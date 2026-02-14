Deportes

Sebastián Báez se metió en semifinales y el Argentina Open vuelve a tener tres argentinos tras 17 años

El bonaerense se sumó a Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry en la antesala de la definición, un escenario que el certamen porteño no repetía desde 2009

Sebastián Báez aprieta el puño
Sebastián Báez aprieta el puño y descarga el grito, símbolo de confianza en una temporada que lo tiene entre los cuatro mejores en Buenos Aires (Crédito: Prensa Argentina Open)

Sebastián Báez venció en los cuartos de final del Argentina Open a su compatriota Camilo Ugo Carabelli en sets corridos, por 7-6(5) y 6-2, y se clasificó por primera vez a las semifinales en Buenos Aires. Por un lugar en la final enfrentará este sábado al italoargentino Luciano Darderi desde las 18:00, con transmisión de TyC Sports.

Báez, segunda mejor raqueta nacional y actual 34° del ranking mundial, prolonga su temporada de ensueño. A comienzos de 2026 viajó a Oceanía con la ilusión de que el trabajo realizado para aliviar el dolor en su rodilla, una molestia con la que convivió durante los últimos años, finalmente le permitiera competir con normalidad. “Los dos últimos años estuve con la lesión en la rodilla y me costaba levantarme para entrenar”, reconoció el bonaerense, con tono pausado, en conferencia de prensa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Con energías renovadas, el tenista de 25 años firmó un sólido inicio de temporada: acumula 10 triunfos y apenas 2 derrotas en lo que va del año. Dos de esas victorias fueron ante jugadores del Top 10, los estadounidenses Taylor Fritz (6°) y Ben Shelton (8°). Además alcanzó la final en el certamen de Auckland y se convirtió en el segundo jugador en alcanzar la decena de victorias este año, después del kazajo Alexander Bublik.

Tras sellar su pase entre los cuatro mejores del certamen, Báez valoró el triunfo ante un rival al que conoce desde hace años. “Estoy contento por llegar a semifinales y por haber sacado adelante el partido de hoy. Con Camilo (Ugo Carabelli) nos conocemos muchísimo desde hace muchos años, hemos jugado varias veces y lo viene haciendo muy bien. Lo felicito por la semana pasada, por haber llegado a los cuartos de final y por su nivel”.

El bonaerense también analizó el desarrollo del encuentro y remarcó los aspectos positivos de su rendimiento. “Estoy contento porque en varios momentos del partido pude hacer bien mi juego. Él también subió su nivel en el primer set y fue muy parejo. Tengo que seguir sacando conclusiones de lo que pasó hoy y ayer, seguir mejorando cosas para poder estar lo más preparado posible y disfrutar de que la gente me está apoyando mucho”.

Por último, se refirió a la presencia de Gabriela Sabatini en uno de los palcos del Buenos Aires Lawn Tennis Club. “Estoy muy contento de que venga a ver los partidos. Es una genia, es un privilegio que nos acompañe y que esté con nosotros, y obviamente que mire mi partido. Hoy, cuando la vi, me puse un poquito nervioso, pero lo pude manejar”.

Cabe destacar que, después de 17 años, tres argentinos volvieron a alcanzar las semifinales del ATP porteño, algo que no ocurría desde 2009, cuando lo lograron Juan Mónaco, José Acasuso y David Nalbandian. En aquella edición, el campeón fue el español Tommy Robredo.

Luciano Darderi celebra su victoria
Luciano Darderi celebra su victoria en cuartos de final y se ilusiona con alcanzar la definición en el día de su cumpleaños en el ATP de Buenos Aires (Crédito: Prensa Argentina Open)

El próximo rival del argentino será el tenista nacido en Villa Gesell, Luciano Darderi, compite para Italia desde sus 12 años, quien viene de una sólida actuación en los cuartos de final tras superar en sets corridos al español Pedro Martínez por 7-5 y 6-1.

Al cierre del encuentro, Darderi, que alcanzó 16 partidos consecutivos ganados en polvo de ladrillo entre el circuito ATP Tour y Challenger, expresó: “Espero poder ganar mañana para festejar la final en el día de mi cumpleaños. Es la primera vez que juego de noche acá. Pedro (Martínez) arrancó muy bien y yo estaba un tanto nervioso, pero en el segundo set me pude soltar y jugar un gran tenis. Estoy muy contento por cómo terminé el partido”.

Y sentenció: “La verdad es que fue un gran comienzo de año, sobre todo en cemento. No era mi superficie, pero estoy jugando muy bien ahí. Ahora hay que adaptarse de nuevo al clay porque se vienen muchos torneos en esta superficie. Es mi fuerte, me siento con mucha confianza acá y hay que tratar de dar lo mejor”.

En cuanto al partido de semifinales, el italoargentino dijo: “Lo respeto mucho a Seba (Báez) tiene varios títulos en clay, va a ser un partido peleado, trataré de dar lo mejor para sacarlo adelante”.

