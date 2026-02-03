El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Los jugadores del FC Barcelona celebrando un gol ante el Albacete en Copa del Rey (EFE/Ismael Herrero)

El FC Barcelona ya tiene su plaza para las semifinales de la Copa del Rey. Fue tras un duelo a muerte ante el sorpresivo Albacete, que ya se había llevado por delante al Real Madrid y al Celta y aspiraba a acabar también con el club azulgrana. Con una idea saltaron al campo, pero se dieron de frente con un equipo sólido que no tardó en hacerse el dueño y señor del balón. Lamine Yamal abrió el marcador a falta de unos minutos para el final de la primera mitad. Araujo fue el encargado de ampliar la ventaja en la segunda parte. En los últimos minutos, Javi Moreno recortó distancias en el marcador, pero no fue suficiente para remontar el duelo.

El FC Barcelona acudía a la cita copera ante el Albacete con mirada puesta en seguir dando pasos que le lleven a la final para tratar de defender el título. Una copa que conquistó tras vencer al eterno rival, el Real Madrid, por 3-2 en el marcador. En el lado opuesto del terreno de juego, se encontraba el club manchego, que buscaba seguir ampliando su leyenda en esta edición de la Copa del Rey, donde ya eliminó al club blanco, así como al Celta de Vigo. Con el pitido inicial todavía resonando por los cuatro costados del Carlos Belmonte, el Albacete protagonizó una declaración de intenciones: estaban ahí para ganar.

El equipo manchego se lanzó al ataque con una presión alta, que buscaba el error de los azulgranas. Sin embargo, la primera gran ocasión del partido fue para los de Hansi Flick. Un pase entre líneas de Dani Olmo para Rashford, que controló y seguido por el defensa del Albacete, disparó buscando la portería de Lizoain, pero se marchó directamente fuera. Un susto que no tardó en devolver el Albacete tras un robar el balón a un dormido Lamine Yamal, aunque terminó en las manos de Joan García.

Lamine lo intentó una y otra vez por su banda (la derecha) con centros al área, pases imposibles entre los jugadores y jugadas individuales. Nada surtió efecto. La férrea defensa manchega parecía impenetrable. Fue en una de esas jugadas con el delantero azulgrana, donde Neva quedó tendido sobre el terreno de juego y necesitó el cambio. Vallejo ocupó su lugar. Después de tantas jugadas intentándolo, por fin, éxito. Rashford cede para Frenkie de Jong que abrió hacia la banda de Yamal y sin pensarlo ni controlar disparó para batir a Lizoain y adelantar a los suyos en el marcador.

Por entonces, el marcador ya se encontraba en el minuto 38 de partido. Poco quedaban para descanso, pero en esos escasos minutos, le dio tiempo a los jugadores del Albacete de reclamar la segunda tarjeta amarilla para Cancelo, que no se produjo; a De Jong y Rashford armar una nueva ocasión de gol, que no llegó a rematar Lewandowski; y a Capi protagonizar un choque contra Frenkie, donde llegaron incluso a entrar las asistencias. Pero el marcador no se movió antes de los que 22 jugadores enfilaran el túnel de vestuario.

Noticia en ampliación