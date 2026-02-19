El drama que atraviesa la figura Lindsey Vonn tras su grave caída en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Mi pierna sigue en pedazos”

La figura de los Juegos Olímpicos de Invierno espera por una quinta operación

La legendaria esquiadora Lindsey Von atraviesa una de las etapas más complicadas de su vida según su relato tras sufrir una grave fractura en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. Este impacto que padeció en su regreso al máximo evento deportivo luego de otra lesión se suma a la reciente muerte de su perro Leo, lo que profundizó el difícil proceso de recuperación emocional y médico que enfrenta la medallista a los 41 años.

Tras someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas en Italia por la compleja fractura de tibia que tuvo en los primeros días de competencia, Vonn fue dada de alta del centro médico en Italia y logró regresar a Estados Unidos, un trayecto lleno de obstáculos por la gravedad de su estado. En una publicación en redes sociales, la figura del esquí agradeció el apoyo de los equipos médicos: “Mi pierna sigue en pedazos... pero ¡por fin estoy en casa!”, expresó. Además, remarcó que espera su próxima cirugía, la primera en suelo estadounidense, que podría permitirle retirar el fijador externo de su pierna.

“Mi lesión fue mucho más severa que una simple fractura de pierna. Sigo asimilando lo que significa y el camino que tengo por delante”, relató. En ese contexto, Vonn prometió brindar más detalles sobre su situación en los próximos días y remarcó el valor del apoyo recibido: “Como siempre, aprecio todo el amor”, agregó en su relato en su cuenta de Instagram.

La esquiadora ya sufrió cuatro operaciones en su pierna

El accidente que causó la grave lesión en una de sus piernas ocurrió durante la competición de descenso femenino en los Juegos Olímpicos, donde Vonn intentó correr con el ligamento cruzado anterior desgarrado. Una imagen que difundió la agencia de noticias AP reveló el momento exacto en que Vonn impactó contra un poste de señalización desatando la brutal caída. Además, se registraron sus gritos de dolor durante la transmisión de TV y fue trasladada a cuidados intensivos en un hospital en Treviso, decisión que, según el equipo de Estados Unidos, responde más a motivos de privacidad que a la gravedad clínica.

El registro gráfico, obtenido segundos antes del accidente, muestra a Vonn descendiendo la pista de Cortina d’Ampezzo, con su brazo derecho al lado equivocado del poste. El impacto resultó tan violento que el marcador plástico se partió, lo que generó una inmediata pérdida de control y la caída de la estrella estadounidense. El cuerpo de la esquiadora giró unos 180 grados antes de quedar tendida sobre la nieve, en una escena descrita como impactante por quienes presenciaron el accidente. Personal médico llegó rápidamente y, mientras la multitud guardaba silencio, la deportista fue trasladada en camilla y finalmente evacuada en helicóptero.

Videos publicados por Vonn mostraron el operativo que implicó su traslado a casa, desde la salida del hospital en Italia hasta el aterrizaje directo en una clínica estadounidense. El uso del fijador externo en su pierna izquierda remarca la dimensión del desafío físico al que se enfrenta.

Vonn fue trasladada de Italia a su hogar en EEUU en un avión particular

En el medio de su complicado presente de salud, la muerte de Leo, su perro adoptado en 2014 tras recuperarse de un accidente, acentuó el difícil momento que vive la esquiadora. “Estos han sido probablemente los días más difíciles de mi vida. Aún no acepto que se haya ido...”, escribió sobre la pérdida de su mascota.

Leo, que acompañó a Vonn desde su segunda lesión de ligamentos, había superado un linfoma un año y medio antes, pero fue diagnosticado recientemente con cáncer de pulmón. Coincidentemente, sufrió una descompensación el mismo día en que su dueña se accidentó en los Juegos Olímpicos. La atleta relató cuándo tuvo que despedirse: “Mientras yacía en mi cama del hospital al día siguiente de mi accidente, nos despedimos de mi gran chico. Perdí mucho en muy poco tiempo. No lo puedo creer”.

“Mi chico ha estado conmigo desde mi segunda lesión de ligamentos cruzados, cuando más lo necesitaba. Me sostuvo en el sofá mientras veía los Juegos de Sochi. Me levantó cuando caí. Dormía a mi lado y me hacía sentir segura y querida. Hemos pasado tanto juntos en 13 años. Nunca habrá otro Leo. Siempre será mi primer amor. Hoy entro a otra cirugía. Pensaré en él cuando cierre los ojos. Te amaré por siempre, mi gran chico”, agregó en un sentido mensaje.

Es importante mencionar que un médico dio escalofriantes detalles sobre la lesión de Vonn. El doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en ortopedia y rodilla, aseguró en la cadena francesa RMC Sports que en cuadros como los de la deportista se corren serios riesgos de amputación. “No hemos llegado a ese punto, pero algunas lesiones como la suya pueden acabar en amputación...”, expresó el cirujano del centro ortopédico Santy de Lyon que operó a múltiples figuras del deporte en su carrera.

La deportista oriunda de St. Paul, Minnesota, sumó 84 victorias en la Copa del Mundo, de las cuales 45 corresponden a la disciplina de descenso, incluyendo dos triunfos obtenidos en la temporada actual. En los días previos a la competición olímpica, logró el undécimo mejor tiempo en el entrenamiento del viernes y fue tercera en los ensayos del sábado. La expectativa por verla alcanzar una nueva proeza movilizó a equipos y seguidores en Cortina d’Ampezzo. Vonn recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019 y ostenta 11 medallas en grandes eventos, entre ellas un oro olímpico y dos doradas en Mundiales.