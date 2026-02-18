Deportes

Inesperada escena en los Juegos Olímpicos de invierno: el momento en el que un perro lobo invadió la pista

El animal acompañó el recorrido de las esquiadoras, que se sorprendieron con la impensada compañía

El animal era de uno de los miembros del evento, quien prefirió mantenerse en el anonimato cuando habló del episodio.

La jornada de esquí de fondo femenino por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia vivió un inesperado episodio. Un animal irrumpió en el circuito y se convirtió en protagonista al colarse en plena competencia, un hecho que generó reacciones entre atletas, oficiales y aficionados. El incidente se produjo durante las etapas clasificatorias disputadas en Tesero, donde un perro lobo checoslovaco llamado Nazgul saltó a la pista y persiguió a las competidoras.

Las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales, mostraban al canino, de aspecto similar a un husky, desplazándose en la nieve y siguiéndoles el paso a las esquiadoras en plena recta final. La situación llamó la atención de los asistentes y de la prensa internacional, que recogió los testimonios de las atletas involucradas. De acuerdo con un reporte del medio noruego VG, la croata Tena Hadzic relató: “Pensé: ‘¿Estoy alucinando?’. No sé qué hacer, porque quizá podría atacarme, morderme”.

Hadzic añadió que el tamaño del animal la hizo pensar que se trataba de un lobo y admitió haber sentido temor cuando pasó cerca: “Al principio pensé que era un lobo y que estaba alucinando debido a la extenuante carrera. Era extremadamente grande y, al pasar corriendo junto a él, temí que me mordiera”.

Un voluntario abraza al perro
Un voluntario abraza al perro que se coló en la pista de esquí durante los Juegos Olímpicos de Invierno

El incidente se desarrolló ante la mirada atenta del público, que respondió con aullidos y ovaciones al ver al perro compartiendo la pista con las atletas. El animal llegó a cruzar la línea de meta detrás de la croata Tena Hadzic y la argentina Nahiara Díaz González, mientras los cronometradores y la cámara infrarroja también capturaban su paso.

Según detalló NPR, los oficiales del evento lograron interceptar al intruso después de su breve pero notoria participación. Posteriormente se conoció que el perro, llamado Nazgul, pertenece a una persona vinculada a la organización del evento. El dueño, que prefirió mantenerse en el anonimato por el escrutinio mediático, explicó: “Esta mañana lloraba más de lo normal porque nos vio irnos, y creo que solo quería seguirnos. Siempre anda buscando gente”.

La argentina Nahiara González Díaz expresó su desconcierto por lo ocurrido: “Pensé: ‘¿Qué hace un perro acá?’”, según recogió VG. Por su parte, la sueca Jonna Sundling, quien encabezó la clasificación, calificó el comportamiento del animal como “adorable”. En contraste, la noruega Astrid Oyre Slind, quinta en la prueba, minimizó la situación: “Un perro es mi menor problema; un sueco, el mayor”, ironizó.

El perro cruzó la pista
El perro cruzó la pista de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno ante la mirada de esquiadores y la multitud

Algunas atletas tomaron con humor la irrupción del animal. La griega Konstantina Charalampido, una de las perseguidas por el perro al cruzar la meta, comentó: “Por suerte, se portó muy bien. Siguió la cámara en la recta final, fue simpático y no interrumpió la carrera”. Charalampido agregó: “Fue gracioso. Me hizo olvidar la carrera, porque no fue buena. Gracias a él, ahora soy famosa, así que tengo que agradecerle”.

El propietario de Nazgul ofreció detalles sobre el carácter del animal en conversación con VG: “Simplemente desapareció, se escapó de casa. Es un perro muy amable. Muy testarudo, muy dulce y muy sociable. Siempre busca el contacto con la gente. No hace daño a nadie”.

La organización aclaró que la interrupción ocurrió durante las rondas clasificatorias y no en la final, lo que permitió tomar el episodio con buen humor. No es para tanto, porque no estoy luchando por medallas ni nada importante. Pero si eso ocurriera en la final, podría costarle a alguien las medallas o un muy buen resultado”, advirtió Tena Hadzic.

Finalmente, el resultado deportivo quedó en segundo plano ante la repercusión del incidente. El dúo sueco Joanna Sundling y Maja Dahlqvist lideró la clasificación con un tiempo de 6:29.94 minutos, seguido por Finlandia y Canadá.

El perro resultó ser de
El perro resultó ser de uno de los organizadores del evento (AFP)
El perro acompañó a las
El perro acompañó a las competidoras hasta la línea de meta (AFP)
Una cámara Omega Photofinish capta
Una cámara Omega Photofinish capta al perro cruzando la línea de meta (Reuters)
El perro se robó el
El perro se robó el protagonismo durante la competencia (AFP)

