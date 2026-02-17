Era candidato al oro en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero por un increíble error en sus botas fue descalificado: “Fui muy estúpido”

Daniel Tschofenig fue descalificado por usar unas botas fuera de reglamento (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Daniel Tschofenig, último campeón de la Copa del Mundo de 2025 en trampolín largo, fue descalificado de los Juegos Olímpicos de Invierno tras comprobarse que utilizó botas cuyo tamaño superaba en dos centímetros el de su pie, en contravención del reglamento. Esto no sólo truncó su búsqueda de una medalla, sino que desencadenó una revisión más estricta de los controles de equipamiento, en un contexto donde la tecnología y la precisión en la medición del material son una prioridad para los organizadores.

Tras la descalificación en la serie, el eslovacó Hektor Kapustik avanzó a la final, en la que el esloveno Domen Prevc se quedó con el oro, el japonés Ren Nikaido conquistó la plata y el polaco Kacper Tomasiak obtuvo el bronce. La revisión del equipamiento realizada por los organizadores fue tajante. A pesar de que Tschofenig había alcanzado 137,7 puntos durante la primera ronda en Pedrazzo, lo que le permitió situarse en el octavo puesto y aspirar a un lugar en el podio, el hallazgo le dejó fuera de la competición.

El propio deportista reconoció su error ante la emisora austríaca ORF: “Usé las zapatillas nuevas durante el entrenamiento. Aunque no estaba muy contento con ellas, las conservé para la competición. Por desgracia, fui demasiado ingenuo y no revisé bien la talla. Fue muy estúpido por mi parte. Había muchísimo estrés en ese momento. Pero las reglas son las reglas”, relató.

La normativa es clara: el artículo 3.1.1 especifica que el calzado no debe exceder en más de dos centímetros la longitud del pie del atleta. La Federación Internacional de Esquí (FIS) intensificó las exigencias para estos Juegos Olímpicos en Milano-Cortina 2026, implantando controles como el escaneo 3D del cuerpo completo de los atletas y la medición precisa de parámetros corporales, incluyendo la altura de la entrepierna. Esta rigurosidad responde a los últimos hallazgos científicos: un estudio publicado en la revista Frontiers comprobó que cada 2 cm adicionales en la circunferencia del traje de salto reducen un 4 % la resistencia aerodinámica y aumentan en un 5 % la sustentación, permitiendo volar casi 5,8 metros más.

El austríaco venía de ser campeón mundial en salto de longitud (REUTERS/Kacper Pempel)

El caso de Tschofenig no fue aislado en Milano-Cortina 2026. El pasado domingo, la estadounidense Annika Belshaw también fue descalificada en la prueba femenina por utilizar esquís cuya longitud superaba el margen permitido en más de un centímetro. Las normas sobre el equipamiento en salto de esquí no solo afectan al calzado: la longitud máxima de los esquís está determinada por la estatura y el índice de masa corporal (IMC) del deportista.

El ex saltador Jernej Damjan destacó la magnitud de la expulsión: “Tschofenig finalmente recuperó su mejor forma, pero tan pronto como lo hizo, fue expulsado de la competición”. La severidad de las nuevas comprobaciones busca evitar cualquier ventaja indebida, en un deporte donde cada centímetro en el equipamiento puede significar volar varios metros más y marcar la diferencia entre un podio olímpico y la eliminación.

Tschofenig, de 23 años, inició su carrera internacional en 2018 en el FIS Cup y debutó en la Copa del Mundo en enero de 2021 en Bischofshofen, donde sumó su primer punto en la máxima categoría. En la etapa junior, obtuvo resultados sobresalientes: fue cuarto en la competencia individual del Campeonato Mundial Juvenil 2021 en Lahti, logrando el oro por equipos. En 2022, en Zakopane, consiguió tres medallas de oro (individual, por equipos y equipos mixtos) en el Mundial Juvenil.

En la categoría absoluta, Tschofenig sumó más de 20 podios en la Copa del Mundo, con victorias individuales y por equipos. Su primer triunfo individual llegó en Wisła en diciembre de 2024. En la temporada 2024/25, se convirtió en el primer saltador nacido en el siglo XXI en ganar una prueba individual, la prestigiosa Four Hills Tournament y la general de la Copa del Mundo. Además, es múltiple medallista en campeonatos mundiales: bronce por equipos en Planica 2023 y plata por equipos en Trondheim 2025. Entre otros logros, el austríaco fue oro individual y por equipos mixtos en los Juegos Europeos de 2023 y varios campeonatos nacionales austriacos. Posee el récord personal de salto de 239 metros, establecido en Planica en 2025.

Una secuencia del salyo de Daniel Tschofenig (REUTERS/Kai Pfaffenbach)