Sorpresa: Eduardo Domínguez se va de Estudiantes para asumir en un grande de Brasil

Domínguez, de 47 años, tendrá su segunda experiencia como DT en el exterior (REUTERS/Agustin Marcarian)

Eduardo Domínguez dejará de ser el director técnico de Estudiantes de La Plata tras casi 36 meses en el cargo, luego de que se activara la cláusula de rescisión de su contrato. El entrenador argentino tiene todo acordado para asumir en el Atlético Mineiro, club brasileño que busca reemplazante tras la salida del también argentino Jorge Sampaoli.

La información fue confirmada por ESPN y Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de pases. La desvinculación de Domínguez se produce pese a que había renovado su vínculo recientemente con el Pincha hasta 2027. El técnico optó por finalizar su ciclo ante la posibilidad de dirigir en el fútbol brasileño, con un plantel con varios futbolistas de renombre, como el delantero Hulk.

Atlético Mineiro encara una etapa de transición tras una campaña con 10 victorias, 16 empates y ocho derrotas en la última temporada, en la que accedió a la final de la Copa Sudamericana, que perdió frente a Lanús. Ahora, su directiva busca potenciar el equipo contratando a un entrenador con experiencia internacional.

Su nombre encabezaba las preferencias de la Comisión Directiva de O Galo, que tenía otras alternativas por si las gestiones no avanzaban. Una de ellas es Pedro Martins, entrenador portugués del Al Gharafa, de Qatar, cuya cláusula de salida es alta y representa un obstáculo para su fichaje.

Este fin de semana, el plantel del Mineiro será dirigido por Lucas Gonçalves, técnico respaldado internamente, quien ya estuvo al frente ante Itabirito y repetirá en la inminente semifinal del Campeonato Mineiro ante América. Sin embargo, no es considerado dentro del proyecto a largo plazo del club.

Durante su gestión, Domínguez condujo a Estudiantes en dos Ligas Profesionales, tres Copas de la Liga, una Copa Sudamericana, dos Copas Libertadores, tres Copas Argentina, un Torneo Apertura, una Supercopa Argentina y dos Trofeo de Campeones. Su ciclo se destacó por la presencia constante de Estudiantes en competiciones nacionales e internacionales de primer nivel.

Así, el Barba, de 47 años, que también logró vueltas olímpicas en Nacional de Uruguay y Colón, se despedirá del público de Estudiantes este viernes 20 de febrero, cuando dirija por última vez al equipo ante Sarmiento, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El encuentro comenzará a las 17.45.

Domínguez deja a Estudiantes en el cuarto puesto de la Zona A del principal certamen local: ostenta nueve puntos, producto de dos victorias y tres empates. Además, el elenco platense logró avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina, tras golear 4-0 a Ituzaingó el pasado 19 de enero.

La partida del orientador se da en un momento de reestructuración del plantel del último campeón doméstico: en el mercado de pases perdió a futbolistas de la talla de Santiago Ascacibar (Boca Juniors) y Cristian Medina (Botafogo). Además, todavía puede marcharse Edwuin Cetré (las charlas con el Xeneize se mantienen en pie luego de que preliminarmente se cayera la negociación).

Ante esta determinación de Domínguez, el presidente Juan Sebastián Verón deberá encontrarle un reemplazante antes del debut del Pincha en la Copa Libertadores, a la que se clasificó como ganador del último Clausura.