locales que Ball conducía hacia el oeste por Trade Street y trató de girar a la izquierda en Tryon, una vía de sentido único, cuando ocurrió el choque. De acuerdo con WSOC-TV, el jugador vestía un buzo con capucha de los Hornets en color cian y, tras el accidente, abandonó su vehículo dañado para trasladarse en un Lamborghini desde el lugar, mientras que la policía ya se encontraba en la escena.

Los videos muestran que ambos conductores salieron de sus autos de inmediato y sin aparentes lesiones graves. El servicio de emergencias MEDIC confirmó que una persona sufrió heridas leves que no ponen en peligro su vida, aunque no se precisó si se trataba del conductor del Kia o de un acompañante.

LaMelo Ball, de 24 años, ganó notoriedad por su estilo de vida y ciertos antecedentes polémicos, como las reiteradas infracciones de tránsito, especialmente el salto de semáforos en rojo. Por esta razón, el percance abre interrogantes sobre su madurez y el impacto de sus acciones fuera de la cancha. A la espera del informe policial, aún no está determinada oficialmente la responsabilidad del jugador en el accidente.

LaMelo Ball se encuentra fuera de la lista de lesionados de los Charlotte Hornets (Credit: Jim Dedmon-Imagn Images)

Este episodio se suma a una serie de incidentes similares en la ciudad: en 2014, el exmariscal de campo de los Carolina Panthers, Cam Newton, sufrió una fractura de espalda al derrumbar su camioneta cerca del Bank of America Stadium. Más recientemente, en 2024, el suplente de los Panthers, Andy Dalton, se lesionó el pulgar en otro choque vehicular en Charlotte. También se recuerda el trágico accidente de Bobby Phills, exjugador de los Hornets, fallecido en 2000 tras un siniestro automovilístico luego de un entrenamiento.

A pesar del accidente, el informe de los Hornets no incluyó a LaMelo Ball en el parte de lesiones, y se espera que dispute el partido de este jueves ante los Houston Rockets, tras el receso del All Star de la NBA. El equipo de Charlotte atraviesa un momento destacado, con diez victorias en los últimos once partidos, situándose como uno de los conjuntos más en forma de la liga.

La actitud del jugador tras el accidente, marchándose en otro vehículo de alta gama y sin hacer declaraciones, mantiene en vilo a los aficionados y la prensa local, que esperan conocer el informe policial para esclarecer las causas del suceso. Por ahora, la atención se centra tanto en su rendimiento deportivo como en el desenlace de este episodio extradeportivo, que vuelve a poner en el foco la vida fuera de la cancha de una de las figuras más mediáticas de la NBA.