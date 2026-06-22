Donald Trump aseguró que Irán aceptará “inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la ‘honestidad nuclear’”

Donald Trump afirmó este lunes que Irán aceptará inspecciones “exhaustivas” de armas nucleares como parte del acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada entre Washington y Teherán, que también contempla el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, y abre un plazo de 60 días para negociar un acuerdo final más amplio.

“Todo el mundo es plenamente consciente de que Irán aceptará someterse a inspecciones exhaustivas de sus armas con el fin de garantizar la ‘honestidad nuclear’ a largo plazo”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

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Las declaraciones del presidente estadounidense llegaron horas después de que la delegación iraní abandonara Suiza con destino a Teherán, tras una intensa jornada de negociaciones celebrada el domingo en Bürgenstock, el complejo donde se reunieron ambas partes con mediación de Pakistán y Qatar.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró desde Bürgenstock que el domingo se logró “muy buen progreso” en las negociaciones y que el regreso de inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) a territorio iraní es uno de los avances concretos obtenidos. Según Vance, las primeras conversaciones con los inspectores podrían producirse “incluso hoy mismo”.

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“Los iraníes han accedido a invitar de nuevo a los inspectores del OIEA a su país. Este es un hito importante para el pueblo estadounidense y el primer paso hacia la desnuclearización permanente, es decir, el fin definitivo del programa de armas nucleares en Irán”, declaró el vicepresidente en rueda de prensa. Vance precisó que la noche anterior su equipo intentó contactar a algunos inspectores pasadas las dos de la madrugada para activar el proceso, aunque reconoció que a esa hora la respuesta fue escasa.

Donald Trump

El vicepresidente también confirmó la reapertura de la vía marítima clave para el comercio energético global. “Está abierto. Hemos visto los precios del petróleo y el gas bajar, millones y millones de barriles de crudo y gas natural circulando por el estrecho de Ormuz que no lo hacían antes”, sostuvo ante los medios.

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Los mediadores, Pakistán y Qatar, divulgaron un comunicado conjunto en el que informaron del acuerdo para crear un Comité de Alto Nivel encargado de supervisar políticamente la mediación, así como un comité técnico para impulsar una hoja de ruta que permita alcanzar un acuerdo final en ese plazo de 60 días. Vance añadió que entre los objetivos de las negociaciones figura el establecimiento de “mecanismos” para preservar el alto el fuego, de modo que ante eventuales ataques —ya sea por parte de Hizbulá, Israel u otros actores— exista “comunicación para saber cómo hacer que la región sea más segura”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, levanta el pulgar al abordar el Air Force Two tras la cumbre de alto nivel entre Estados Unidos e Irán en el lago de Lucerna, en la base aérea militar de Emmen, Suiza, el 22 de junio de 2026. REUTERS/Nathan Howard/

La versión iraní difiere en puntos sustanciales. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismaeil Baqaei, declaró a la agencia de noticias IRNA que las relaciones de Teherán con el OIEA continuarán “con normalidad y de acuerdo con la aprobación de la Asamblea Consultiva Islámica y las decisiones del Consejo Supremo de Seguridad Nacional”. Fuentes oficiales iraníes citadas por IRNA precisaron además que las conversaciones en Suiza no incluyeron el programa nuclear del país y que Teherán no asumió nuevos compromisos al respecto.

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Desde los ataques de Israel y Estados Unidos en junio de 2025 contra las principales instalaciones nucleares iraníes, Teherán había vetado el acceso de los inspectores del OIEA para verificar el estado de esas instalaciones y el paradero de unos 440 kilos de uranio altamente enriquecido —con posible uso civil y militar—. Un segundo ataque, el 28 de febrero, volvió a golpear numerosas instalaciones atómicas del país.

(Con información de EFE y Europa Press)