Dura crítica de un campeón del mundo con Francia al argentino Leonardo Balerdi: “No es en absoluto un líder”

Leo Balerdi quedó en el centro de la escena tras sus últimas actuaciones (REUTERS/Cristina Vega)

El defensor argentino Leonardo Balerdi quedó en el centro de la crítica tras su actuación en el último encuentro de la selección argentina ante Ecuador en Guayaquil. El futbolista surgido en Boca Juniors y actual capitán del Olympique de Marsella (OM), cometió un error que desembocó en la expulsión de Nicolás Otamendi, episodio que reavivó el debate sobre su desempeño tanto en el seleccionado como en su club.

La repercusión en Francia no tardó en amplificarse. Según reportó el programa Génération After de la emisora RMC, el ex defensor y campeón del mundo con la selección francesa, Adil Rami, analizó la situación del zaguero en una entrevista donde cuestionó abiertamente su rol de liderazgo en el OM. Rami destacó que Balerdi enfrenta una presión particular al portar la cinta de capitán en Marsella, una ciudad exigente con sus referentes deportivos. “Llevar el brazalete es una gran responsabilidad. Sobre todo en el OM”, afirmó.

El campeón del mundo con Francia Adil Rami apuntó contra Leonardo Balerdi (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

“Considero que es un buen defensa”, expresó el ex Fenerbahce, Sevilla y Milan, aunque puntualizó que se le adjudicó una imagen de líder y jefe de la defensa para la cual, a su entender, no está preparado. “Hace mucho tiempo que no tenemos un jefe en este equipo de Marsella, al menos en defensa”, agregó.

El análisis de Rami definió el perfil de un verdadero líder en el campo, asociándolo a los referentes capaces de ordenar la última línea y dar instrucciones a sus compañeros. Según el francés, un jefe es quien “regula su defensa, que le dice a su compañero: ‘ve al duelo, yo te cubro’, que grita a sus números 6 o a sus delanteros para que se replieguen”. Al ser consultado sobre si el albiceleste cumple con estos requisitos, fue tajante: “Por lo que veo, no es en absoluto un líder”, aseguró respecto de Balerdi, y remarcó la presencia de “demasiados errores técnicos en cada partido”.

L’Équipe registró otro episodio crítico recientemente en la Ligue 1, durante el último partido previo al receso por la Fecha FIFA, cuando Olympique de Marsella cayó por la mínima ante Lyon. En ese encuentro, el argentino protagonizó dos jugadas determinantes para el resultado: primero, perdió una pelota en mitad de campo que derivó en la expulsión de su compañero Conrad Egan-Riley, luego el propio Balerdi marcó un gol en contra tras una desafortunada acción en el área chica. El medio francés calificó su rendimiento con un 2, la puntuación más baja del cotejo.

Leo Balerdi ya había sido criticado en Francia por su partido contra Lyon (REUTERS/Manon Cruz)

El oriundo de Villa Mercedes, que arribó a la institución francesa a mediados del 2020 desde el Borussia Dortmund, carga con las expectativas de un puesto de alta exposición, tanto en la selección argentina como en el club marsellés, donde su liderazgo resulta controvertido. El desacierto en el partido ante Ecuador y las complicaciones frente a Lyon profundizaron las dudas sobre su rol como capitán y sostén defensivo.

Según Adil Rami, la directiva del club y el cuerpo técnico han otorgado al argentino una confianza difícil de retribuir bajo presión, en un contexto donde la hinchada y los medios exigen un referente sólido y libre de errores reiterados.

Antes de disputar minutos con la camiseta del conjunto nacional, Balerdi hizo un mea culpa y asumió la responsabilidad en la caída del OM en su excursión a Lyon por la Ligue 1: “Veníamos a sumar los tres puntos. Asumo la responsabilidad de la expulsión de Conrad, porque fui yo el que empezó la jugada con un mal pase. Fue una noche triste. Para el vestuario es duro. Ahora tenemos el descanso, tenemos que reflexionar sobre lo que hicimos mal y empezar de nuevo. Pero hoy es muy duro”. Pese a estas palabras, el entrenador del conjunto galo, el italiano Roberto De Zerbi, lo respaldó públicamente en conferencia de prensa: “No tengo nada que reprocharle. Las cosas se dicen en el vestuario”.

La próxima presentación del Olympique Marsella de Leo Balerdi será este viernes, cuando reciban al FC Lorient, compromiso que servirá de antesala al debut en la Champions League ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el 16 de septiembre. Vale destacar que el inicio del Marsella en el torneo local no fue el mejor, ya que inició su camino con una derrota 1-0 ante Stade Rennais, luego goleó 5-2 al Paris FC y la mencionada caída 1-0 contra Lyon.