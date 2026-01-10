El gol de Enzo Fernández que sentenció la goleada del Chelsea por la FA Cup en el debut del nuevo entrenador

La FA Cup tuvo un nuevo capítulo en Inglaterra. El Chelsea visitó al Charlton por la Tercera Ronda del certamen más antiguo a nivel de clubes con fuerte presencia argentina: Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho fueron titulares, mientras que Enzo Fernández ingresó en el segundo tiempo y marcó un gol. La victoria se la llevaron los Blues por 5-1, en el debut de Liam Rosenior como entrenador tras la salida de Enzo Maresca.

El encuentro disputado en el estadio The Valley arrancó con un ambiente vibrante en las tribunas y una intensidad notable sobre el césped. En los primeros minutos, el equipo local mostró una actitud reactiva, peleando cada balón y entorpeciendo el despliegue de los visitantes: la presión ejercida por Charlton logró que el balón se despejara rápidamente de su propio campo. La intensidad de los locales se tradujo en incomodidad para The Blues, que enfrentaron dificultades para imponer su ritmo en los compases iniciales del cotejo.

El desarrollo del juego se vio interrumpido de manera inesperada cuando una emergencia médica en las tribunas obligó a detener momentáneamente la acción. Los futbolistas aguardaron en el terreno mientras el árbitro verificaba que las condiciones fueran seguras para continuar, siguiendo el protocolo habitual en estos casos. La transmisión oficial mostró cuando retiraron a la persona afectada en camilla.

Buonanotte y Garnacho celebran con Tosin Adarabioyo el segundo gol del encuentro (Reuters/Peter Cziborra)

Al reanudarse el partido, Chelsea intentó adelantar líneas y buscar mayor protagonismo. Sin embargo, la respuesta defensiva de Charlton fue eficaz: el arquero local, Will Mannion, se mantuvo alerta ante un remate peligroso, neutralizando la amenaza y preservando la igualdad en el marcador.

Las alarmas se encendieron a poco del final de la primera etapa. Buonanotte recibió un golpe en la zona lumbar y quedó tendido en el suelo, por lo que necesitó de atención médica. De todos modos, el ex mediocampista de Rosario Central pudo continuar en cancha.

Garnacho, por su parte, se movió por la banda izquierda e intentó desequilibrar con sus gambetas, aunque fue contenido con eficacia por la defensa local que solo le permitió rematar desde larga distancia.

La apertura del marcador llegó en tiempo de descuento del primer tiempo. El neerlandés Jorrel Hato aprovechó un despeje defectuoso y sacó un zurdazo violento que dejó sin opciones al guardameta del Charlton para decretar el 1-0.

En el inicio del complemento, Buonanotte arremetió en el área y remató, pero su disparo fue bloqueado por el defensor Keenan Gough. El argentino le reclamó al árbitro del partido por una supuesta mano del rival, aunque este no lo consideró así.

Poco tiempo después, el propio Buonanotte fue fundamental para el 2-0 del Chelsea. El rosarino ejecutó un tiro libre en forma de centro y asistió a Tosin Adarabioyo, que amplió la ventaja con un cabezazo preciso. A los 52 minutos, el Bichito corrió por la banda izquierda, llegó hasta el área, enganchó y abrió el pie tratando de colocar el balón al segundo palo. Sin embargo, el remate salió apenas desviado.

Antes de la hora de juego, el Charlton encontró el descuento. Luego de un rebote que Filip Jörgensen dejó tras un cabezazo, Miles Leaburn estableció el 2-1 y le agregó suspenso al desenlace de la eliminatoria.

Sin embargo, el Chelsea amplió la ventaja rápidamente. Garnacho desbordó y sacó un centro atrás para Buonanotte que remató de primera, pero Mannion contuvo. Sin embargo, el balón quedó a merced de Marc Guiu que puso el 3-1.

A los 68 minutos, Buonanotte salió y Enzo Fernández ingresó, en un cambio que también finalizó el partido de Guiu y le dio la posibilidad a Liam Delap de sumar minutos en cancha. De inmediato, el volante con pasado en River tuvo su primera chance cuando remató y exigió al arquero local a responder.

El penal que convirtió Enzo Fernández (Reuters/Peter Cziborra)

Antes del final, Pedro Neto amplió el resultado. Enzo Fernández condujo, se metió dentro del área y abrió para el portugués, que enganchó y alejó el balón de la humanidad de Mannion para poner el 4-1.

En la reposición, Estevao generó un penal que fue ejecutado por Enzo Fernández. El campeón del mundo con la selección argentina remató con calidad y marcó el 5-1 final. Este fue el octavo gol para el argentino en la temporada.

El próximo encuentro para el Chelsea será el miércoles 14 de enero cuando se mida ante ante el Arsenal, por la ida de las semifinales de la Copa de la Liga.

*La goleada del Chelsea ante Charlton por la FA Cup