Una cuenta falsa de redes e insultos a sus compañeros: el escándalo que envuelve a Kevin Durant en la NBA

Durant, de 37 años, en el ojo de la tormenta (Thomas Shea-Imagn Images)

Kevin Durant, estrella de los Houston Rockets, ha sido acusado de gestionar cuentas falsas en redes sociales para emitir críticas y comentarios despectivos hacia compañeros de equipo, exjugadores y entrenadores. La controversia cobró fuerza cuando se difundieron mensajes atribuidos a un perfil anónimo el domingo durante el Juego de Estrellas, generando una rápida reacción pública del jugador.

Las acusaciones surgieron después de la circulación de capturas de pantalla en la plataforma X (antes Twitter), en las que supuestamente el usuario @gethigher77 dirigía mensajes hacia actuales compañeros como Alperen Sengun y Jabari Smith Jr., señalando defectos en su juego al afirmar que “no tiran o no defienden”. También se publicó un mensaje especialmente provocador dirigido a Russell Westbrook, excompañero en los Thunder, en el que el perfil usó términos peyorativos.

Los mensajes de la cuenta anónima incluyeron comparaciones polémicas relacionadas con los Phoenix Suns, equipo en el que Durant jugó durante la temporada 2023-2024. El perfil mencionaba a “Dos dictadores, Stalin y Hitler. Mussolini y Kim Jong-Un. Los Suns son mi equipo cuando perdemos y el de Devin Booker cuando ganamos”. Tanto Booker como el entrenador Frank Vogel fueron blanco de estos comentarios, mientras que otras figuras como Stephen Curry y Steve Kerr también fueron mencionadas en mensajes.

Tras el entrenamiento del miércoles 18 de febrero, Durant respondió ante la prensa y negó de manera categórica cualquier implicación en el uso de perfiles anónimos para atacar a terceros. A sus 37 años, el alero aseguró: “Sé que tienes que hacer estas preguntas, pero no estoy aquí para entrar en estas polémicas de redes sociales. Solo estoy aquí para centrarme en la temporada, seguir luchando”, declaró en palabras recogidas por ambos medios.

Durant subrayó la unidad en el grupo de Houston y recalcó que el equipo permanece enfocado en lo deportivo: “Mis compañeros saben lo que es; hemos estado concentrados toda la temporada. Tuvimos un entrenamiento excelente hoy y estamos deseando que llegue el viaje”, añadió ante la prensa.

El episodio actual se produce en un contexto marcado por antecedentes de Durant en el manejo de redes sociales y perfiles anónimos. En 2017 admitió haber utilizado cuentas secundarias en X para responder a aficionados e, incluso desde su perfil oficial, envió mensajes en tercera persona criticando su etapa en el Oklahoma City Thunder y al entonces entrenador Billy Donovan. Posteriormente, Durant ofreció disculpas y calificó aquellos actos de “estúpidos”.

La exposición mediática de Durant es relevante, ya que suma cerca de 20 millones de seguidores en X y 14 millones en Instagram, lo que intensifica el interés en torno a cada nueva polémica surgida de sus interacciones digitales.

De 2,11 metros, fue campeón de la NBA y MVP de las finales en 2017 y 2018. Con la selección de Estados Unidos, fue campeón del mundo en 2010 y medalla de oro olímpica en 2012, 2016, 2021 y 2024. Con tamaño palmarés, se convirtió en el deportista masculino de equipo con más medallas de oro de la historia.

Frente a las críticas, Durant mantiene una actitud desafiante y deja claro que no evita la presión ni se aparta de la controversia, reafirmando su voluntad de enfrentar los cuestionamientos en los escenarios públicos.