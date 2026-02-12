Deportes

Pierre Gasly explicó cuál fue el problema en su Alpine que le impidió terminar la actividad en el segundo día de pretemporada de Fórmula 1

El piloto francés alcanzó a completar 97 giros, pero una falla en el A526 lo sacó de la pista cuando restaban dos horas de actividad: “Nuestra sesión se interrumpió después de ver algo en los datos que no nos gustó”

Pierre Gasly no pudo completar el segundo día de pretemporada de la Fórmula 1 porque una falla en su Alpine lo obligó a detener la marcha cuando restaban dos horas de actividad y le impidió retornar a pista. Sin embargo, el corredor francés explicó los motivos de ese accionar y llevó tranquilidad a los fanáticos.

"En general, ha sido un buen día, en el que hemos completado cerca de 100 vueltas, así que estoy bastante satisfecho con eso y con la dirección que estamos empezando a tomar“, reflexionó en declaraciones que difundió el equipo con sede en Enstone.

Cuando había sumado 97 giros y había marcado su mejor tiempo con 1:36.723, el A526 mostró falencias al igual que le ocurrió a Franco Colapinto en el primer turno del miércoles. Si bien Gasly no logró reactivar su plan de trabajo, aseguró que la medida fue por precaución.

"Nuestra sesión se ha visto interrumpida esta tarde después de que viéramos algo en los datos que no nos gustó, por lo que tomamos algunas precauciones y detuvimos el coche. Nos hemos perdido algunas vueltas esta tarde, pero sin duda es mejor ser más cautelosos de lo habitual en esta fase de la temporada con un coche nuevo, ya que mañana y la semana que viene tenemos mucho más que rodar aquí, en los test de pretemporada de Baréin", aclaró.

“Aún así, hemos completado muchas vueltas y estamos aprendiendo mucho cada vez que salimos a la pista, especialmente con algunos sistemas nuevos y nuevas formas de trabajar. Todavía hay muchas cosas que mejorar, muchas respuestas que encontrar y muchos análisis que completar como equipo”, sentenció.

El francés había sumado 49 vueltas (1:36.765) durante la tarde del miércoles cuando reemplazó al argentino, por lo que cerró su primera semana de pretemporada este jueves con 790 kilómetros (143 giros). “En general, en esta fase, no nos fijamos en el rendimiento absoluto, ya que aún hay muchos aspectos que mejorar. Mi sensación en el coche mejora cada día, hemos dado un buen paso adelante desde Barcelona y estoy deseando volver al coche la semana que viene”, aclaró.

Gasly retomará el control del
Gasly retomará el control del A526 la próxima semana

Alpine no fue el único equipo con problemas este jueves, ya que Mercedes y Red Bull Racing presentaron fallas en el inicio del día que dejaron casi sin girar a Kimi Antonelli e Isack Hadjar, respectivamente. Sin embargo, ambos equipos pudieron reponerse a los contratiempos para salir a pista con normalidad en el segundo turno.

La escudería que lidera Flavio Briatore había visto recortado el trabajo de Colapinto en el comienzo del miércoles por las fallas del monoplaza. “Tuvimos algunos problemas con el auto por la mañana y, sí, no di muchas vueltas. Es parte de las pruebas y de las cosas propias de autos nuevos, así que estamos aprendiendo todos juntos. Ojalá podamos aprender de eso y simplemente evitar que vuelva a pasar”, había expresado Colapinto ante Motorsport tras lo sucedido. “Mi mañana no ha sido fluida y algunos problemas han acortado gran parte del programa que teníamos previsto. Este tipo de cosas suceden en los entrenamientos, sobre todo con un coche nuevo, y es importante que aprendamos de ellas y aportemos soluciones”, agregó el argentino en la gacetilla de prensa de Alpine.

Steve Nielsen, director general de Alpine, había reconocido esas fallas del equipo durante la tanda que le correspondía a Franco: “Hemos tenido algunos problemas en la primera jornada de pruebas de pretemporada aquí en Baréin. Varios problemas en el coche nos obligaron a parar más de una vez durante la sesión matinal para realizar algunas reparaciones. Como era de esperar con un coche completamente nuevo, siempre habrá algunos problemas y es importante que los solucionemos rápidamente y tomemos medidas para evitar que se repitan. A veces, eso es algo inherente a las pruebas, y es importante ver una reacción positiva por parte de todo el equipo, incluidos los pilotos, a la hora de gestionar algunos de esos contratiempos”.

La primera semana de pretemporada en Baréin se cerrará este viernes (de 4 a 13hs de Argentina) con la aparición de Franco Colapinto en la jornada completa. El accionar se reiniciará del miércoles 18 al viernes 20 de febrero con un esquema de trabajo similar en Baréin, como antesala al gran debut en el Gran Premio de Australia el domingo 8 de marzo.

