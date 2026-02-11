La polémica frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Leonardo Balerdi en la goleada del PSG por el clásico de la Ligue 1

La dura frase de Ousmane Dembélé contra el argentino Balerdi en el partido entre PSG y Olympique Marsella

Leonardo Balerdi sumó un nuevo capítulo de su electrizante batalla con el París Saint Germain. Durante la derrota en el clásico del fin de semana, el defensor del Olympique Marsella fue objeto de una dura calificación por parte del Balón de Oro 2025, Ousmane Dembélé.

La lectura de labios, a cargo del programa francés Ligue 1 Plus, registró la furia de la estrella del club parisino contra el defensor de la Albiceleste. “¡Balerdi es un inútil!“, reprodujo. El término ”null" tiene diferentes traducciones en Francia, pero es utilizado de modo despectivo. “Ya lo sabes, ya lo sabes”, repitió Dembélé ante la mirada inamovible de Pierre-Emile Hojbjerg. “No para de abrir la boca”, fue el breve extracto que compartieron en redes sociales a modo de adelanto del informe completo sobre el clásico que se difundirá el viernes.

Balerdi, de 27 años, lució la cinta de capitán del elenco de Marsella en una dolorosa derrota por la 21ª fecha de la Ligue 1: PSG goleó 5-0 en el Parque de los Príncipes con tantos del propio Dembélé (2) y de Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in y el argentino Facundo Medina en contra. El futbolista surgido de Boca Juniors y con pasado en el Borussia Dortmund de la Bundesliga fue amonestado sobre el final del encuentro.

Cabe destacar que ni el Marsella, ni la institución parisina emitieron declaraciones públicas al respecto y mantienen una postura distante ante la polémica ya que el PSG suele mantener una relación respetuosa con el Marsella, aunque fuentes internas admitieron a RMC Sport que las imágenes causaron “resentimiento y conmoción” en el club de Marsella.

Balerdi fue titular y jugó todo el partido en la derrota ante PSG (Foto: Reuters/Benoit Tessier)

Por otra parte, el impacto de la goleada precipitó la salida del entrenador Roberto De Zerbi, quien había asumido el desafío de devolver al Marsella a la pelea por los títulos. El club anunció oficialmente la decisión mediante un comunicado y la describió como “difícil y colectiva, tomada tras una cuidadosa reflexión en beneficio del club”. Según Ligue 1 Plus, la crisis deportiva de la entidad francesa se profundizó luego de que el PSG asestara uno de los golpes más duros de la temporada.

El episodio entre Balerdi y Dembélé no fue el único que se produjo en el enfrentamiento. Los usuarios en redes sociales también hicieron hincapié en el detalle de Khvicha Kvaratskheli, quien le habría tirado un beso tras marcar su gol en forma de dedicación. Estas reacciones sumaron un nuevo capítulo a una rivalidad que viene creciendo en intensidad.

En el contexto reciente, el defensor argentino estuvo involucrado en otra polémica tras la final de la Supercopa de Francia. El Marsella, dirigido por De Zerbi y con los argentinos Gerónimo Rulli, Facundo Medina y el propio Balerdi en cancha, dejó escapar el título ante el PSG en los penales, pese a haber estado cerca de la consagración después de 15 años. Tras el partido, el portugués Nuno Mendes replicó en redes sociales una foto que Balerdi había publicado meses atrás, con un mensaje directo: “Inténtalo la próxima vez”, acompañado de su apellido y emojis alusivos al fútbol y los trofeos.

En medio de este clima de tensión, el ex defensor y campeón del mundo Adil Rami cuestionó abiertamente el rendimiento de Balerdi en el programa Génération After de RMC. “Llevar el brazalete es una gran responsabilidad. Sobre todo en el OM”, señaló Rami, aludiendo a la presión que implica capitanear a uno de los clubes más exigentes de Francia.