Deportes

La alegría de Franco Colapinto tras el final de la primera semana de pretemporada: “Me voy mucho mejor de estas pruebas”

El corredor de 22 años cerró la actividad en Baréin con un trabajo intensivo al mando del A526: dio 144 vueltas y registró 1:35.806 como tiempo más destacado

Guardar
La actividad de Franco Colapinto
La actividad de Franco Colapinto en el último día de pretemporada de la Fórmula 1 en Baréin

La semana de trabajo de Franco Colapinto terminó de un gran modo en Baréin. El argentino transitó el mejor día de actividades de Alpine: no se reportaron fallas que interrumpan el programa de trabajo, sumaron 144 vueltas en continuado por primera vez y vieron el mejor registro de tiempo hasta el momento con una vuelta de 1:35.806.

En ese contexto, el argentino se mostró feliz por el desarrollo de esta última jornada de la primera semana de pretemporada de la Fórmula 1. "Fue bueno terminar la semana con tantas vueltas a bordo y es positivo llegar al fin de semana con mucho que analizar y comprender. El coche funcionó bien hoy; nos propusimos dar muchas vueltas para seguir adquiriendo experiencia“, destacó en la gacetilla que difundió el equipo.

“Pierre tuvo un buen día ayer y el coche se sintió en un buen estado desde el principio esta mañana, lo que me permitió ir mejorando carrera a carrera, vuelta a vuelta”, señaló. Gasly había alcanzado a sumar 97 vueltas el jueves, pero una falla a dos horas del cierre de actividades le impidió terminar su grilla de actividades.

Hicimos una buena combinación de rodaje y pruebas, y empezamos a familiarizarnos con el comportamiento del coche y a comprenderlo mejor. Creo que hemos terminado la semana bien. Completamos 318 vueltas en total como equipo, y queda mucho más por hacer la próxima semana cuando se reanuden las pruebas”, reconoció.

Tengo mucho que aprender y me voy de estas pruebas mucho mejor que cuando empezamos, así que muchas gracias a todo el equipo por su increíble trabajo esta semana”, advirtió.

* La vuelta más rápida de Alpine en esta primera semana de pretemporada

El corredor de 22 años cerró la primera semana de pretemporada en Baréin con el mejor tiempo para Alpine en la última sesión del viernes, teniendo en cuenta los problemas que afectaron al equipo durante las jornadas previas. El piloto argentino registró 1:35.806 en su vuelta más rápida, asegurando el octavo puesto en la tabla general de tiempos del día y acumulando sensaciones positivas hacia la segunda tanda de pruebas, que serán televisadas en vivo desde el miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

El viernes marcó un punto de inflexión para Colapinto, quien completó 144 vueltas (779 kilómetros) en el día, sumando en total 172 giros en el coche de nuevas especificaciones en esta primera semana en Baréin.

En la última tanda, Colapinto logró su mejor registro en el giro 132 de la jornada, casi sobre el cierre de la semana. Mercedes dominó la clasificación de marcas, gracias al desempeño de Andrea Kimi Antonelli, quien marcó 1:33.669 aunque todavía a distancia de la pole obtenida por Oscar Piastri en 2025 (1:29.841). Las próximas sesiones de pretemporada prometen intensificarse, ya que las escuderías buscan perfeccionar el rendimiento de sus monoplazas antes del inicio del campeonato.

El inicio de semana no estuvo exento de complicaciones para Alpine. El miércoles, Colapinto sólo pudo sumar 28 vueltas (151 kilómetros) en su primer turno, ya que una falla mecánica en el modelo A526 ocasionó la bandera roja e interrumpió su programa de trabajo. El jueves, su compañero Pierre Gasly también enfrentó inconvenientes técnicos y debió reducir su agenda, aunque pudo sumar 146 vueltas entre sus dos apariciones en pista (aproximadamente 788 kilómetros) con un mejor tiempo de 1:36.723.

El cambio se produjo el viernes, cuando el equipo superó los inconvenientes y completó el plan previsto en Baréin sin contratiempos reseñables. El aporte de kilómetros de Colapinto fue fundamental para reunir datos clave sobre el nuevo monoplaza, esperando llegar con rodaje óptimo a la siguiente fase de prácticas.

El piloto argentino también participó de las pruebas privadas en el circuito de Catalunya, donde en el primer día completó 60 vueltas (279 kilómetros) y, en la siguiente sesión, sumó otras 58 vueltas (270 kilómetros). Así, la experiencia adquirida en Barcelona y Baréin constituye una base sólida de rodaje en condiciones variadas para Colapinto dentro del contexto de la nueva reglamentación técnica.

Este desempeño permitió al corredor de Alpine cerrar la etapa inicial de prácticas con 1.479 kilómetros recorridos, un dato clave para que el argentino pueda familiarizarse con el monoplaza de la nueva era.

