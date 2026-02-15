“No pudo evitar hacer su magia”: el gol de Messi desde un ángulo imposible mientras observaba jugar a sus hijos en el Inter Miami

El astro argentino aprovechó una pelota y un arco cercano para mostrar su talento

En una jornada cargada de gestos íntimos y fútbol, Lionel Messi protagonizó una escena que recorrió las redes sociales y alimentó la conversación con comentarios de admiración por el futbolista. El capitán del Inter Miami, en pleno proceso de recuperación física tras una lesión, asistió en el Día de los Enamorados a ver a sus hijos, que juegan en las categorías juveniles del club norteamericano, y reforzó su vínculo con el fútbol incluso fuera del ámbito profesional.

La presencia de la Pulga, de 38 años, en una cancha juvenil del club, donde se destacaba uno de sus hijos, se transformó en noticia cuando una acción espontánea terminó por captar la atención de todos los presentes. Según se observa en las imágenes divulgadas, el astro argentino tomó una pelota cercana al campo de juego y, con un solo toque, logró lo que para la mayoría resultaría improbable: la pelota ingresó con efecto en un pequeño arco, desde un ángulo imposible.

El episodio no solo fue celebrado por su destreza, sino que mostró el entusiasmo del futbolista por acompañar a su hijo en un contexto amateur y la naturalidad con la que convive con el deporte aún en la vida cotidiana. “La pelota le pasó cerca y no pudo evitar hacer su magia”, “gol más que olímpico del mejor de todos”, “la ansiedad le ganó”, “lo hizo como si estuviera en un mundial”, comentaron fanáticos en las redes sociales.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron luego una cena juntos por San Valentín

La jornada continuó con una faceta más personal. Antonela Roccuzzo, esposa del capitán, compartió detalles de la velada romántica que ambos disfrutaron por San Valentín. La pareja optó por una cena compuesta por sushi y chocolates, y la influencer publicó en sus redes sociales el regalo que recibió: un oso gigante acompañado por un arreglo floral de rosas blancas, rojas y amarillas, en un florero transparente.

El gesto se viralizó rápidamente y sumó otra postal a la vida familiar de Messi en Miami. Mientras tanto, el capitán del Inter Miami continúa su proceso de recuperación tras la distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida en el último partido frente al Barcelona SC en Ecuador. El propio futbolista confirmó en su cuenta de Instagram que finalizó el encuentro “con una molestia”, lo que generó preocupación tanto entre los seguidores como en el cuerpo técnico del club.

La evolución de su estado físico será determinante para su regreso a los entrenamientos. Aún no existe confirmación oficial sobre su retorno a la cancha: las Garzas debutarán en la MLS este sábado 21 ante Los Ángeles FC y el viernes 27 está previsto en Puerto Rico el partido reprogramado entre Inter Miami e Independiente del Valle, suspendido previamente por la lesión del argentino.

Su estado físico también preocupa en Argentina, que lo necesita al 100% en la ventana FIFA de marzo: el 27, en el estadio Lusail, de Qatar, sede de la consagración en el Mundial 2022, la Scaloneta, campeón vigente de la Copa América, se medirá ante España, dueño de la última Eurocopa, por la Finalissima.