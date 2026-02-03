España Deportes

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Un gol de Lamine Yamal y otro de Araujo certificaron la victoria azulgrana por 1-2

Guardar
Los jugadores del FC Barcelona
Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Albacete en Copa del Rey (EFE/Ismael Herrero)

El FC Barcelona ya tiene su plaza para las semifinales de la Copa del Rey. Fue tras un duelo a muerte ante el sorpresivo Albacete, que ya se había llevado por delante al Real Madrid y al Celta y aspiraba a acabar también con el club azulgrana. Con una idea saltaron al campo, pero se dieron de frente con un equipo sólido que no tardó en hacerse el dueño y señor del balón. Lamine Yamal abrió el marcador a falta de unos minutos para el final de la primera mitad. Araujo fue el encargado de ampliar la ventaja en la segunda parte. En los últimos minutos, Javi Moreno recortó distancias en el marcador, pero no fue suficiente para remontar el duelo.

El FC Barcelona acudía a la cita copera ante el Albacete con mirada puesta en seguir dando pasos que le lleven a la final para tratar de defender el título. Una copa que conquistó tras vencer al eterno rival, el Real Madrid, por 3-2 en el marcador. En el lado opuesto del terreno de juego, se encontraba el club manchego, que buscaba seguir ampliando su leyenda en esta edición de la Copa del Rey, donde ya eliminó al club blanco, así como al Celta de Vigo. Con el pitido inicial todavía resonando por los cuatro costados del Carlos Belmonte, el Albacete protagonizó una declaración de intenciones: estaban ahí para ganar.

El equipo manchego se lanzó al ataque con una presión alta, que buscaba el error de los azulgranas. Sin embargo, la primera gran ocasión del partido fue para los de Hansi Flick. Un pase entre líneas de Dani Olmo para Rashford, que controló y seguido por el defensa del Albacete, disparó buscando la portería de Lizoain, pero se marchó directamente fuera. Un susto que no tardó en devolver el Albacete tras un robar el balón a un dormido Lamine Yamal, aunque terminó en las manos de Joan García.

Lamine lo intentó una y otra vez por su banda (la derecha) con centros al área, pases imposibles entre los jugadores y jugadas individuales. Nada surtió efecto. La férrea defensa manchega parecía impenetrable. Fue en una de esas jugadas con el delantero azulgrana, donde Neva quedó tendido sobre el terreno de juego y necesitó el cambio. Vallejo ocupó su lugar. Después de tantas jugadas intentándolo, por fin, éxito. Rashford cede para Frenkie de Jong que abrió hacia la banda de Yamal y sin pensarlo ni controlar disparó para batir a Lizoain y adelantar a los suyos en el marcador.

Por entonces, el marcador ya se encontraba en el minuto 38 de partido. Poco quedaban para descanso, pero en esos escasos minutos, le dio tiempo a los jugadores del Albacete de reclamar la segunda tarjeta amarilla para Cancelo, que no se produjo; a De Jong y Rashford armar una nueva ocasión de gol, que no llegó a rematar Lewandowski; y a Capi protagonizar un choque contra Frenkie, donde llegaron incluso a entrar las asistencias. Pero el marcador no se movió antes de los que 22 jugadores enfilaran el túnel de vestuario.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

AlbaceteFC BarcelonaCopa del ReyFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Albacete - FC Barcelona, en directo: el partido de cuartos de final de la Copa del Rey en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el equipo manchego y el club azulgrana

Albacete - FC Barcelona, en

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

A falta de poco menos de dos meses para el duelo ante Argentina, ‘La Roja’ tiene una larga lista de jugadores en la enfermería

Alarma en la Selección española

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

La selección marroquí debutará el 14 de junio en el estadio situado en East Rutherford, Nueva Jersey; en un partido ante Brasil

Así es el MetLife Stadium,

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

El equipo manchego recibo al club azulgrana en el duelo de cuartos de final de la competición copera

A qué hora y dónde

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados

El día 13 de junio de 2026, Suiza debutará en el torneo internacional en un partido ante Qatar

Levi’s Stadium, el escenario donde
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los conservadores europeos piden a

Los conservadores europeos piden a Bruselas evaluar la regularización masiva de migrantes en España: “Desencadenará un ‘goteo’ imparable de movimiento por todo el continente”

El Gobierno de Ayuso externaliza el tercer servicio sanitario del hospital público de Vallecas: ahora las resonancias porque no “hay recursos propios”

Junts respaldará el incremento de las pensiones, pero tumbará el escudo social del Gobierno

Un hombre recurre el reparto de una herencia por entender que recibió menos que sus hermanos y la Justicia lo rechaza: el tribunal concluye que el reparto es válido

La Armada francesa estrenará el nuevo dron ‘Aliaca’: destaca por su despegue vertical y su capacidad en misiones de vigilancia

ECONOMÍA

Europa entregó 110 millones a

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

El Ayuntamiento de Madrid destina 1.078 viviendas a alquiler asequible dirigidas a jóvenes y familias con menores

Miguel Benito Barrionuevo, abogado, sobre la subida del SMI: “Aunque estés cobrando más del salario mínimo, tu sueldo también se podría incrementar”

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona

Levi’s Stadium, el escenario donde debutará Suiza en el Mundial 2026: un campo sostenible construido con materiales reciclados