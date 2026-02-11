El capitán del Barcelona Ronald Araujo habló por primera vez del problema de salud mental que lo alejó de las canchas: “Toqué fondo, pero lo peor ya pasó”

Ronald Araujo habló sobre los procesos de salud que atravesó (Foto: AP)

El defensor uruguayo Ronald Araujo, actual capitán del FC Barcelona tras la reciente salida de Marc André Ter Stegen, compartió por primera vez detalles sobre el periodo de ansiedad y depresión que atravesó durante el último año y medio. En una entrevista concedida a Mundo Deportivo, el futbolista describió cómo vivió momentos de gran dificultad personal y profesional, y el proceso que le permitió retomar el control de su bienestar mental.

Según relató el futbolista charrúa al diario catalán, la decisión de hacer público su estado de salud mental se produjo tras un episodio puntual: la expulsión sufrida en noviembre ante el Chelsea en la Liga de Campeones. Ese partido, según sus propias palabras, marcó un punto de inflexión. “Yo ya no venía bien de hace mucho tiempo, quizás más de un año y medio que no me sentía bien”, expresó el jugador. “Uno intenta ser fuerte, quizás por las raíces que tiene, de dónde viene, empieza a tirar para adelante, pero yo sentía que no estaba bien. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel familiar y personal”.

El central uruguayo, de 26 años, explicó que durante ese tiempo intentó mantener la compostura y seguir cumpliendo con sus responsabilidades en el club, pero llegó un momento en que reconoció que necesitaba ayuda profesional. “Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando”, relató.

El árbitro Slavko Vincic expulsó a Ronald Araujo del Barcelona durante el partido contra Chelsea en la Champions League, el martes 25 de noviembre de 2025 (Foto: AP)

La repercusión de su decisión de detenerse fue inmediata tanto dentro como fuera del club. Araujo relató que el primer paso fue hablar con Deco, director deportivo del Barcelona, quien lo apoyó desde el primer momento. “Le comenté lo que me estaba pasando. De primeras le agarró un poco por sorpresa, porque no es muy habitual que un jugador del Barcelona le comente estas cosas, pero se lo tomó muy bien, de manera muy personal. Desde el primer minuto, Deco llamó al presidente y al míster. Se quedó afligido por la situación”, recordó el futbolista uruguayo.

El apoyo institucional se extendió al cuerpo técnico. El entrenador Hansi Flick también mostró comprensión y respaldo. “Desde el principio me mandó mensajes diciéndome que me recuperara tranquilo, que lo más importante era que lo superara bien”, añadió Araujo en sus declaraciones a Mundo Deportivo.

La decisión de apartarse temporalmente de la competición no resultó sencilla para el capitán del Barcelona. Según confesó, los días posteriores fueron especialmente duros. “Pasé días muy malos, no quería levantarme de la cama. Era duro, porque siempre había soñado jugar a fútbol y ahora tenía que parar. Gracias a Dios mi mujer fue clave: ha sido muy fuerte y me ha sostenido. Y al momento empezaron los mensajes de mis compañeros, mensajes muy buenos, que te levantan el ánimo. Todos me escribieron. Fue una motivación enorme”.

El testimonio de Araujo resonó también entre colegas de otros equipos europeos, quienes le transmitieron mensajes de apoyo y compartieron experiencias similares. “Jugadores de otros equipos de Italia, Alemania… Valoraban lo que había hecho. Algunos me contaban que habían pasado por lo mismo pero se lo habían guardado porque quizás estaban cobrando, tenían miedo de parar, de cómo van a reaccionar… Muchos me valoraban lo que había hecho. Me decían que no me avergonzara, que lo que había hecho era tremendo. Algunos me decían que era lo que querían hacer ellos pero no habían tenido el coraje”, relató el defensor uruguayo.

Araujo pudo celebrar un título con el FC Barcelona, tras la obtención de la Supercopa de España ante el Real Madrid (Reuters)

El defensor uruguayo decidió empezar un proceso de recuperación durante fines de noviembre y permaneció fuera de las canchas hasta que a fines de enero se reincorporó a la actividad. El pasado 3 de febrero, en el duelo contra Albacete que terminó con triunfo 2-1, fue titular por primera vez y anotó un gol.

El futbolista reveló que el proceso de recuperación implicó también un trabajo espiritual y familiar. Sobre su viaje a Israel, explicó: “Soy cristiano y fui a un lugar con mucha historia para el cristianismo, necesitaba tener ese tiempo de paz, de soledad, de estar tranquilo, de poder reencontrarme con lo que creo, con Jesús, poder reconectarme, poder entender muchas cosas porque tenía muchas preguntas. Me sirvió muchísimo, pude estar tranquilo, me dio mucha paz, tuve las respuestas que quería y me dio las ganas de afrontar lo que venía por delante”.

El impacto de la situación se extendió al entorno familiar de Araujo, especialmente por la presión y los comentarios negativos en redes sociales. El futbolista contó que, en un momento de la conversación con su esposa, ella le mostró mensajes desagradables dirigidos a sus hijas. “Le pregunté qué vio, qué pasó. ‘No entiendo la maldad de la gente, están deseando la muerte a nuestras hijas’, me dijo. Cuando las cosas llegan a esa dimensión, te replanteas muchas cosas, ves qué loca está la sociedad o qué loca está la gente en las redes sociales. A ti quizás no te llega directamente, pero la familia lo sufre, tu madre y tu mujer lo sufren, tus hermanos también”.

Hoy, Ronald Araujo afirma que se siente preparado para afrontar el futuro, tras haber recibido el acompañamiento profesional y personal necesario. “Creo que lo peor ya pasó. Ya toqué fondo. Estoy bien preparado, trabajando con grandes profesionales y con muchas ganas de afrontar lo que viene”, concluyó el futbolista, que formará parte del plantel de cara al tramo más importante de la temporada en donde el Barcelona buscará lograr el triplete (Champions, Liga y Copa del Rey).