“De tal palo, tal astilla”: el golazo de Mateo Messi que compartió la Academia del Inter Miami

El hijo de Lionel Messi volvió a ser protagonista en las inferiores del club estadounidense

El impacto de Mateo Messi en el fútbol juvenil de Estados Unidos volvió a hacerse notar: el hijo de Lionel Messi anotó un gol de calidad en las divisiones formativas del Inter Miami y la propia Academia decidió compartirla en sus redes sociales. La jugada, que se viralizó en cuestión de horas, exhibió la capacidad del joven para gambetear y convertir.

Con apenas diez años, Mateo comienza a perfilarse como una figura destacada en la academia del club estadounidense. Su calidad para resolver con precisión y su inteligencia en el juego lo llevaron nuevamente al centro de la conversación deportiva. En el video viral, se lo observa regatear y rematar de derecha ante el arquero, dejando en evidencia su instinto goleador.

Lionel Messi junto a su esposa, Antonela, y su hijo Mateo (Instagram @antonelaroccuzzo)

Las comparaciones con su padre no tardaron en aparecer. Los seguidores del equipo de la MLS y los fanáticos del fútbol no dejaron pasar la oportunidad de comentar: “La magia de Mateo Messi”, “El golazo que se mandó Mateo Messi”, y “De tal palo tal astilla” fueron solo algunas de las frases que inundaron las plataformas digitales.

En una entrevista previa, Lionel Messi ya había anticipado las características de cada uno de sus hijos: “Thiago es más pensante, más organizador, más medio. Mateo es más delantero, le gusta hacer goles y estar cerca del arco, es inteligente para jugar. Ciro es más explosivo, más encarador, más uno contra uno. Más de hacer su jugada”, explicó el capitán de la selección argentina.

Mateo Messi se consagró campeón en la Easter International Cup con la categoría Sub 10 (@intermiamicf_academy)

La familia Messi no deja de impresionar. Hace unos meses fue Thiago, el mayor de los hermanos, quien se llevó todas las miradas al marcar once goles en un solo partido ante los juveniles del Atlanta United y sellaron una goleada 12-0 para el Inter Miami. Por su parte, Ciro Messi también mostró una pegada poderosa y habilidad para superar a los defensores. El menor de los hermanos sorprendió por un particular saludo de festejo con uno de sus compañeros que consta de un choque de manos, cambian de lugar y caen al piso.

La escenas de Mateo, Thiago y Ciro Messi en cancha se transformó en un fenómeno que mantiene atentos a los fanáticos del fútbol en todo el mundo. Las imágenes en las que los tres hermanos se lucen con su destreza técnica y visión de juego recorren las redes sociales y algunos fantasean con la posibilidad de verlos compartir plantel en un futuro.

Su evolución dentro de las divisiones juveniles del conjunto estadounidense refuerza la expectativa sobre el legado deportivo de los Messi, una familia que sigue marcando el ritmo del fútbol internacional. Mientras tanto, el astro argentino aumenta su palmarés de títulos en la MLS y continúa en competencia con la expectativa del público de verlo en el Mundial 2026, donde defenderá la corona que logró en Qatar 2022 con la selección argentina.