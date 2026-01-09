El provocador posteo del jugador de PSG Nuno Mendes contra una figura de la selección argentina tras ganarle la Supercopa de Francia

Olympique Marsella tuvo la chance de alzar la Supercopa de Francia después de 15 años, pero el París Saint Germain se lo empató en los minutos finales y se terminó llevando una vez más esta corona en los penales. El elenco de Roberto De Zerbi tuvo en cancha a los argentinos Gerónimo Rulli, Facundo Medina y Leonardo Balerdi, quien lució la cinta de capitán.

Precisamente el ex Boca Juniors quedó involucrado en una explosiva polémica tras el partido. El portugués Nuno Mendes, una de las estrellas del PSG, retomó una desafiante foto que había subido Balerdi en septiembre del año pasado tras vencer 1-0 al elenco parisino. El defensor central de 26 años había colocado una postal en la que aparecía por encima del lateral rival.

La respuesta de Nuno Mendes a Balerdi tras ganarle al Marsella la Supercopa de Francia

Pasaron 108 días desde aquel 22 de septiembre, pero Mendes no olvidó el detalle en el carrusel de imágenes del argentino y, tras ganar la Supercopa de Francia, retomó el posteo: lo compartió en sus stories con un mensaje directo para el capitán del Marsella. “Inténtalo la próxima vez”, firmó en español y le sumó el apellido de Balerdi intervenido por los emojis de una pelota y un trofeo.

Lo cierto es que Balerdi había dejado un mensaje entre líneas tras aquella victoria 1-0 en el Stade Vélodrome por la 5ª jornada de la Ligue 1. “En nuestro estadio y a nuestra manera. Una noche increíble, gracias a los aficionados por estar siempre ahí, son especiales, seguimos adelante”, había firmado el argentino en ese momento en un partido que ganaron gracias a un gol en contra de Marquinhos en el inicio del juego.

En esta ocasión, Marsella y PSG se volvieron a ver las caras pero en el Estadio Internacional Jaber Al-Ahmad de Kuwait para definir al campeón de la Supercopa de Francia. Los parisinos arrancaron adelante con un tanto de Ousmane Dembélé tras una falla entre Rulli y Medina, pero los goles de Mason Greenwood –de penal– y Willian Pacho –en contra– le daban el título al Olympique. Sin embargo, en los segundos finales del tiempo adicionado apareció Gonçalo Ramos en una contra para igualar las cosas. En los penales, Lucas Chevalier atajó los remates de Matt O’Riley y Hamed Traoré para darle la corona a los de París.

“Lo siento porque hicimos un muy buen partido. Es difícil de aceptar y duele. Lo que nos molesta es que queríamos hacer historia en el club ganando un trofeo después de tantos años sin conseguirlo en Marsella, pero nos vamos a casa con las manos vacías. Lo primero que le dije a mi equipo fue que nunca había llorado tras perder. Después de ese partido, lloré al llegar al vestuario. Marsella merecía ganar. Y lo segundo que le dije al equipo fue que siempre debemos exigirnos este tipo de rendimiento”, reconoció De Zerbie en la conferencia posterior según replicó RMC.

El PSG se ganó el derecho a disputar este título al ser campeón de la Ligue 1 y de la Copa de Francia, lo que le permitió al Olympique Marsella pelear por la Supercopa tras quedar como subcampeón del torneo local. Como lo hace de manera casi ininterrumpida desde 2013, los de Luis Enrique se apropiaron del trofeo: sólo perdieron la final del 2021 ante Lille.

Es la 14ª corona de este estilo para PSG, que hasta 1998 sólo había celebrado en esta final dos veces. Marsella, campeón por última vez del título en 2011, ostenta tres Supercopas de Francia en sus vitrinas y perdió la segunda final desde entonces.

El posteo de septiembr que había desatado la polémica

Lo cierto es que estos equipos volverán a verse las caras por una Ligue 1 que los tiene como protagonistas: será el fin de semana del 8 de febrero por la 21ª fecha de un torneo francés que hoy en día tiene a Lens como líder con 40 puntos seguido por PSG (39) y Olympique Marsella (32).

Balerdi llegó cedido al Olympique de Marsella a mediados del 2020 y, un año más tarde, el club francés ejecutó la opción de compra para adquirir definitivamente su ficha que pertenecía al Borussia Dortmund de Alemania. Desde entonces, se convirtió en líder de la defensa y poco a poco se ganó un espacio en las citaciones de Lionel Scaloni en la selección argentina, a punto tal de ser uno de los serios candidatos a estar en la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.

Tiempo atrás, el campeón del mundo con Francia Adil Rami se había mostrado crítico sobre la decisión de darle el brazalete de capitán al argentino: “Llevar el brazalete es una gran responsabilidad. Sobre todo en el OM. Por lo que veo, no es en absoluto un líder”.