LA CANTIDAD DE VUELTAS DE LOS PILOTOS Y SU MEJOR REGISTRO

  1. Charles Leclerc - Ferrari: 1:34.273 (Día 2) - 219 vueltas
  2. Oscar Piastri - McLaren: 1:34.549 (Día 3) - 215 vueltas
  3. Carlos Sainz - Williams: 1:37.186 (Día 3) - 214 vueltas
  4. Alex Albon - Williams: 1:36.793 (Día 3) - 208 vueltas
  5. Lando Norris - McLaren: 1:34.669 (Día 1) - 207 vueltas
  6. Lewis Hamilton - Ferrari: 1:34.209 (Día 3) - 202 vueltas
  7. Ollie Bearman - Haas: 1:34.394 (Día 2) - 200 vueltas
  8. Max Verstappen - Red Bull Racing: 1:34.798 (Día 1) - 197 vueltas
  9. Esteban Ocon - Haas: 1:35.578 (Día 1) - 190 vueltas
  10. George Russell - Mercedes: 1:33.918 (Día 3) - 188 vueltas
  11. Nico Hülkenberg - Audi: 1:36.291 (Día 3) - 178 vueltas
  12. Gabriel Bortoleto - Audi: 1:36.670 (Día 2) - 176 vueltas
  13. Franco Colapinto - Alpine: 1:35.806 (Día 3) - 172 vueltas
  14. Liam Lawson - Racing Bulls: 1:36.808 (Día 3) - 169 vueltas
  15. Sergio Checo Pérez - Cadillac: 1:37.365 (Día 3) - 167 vueltas
  16. Arvid Lindblad - Racing Bulls: 1:37.470 (Día 2) - 158 vueltas
  17. Valtteri Bottas - Cadillac: 1:36.824 (Día 2) - 153 vueltas
  18. Pierre Gasly - Alpine: 1:36.723 (Día 2) - 146 vueltas
  19. Isack Hadjar - Red Bull Racing: 1:35.610 (Día 3) - 146 vueltas
  20. Lance Stroll - Aston Martin: 1:38.165 (Día 3) - 108 vueltas
  21. Fernando Alonso - Aston Martin: 1:38.248 (Día 2) - 98 vueltas
  22. Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 1:33.669 (Día 3) - 94 vueltas

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineF1F1 hoyFormula 1pretemporada

Últimas Noticias

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

El argentino completó 144 vueltas este viernes en el último día de actividad en la primera semana de pretemporada de la Fórmula 1

De la vuelta más veloz

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

En esta primera semana de trabajos, el corredor argentino completó un extenso programa a lo largo del viernes con 144 giros y un mejor registro de 1:35.806. La próxima semana se realizará la segunda tanda de trabajos en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada

El fuerte cruce entre el árbitro Andrés Merlos y Marcelo Gallardo: “Vos hiciste echar a Demichelis de River”

El entrenador del Millonario fue expulsado sobre el final del primer tiempo del partido ante Argentinos Juniors en La Paternal

El fuerte cruce entre el

Cómo Rio Ferdinand pasó del alto rendimiento a una vida enfocada en el equilibrio tras retirarse del fútbol

En una entrevista con Men’s Health, el exdefensor del Manchester United contó cómo atravesó el duelo, diversificó su carrera en Dubái y apostó por la salud integral para redefinir su idea de éxito

Cómo Rio Ferdinand pasó del

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

El capitán expresó sus sensaciones luego de la caída que sufrió el Millonario ante el Bicho en La Paternal: “Nosotros como jugadores nos hacemos cargo”

La autocrítica de Juan Fernando
DEPORTES
De la vuelta más veloz

De la vuelta más veloz de Alpine al susto en el final: las imágenes de la actuación de Franco Colapinto en Baréin

Franco Colapinto cerró la pretemporada de Fórmula 1 con sensaciones positivas: sumó más de 100 vueltas y firmó el mejor tiempo de Alpine

El fuerte cruce entre el árbitro Andrés Merlos y Marcelo Gallardo: “Vos hiciste echar a Demichelis de River”

Cómo Rio Ferdinand pasó del alto rendimiento a una vida enfocada en el equilibrio tras retirarse del fútbol

La autocrítica de Juan Fernando Quintero tras la derrota ante Argentinos Juniors: “No podemos perder más, River no está para esto”

TELESHOW
Pepe Cibrián: “Cada función es

Pepe Cibrián: “Cada función es una apuesta, y esa incertidumbre es lo que me mantiene vivo”

Cuenta regresiva para el primer show de Bad Bunny en Argentina: horarios, accesos y todo lo que hay que saber

Sabrina Rojas y el arte de sentir sin excusas: su sincero mensaje en medio de la internación de Luciano Castro

El sugerente video de Evangelina Anderson antes de los shows de Bad Bunny: “¿Vamos o lo vemos desde el balcón?"

El exclusivo restaurante con dos estrellas Michelin elegido por Bad Bunny: su noche gourmet en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Zoológicos de Estados Unidos permiten

Zoológicos de Estados Unidos permiten nombrar cucarachas y ratas con el nombre de tu ex por San Valentín

Ian McKellen reveló la verdad detrás de la icónica y emotiva despedida de Gandalf en El señor de los anillos

Panamá avanza en la identificación de víctimas de la invasión estadounidense tras nuevas exhumaciones

República Dominicana busca replicar el modelo centroamericano para revertir aranceles en Estados Unidos

Ecuador destina seis millones para obras y fortalecimiento de servicios en Galápagos