La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

La actividad de Franco Colapinto en el último día de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin

La semana de trabajo de Franco Colapinto terminó de un gran modo en Baréin. El argentino transitó el mejor día de actividades de Alpine: no se reportaron fallas que interrumpan el programa de trabajo, sumaron 144 vueltas en continuado por primera vez y vieron el mejor registro de tiempo hasta el momento con una vuelta de 1:35.806.

En ese contexto, el argentino se mostró feliz por el desarrollo de esta última jornada de la primera semana de pretemporada de la Fórmula 1. "Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas a bordo y es positivo llegar al fin de semana con mucho que analizar y comprender. El coche funcionó bien hoy; nos propusimos dar muchas vueltas para seguir adquiriendo experiencia“, destacó en la gacetilla que difundió el equipo.

“Pierre tuvo un buen día ayer y el coche se sintió en un buen estado desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir mejorando carrera a carrera, vuelta a vuelta”, señaló. Gasly había alcanzado a sumar 97 vueltas el jueves, pero una falla a dos horas del cierre de actividades le impidió terminar su grilla de actividades.

“Hicimos una buena combinación de rodaje y pruebas, y empezamos a familiarizarnos con el comportamiento del coche y a comprenderlo mejor. Creo que hemos terminado la semana bien. Completamos 318 vueltas en total como equipo, y queda mucho más por hacer la próxima semana cuando se reanuden las pruebas”, reconoció.

“Tengo mucho que aprender y me voy de estas pruebas mucho mejor que cuando empezamos, así que muchas gracias a todo el equipo por su increíble trabajo esta semana”, advirtió.

* La vuelta más rápida de Alpine en esta primera semana de pretemporada

El corredor de 22 años cerró la primera semana de pretemporada en Baréin con el mejor tiempo para Alpine en la última sesión del viernes, teniendo en cuenta los problemas que afectaron al equipo durante las jornadas previas. El piloto argentino registró 1:35.806 en su vuelta más rápida, asegurando el octavo puesto en la tabla general de tiempos del día y acumulando sensaciones positivas hacia la segunda tanda de pruebas, que serán televisadas en vivo desde el miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

El viernes marcó un punto de inflexión para Colapinto, quien completó 144 vueltas (779 kilómetros) en el día, sumando en total 172 giros en el coche de nuevas especificaciones en esta primera semana en Baréin.

En la última tanda, Colapinto logró su mejor registro en el giro 132 de la jornada, casi sobre el cierre de la semana. Mercedes dominó la clasificación de marcas, gracias al desempeño de Andrea Kimi Antonelli, quien marcó 1:33.669 aunque todavía a distancia de la pole obtenida por Oscar Piastri en 2025 (1:29.841). Las próximas sesiones de pretemporada prometen intensificarse, ya que las escuderías buscan perfeccionar el rendimiento de sus monoplazas antes del inicio del campeonato.

El inicio de semana no estuvo exento de complicaciones para Alpine. El miércoles, Colapinto sólo pudo sumar 28 vueltas (151 kilómetros) en su primer turno, ya que una falla mecánica en el modelo A526 ocasionó la bandera roja e interrumpió su programa de trabajo. El jueves, su compañero Pierre Gasly también enfrentó inconvenientes técnicos y debió reducir su agenda, aunque pudo sumar 146 vueltas entre sus dos apariciones en pista (aproximadamente 788 kilómetros) con un mejor tiempo de 1:36.723.

El cambio se produjo el viernes, cuando el equipo superó los inconvenientes y completó el plan previsto en Baréin sin contratiempos reseñables. El aporte de kilómetros de Colapinto fue fundamental para reunir datos clave sobre el nuevo monoplaza, esperando llegar con rodaje óptimo a la siguiente fase de prácticas.

El piloto argentino también participó de las pruebas privadas en el circuito de Catalunya, donde en el primer día completó 60 vueltas (279 kilómetros) y, en la siguiente sesión, sumó otras 58 vueltas (270 kilómetros). Así, la experiencia adquirida en Barcelona y Baréin constituye una base sólida de rodaje en condiciones variadas para Colapinto dentro del contexto de la nueva reglamentación técnica.

Este desempeño permitió al corredor de Alpine cerrar la etapa inicial de prácticas con 1.479 kilómetros recorridos, un dato clave para que el argentino pueda familiarizarse con el monoplaza de la nueva era.

LA CANTIDAD DE VUELTAS DE LOS PILOTOS Y SU MEJOR REGISTRO

Charles Leclerc - Ferrari: 1:34.273 (Día 2) - 219 vueltas Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 (Día 3) - 215 vueltas Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 (Día 3) - 214 vueltas Alex Albon - Williams: 1:36.793 (Día 3) - 208 vueltas Lando Norris - McLaren: 1:34.669 (Día 1) - 207 vueltas Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 (Día 3) - 202 vueltas Ollie Bearman - Haas: 1:34.394 (Día 2) - 200 vueltas Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:34.798 (Día 1) - 197 vueltas Esteban Ocon - Haas: 1:35.578 (Día 1) - 190 vueltas George Russell - Mercedes: 1:33.918 (Día 3) - 188 vueltas Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 (Día 3) - 178 vueltas Gabriel Bortoleto - Audi: 1:36.670 (Día 2) - 176 vueltas Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 (Día 3) - 172 vueltas Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 (Día 3) - 169 vueltas Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:37.365 (Día 3) - 167 vueltas Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:37.470 (Día 2) - 158 vueltas Valtteri Bottas - Cadillac: 1:36.824 (Día 2) - 153 vueltas Pierre Gasly - Alpine: 1:36.723 (Día 2) - 146 vueltas Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 (Día 3) - 146 vueltas Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 (Día 3) - 108 vueltas Fernando Alonso - Aston Martin: 1:38.248 (Día 2) - 98 vueltas Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 (Día 3) - 94 vueltas