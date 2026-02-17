Deportes

“Imperdonable”: el blooper de la Juventus en la derrota 5-2 ante el Galatasaray de Icardi por la Champions

La Vecchia Signora quedó en una posición muy comprometida con vistas a la revancha en Turín por los playoffs de la Orejona

El cruce que abrió los playoffs de la UEFA Champions League registró un increíble blooper en el cierre de las acciones en el Estadio Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park de Estambul. El Galatasaray de Mauro Icardi (fue suplente y entró a los 77 minutos) le ganó 5-2 a la Juventus como local, pero el cuarto tanto del anfitrión se llevó el protagonismo gracias a un yerro de la defensa rival capitalizado por el neerlandés Noa Lang a los 74’.

Sobre la orilla del cuarto de hora final, Khéphren Thuram buscó salir con la pelota pegada al piso desde el fondo de la Vecchia Signora y se la entregó al defensor Lloyd Kelly dentro de su propia área. Ese envío se transformó en una bomba a punto de explotar en la valla de Michele Di Gregorio, porque Victor Osimhen anticipó a Kelly y le entregó la pelota servida a Lang para la definición por encima del arquero. “Imperdonable”, atinó a decir el relator de ESPN, Jorge Barril, mientras que su comentarista, Vito De Palma, cuestionó el pase de Thuram: “No puede dar esa pelota a un hombre marcado de cerca en su área. Es totalmente irresponsable”.

El conjunto de Turín tenía la serie cuesta arriba a pesar de haber remontado un 0-1 en el primer tiempo y abrir la segunda parte con la ventaja 2-1 en el marcador. Gabriel Sara le había dado la ventaja al dueño de casa a los 15’ y Teun Koopmeiners por duplicado cambió el marcador de dueño en un puñado de minutos.

Ya en el acto final, Lang y Dávinson Sánchez le devolvieron el control del resultado a los locales y la expulsión de Juan Cabal complejizó el panorama para la Juventus, que continuó tomando riesgos y le salió muy caro. Al error de Kelly se le sumó otra equivocación del zaguero central, que perdió un duelo individual con Osimhen en el área y fue absorbido por Sacha Boey. El futbolista, que está a préstamo del Bayern Múnich, definió con un remate cruzado y le bajó el martillo al trámite en Turquía. En la secuencia del tanto participó Icardi.

Esta eliminatoria de 16avos de final se resolverá el próximo miércoles desde las 17 (hora argentina) y la Juventus deberá ganar por una diferencia de tres goles para mandar la historia a la prórroga o hacerlo por cuatro tantos de margen para avanzar a los octavos. El ganador deberá esperar al 27 de febrero, porque ese día se sorteará si deberá medirse ante el Tottenham o el Liverpool por un lugar entre los mejores ocho equipos de Europa.

*El resumen del partido

Todos los partidos de los playoffs de la Champions League

IDA

Martes 17 de febrero

  • Galatasaray 5-2 Juventus
  • EN JUEGO - Mónaco vs. PSG
  • EN JUEGO - Borussia Dortmund vs. Atalanta
  • EN JUEGO - Benfica vs. Real Madrid

Miércoles 18 de febrero

  • 14:45 - Qarabag vs. Newcastle
  • 17 - Olympiacos vs. Bayer Leverkusen
  • 17 - Brujas vs. Atlético de Madrid
  • 17 - Bodo Glimt vs. Inter

VUELTA

Martes 24 de febrero

  • 14:45 - Atlético de Madrid vs. Brujas
  • 17:00 - Newcastle vs. Qarabag
  • 17:00 - Bayer Leverkusen vs. Olympiacos
  • 17:00 - Inter vs. Bodo Glimt

Miércoles 25 de febrero

  • 14:45 - Atalanta vs. Borussia Dortmund
  • 17:00 - Real Madrid vs. Benfica
  • 17:00 - PSG vs. Mónaco
  • 17:00 - Juventus vs. Galatasaray

