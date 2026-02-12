Deportes

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

El multicampeón inglés se presentó en conferencia de prensa en medio de los últimos test de cara al inicio de la temporada de la Fórmula 1

La respuesta de Lewis Hamilton sobre el romance con Kim Kardashian

Lewis Hamilton se encuentra en el centro de la atención mediática tras ser vinculado sentimentalmente con Kim Kardashian, aunque el piloto británico ha dejado claro que no tiene intención de hablar públicamente sobre su vida privada. Las especulaciones sobre la relación entre el siete veces campeón de Fórmula 1 y la empresaria estadounidense surgieron tras varias apariciones juntos, incluidas una escapada romántica en el Reino Unido, una estancia en París y su presencia compartida en el Super Bowl LX en California.

Durante una sesión de preguntas en Bahréin, donde Hamilton realiza pruebas de pretemporada con Ferrari, los periodistas intentaron abordar el tema. Sin embargo, el piloto parece haber respondido con firmeza: “No voy a comentar sobre eso. Es un asunto privado”. La interacción fue confirmada por el periodista de Sky Sports, Ted Kravitz, quien relató: “Les puedo asegurar que le preguntaron eso en la prensa escrita. Le preguntaron: ‘¿Disfrutaste más de tu compañía que del partido del Super Bowl?’ Y él dijo: ‘Es mi vida privada. No voy a hablar de eso’. Así que, eso es lo que me dijeron”.

Kravitz también admitió que consideró preguntar si Kim Kardashian se convertiría en una Tifosi —término que designa a los fanáticos de Ferrari— aunque finalmente desistió. “Sólo iba a preguntar si Kim iba a convertirse en un Tifosi, como todos los fans de Ferrari, pero me acobardé. Pero nunca iba a darme una respuesta, ¿verdad?”, reflexionó el periodista entre risas.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian
Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron vistos en el Super Bowl

El hermetismo de Hamilton contrasta con los comentarios de una fuente cercana a Kardashian, quien declaró al medio PEOPLE que el piloto “hace que Kim se sienta segura” y que “ella realmente disfruta pasar tiempo con él”. La fuente añadió: “Hay cierta comodidad, porque se conocen desde hace años. Kim ha tenido citas y conocido gente a lo largo de los años, pero Lewis es el primer chico que le gusta de verdad en mucho tiempo. Siempre le ha gustado. Está emocionada con su conexión romántica”.

A pesar de la aparente emoción, esta persona señaló que Kardashian “simplemente está tomando las cosas momento a momento y viendo a dónde va”, y que su vida está centrada en Los Ángeles, sus hijos y su trabajo.

Ese episodio se sumó a un insólito capítulo en Inglaterra, donde el medio Daily Mail contactó a una lectora de labios para tratar de entender qué dialogaron Lewis y Kim cuando fueron enfocados durante el Super Bowl, en donde estaban acompañados por Kendall Jenner y Hailey Bieber. “No, no llevo a cualquier chica con mi mamá, quiero decir, te conocerá algún día, ella está muy emocionada de verte”, fue la supuesta frase que interpretó la “experta” Nicola Hickling, fundadora de LipReader.

El Daily Mail describió lo que continuó en la escena: “En reacción al comentario, Hickling afirma que Kim pareció ‘moverse incómodamente en su asiento’ antes de cubrirse la cara y responder con un simple ‘ok’.

Al parecer, la pareja continuó con su cita horas más tarde, después de que se viralizara un video que publicó Kardashian en sus redes sociales en donde se podía ver a sus hermanas Khloé y Kyle Jenner intentando recrear el Titanic Challenge. Al ver ese clip, los fanáticos aseguraron que entre las risas y voces que se oían de fondo, una era la del piloto de Fórmula 1.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian
Lewis Hamilton y Kim Kardashian pasaron el fin de semana juntos en un resort de lujo. (Reuters. AFP)

Antes de su paso por California, Hamilton y Kardashian estuvieron juntos en el hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, donde habrían disfrutado de una cena íntima y un masaje en pareja, según informes de la prensa británica. Luego, viajaron a París, donde Kardashian promocionaba su línea deportiva. Cabe destacar que ambos mantenían una amistad de años antes de que surgiera la conexión romántica.

Mientras tanto, Hamilton continúa su preparación para la temporada de Fórmula 1, cuyo inicio está previsto para el 8 de marzo en Melbourne. Sobre sus posibilidades deportivas, el piloto expresó: “Es imposible saberlo en este momento. Espero que estemos en la contienda”.

